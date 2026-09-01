Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

1 сентября 2026, 12:41

Необычные автомобили: от пропеллеров до восьми колес - самые странные решения в истории

Необычные автомобили: от пропеллеров до восьми колес - самые странные решения в истории

Пропеллер, 8 колес и зажигалка: 7 безумных автомобилей, которые опередили время

Необычные автомобили: от пропеллеров до восьми колес - самые странные решения в истории

В истории автомобилестроения встречались проекты, которые ломали привычные представления о транспорте. Некоторые из них опередили время, другие стали символами инженерной смелости. Почему эти машины до сих пор вызывают споры и восхищение - в нашем материале.

В истории автомобилестроения встречались проекты, которые ломали привычные представления о транспорте. Некоторые из них опередили время, другие стали символами инженерной смелости. Почему эти машины до сих пор вызывают споры и восхищение - в нашем материале.

Автомобильная промышленность не всегда была заказчиком стандартов и маркетинговых расчетов. В разные эпохи инженеры и дизайнеры проводили эксперименты, которые сегодня просто невозможны. Именно такие проекты, несмотря на коммерческие провалы, сформировали культуру и расширили возможное границы.

Пропеллер вместо трансмиссии: Leyat Helica

В 1920-х французский авиаконструктор Марсель Лейя решил изменить привычную трансмиссию и создал Leyat Helica — автомобиль, аналогичный фюзеляжу самолета без крыльев. Деревянный корпус и огромный винт боковой поверхности разгонялись до 170 км/ч, что было невероятно для того времени. На Парижском автосалоне 1921 года машина вызвала сенсацию, но вопросы безопасности и сложное управление быстро поставили точку в истории моделей. Из 30 экземпляров до наших дней дожили только четыре.

Грани футуризма: Tesla Cybertruck

Когда Илон Маск представил Cybertruck, публика ожидала плавных линий, но увидела угловатый, словно из компьютерной игры 90-х, кузов из нержавеющей стали. Отказ от классических форм и марсианский стиль сделали пикап самым обсуждаемым автомобилем. Серийная версия практически не изменилась по сравнению с концептом, доказав, что эпатаж может быть стратегией, а не просто вызовом традициям.

Фото: Tesla

Эргономика против внешности: Fiat Multipla

Fiat Multipla 1998 года — пример того, как инженерная находчивость может вступить в конфликт с эстетикой. В компактном кузове разместили два ряда по три полноценных сиденья, что стало настоящим прорывом для минивэнов. Однако необычный «двухэтажный» дизайн передней части вызвал недоумение у публики. После рестайлинга в 2004 году машина потеряла часть своей уникальности, но осталась символом смелых решений.

Фото: Fiat

Минивэн из будущего: Крепкий скарабей

В 1932 году Уильям Стаут создал Scarab — первый минивэн с цельнометаллическим кузовом и задним расположением двигателя. Благодаря этому в салоне появился абсолютно ровный пол, а кресла можно было свободно перемещать. Машина рассматривалась как «офис на колесах», но цена ограничила тираж высокими десятью экземплярами. Этот автомобиль стал выбором эстетов, ценителей инноваций выше привычных стандартов.

Фото: Stout Motor Car Company

Восемь колес для плохих дорог: Reeves-Overland Octoauto

Милтон Ривз из Индианы был уверен, что четыре колеса мало для американских дорог начала XX века. Его Octoauto имеет восемь управляемых колес, что должно было обеспечить мягкий ход. Но 6,3-метровый автомобиль оказался слишком громоздким и дорогим, попытка создать шестиколесную версию не спасла бизнес от провала.

Фото: Общественное достояние, wikimedia.org

Три колеса и мечта о полете: Dymaxion

Бакминстер Фуллер видел в Dymaxion не просто автомобиль, а шаг к летающему транспорту. Трехколесная схема с управляемым задним колесом почти разворачиваться на месте, но управление скоростью было крайне опасным. После трагической аварии проект был закрыт, единственный сохранившийся экземпляр напоминает о риске, опережающем его идеи.

Фото: legion-media.ru

Реклама на колесах: Zippo Car

В 1947 году компания Zippo создала на базе Chrysler New Yorker автомобиль в форме гигантской зажигалки с неоновым пламенем. Машина стала легендарной американской дорогой, все штатно. Оригинал исчез в 50-х, но в 1998 году была построена точная копия, доказавшая, что эффектная реклама может стать частью истории.

Эти примеры проявляются, как в разные годы инженеры искали новые пути, вдохновляя авиацию, экспериментируя с уровнем осей и формой кузова. Даже если большинство проектов не стали массовыми, именно им удалось автопрому избежать стагнации и превратить автомобиль в поле для настоящего инженерного искусства.

Упомянутые марки: Tesla , Fiat, Chrysler, Ford
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