Необычные автомобили Lucid появятся в Европе в 2022 году. Их стоимость достигает 169 000 долларов
Фото: Lucid
Он также добавил, что в 2022 году седан Air должен появиться и на других европейских рынках. В 2012 году Руссо присоединился к Tesla в качестве менеджера по продажам для европейского запуска Model S и позже работал в качестве внештатного эксперта по продажам, консультирующего других автопроизводителей по вопросам продажи и запуска электрических моделей.
О том, что Lucid планирует выйти на немецкий рынок, ходили слухи уже несколько дней. Сам г-н Руссо объявил в LinkedIn, что станет региональным менеджером Lucid Motors в Германии с немедленным вступлением в должность. В интервью одному из изданий он добавил, что помимо Германии планируется наладить поставки в Нидерланды, Норвегию, Бельгию и Данию.
А до этого компания сосредоточится на производстве и запуске Lucid Air в США. Модель была представлена в сентябре 2020 года. В Штатах автомобиль предлагается в 2 топовых версиях - Grand Touring и Dream Edition по ценам 139 000 и 169 000 долларов соответственно. Позже появятся комплектации Тур (95 000 долларов) и базовая Pure (77 400 долларов). Какие именно версии Air будут предлагаться в Европе, Роберто Руссо не сообщил.
Зато доподлинно известно, что автомобили будут доставляться в Европу с собственного завода компании в Каса-Гранде, штат Аризона. Там сегодня расширяются мощности под производство второй модели, использующей ту же платформу LEAP (Lucid Electric Advanced Platform), что и Air. Известно, что Lucid Motors продает свои электромобили напрямую, без посредников-дилеров. В США в обозримой перспективе планируется открыть 9 фирменных точек Lucid Studios. В местах расположения студий должны быть созданы сервисные центры.
Для Lucid Air предлагается полностью электрическая силовая установка, генерирующая 1 080 л.с. При этом используется аккумулятор на 113 кВт/час. На одном заряде электрокар способен преодолеть 832 км. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5 сек., максимальная скорость - 270 км/ч.
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