James Webb обнаружил странные звезды - ученые раскрыли возможную природу феномена

17 июня 2026, 18:14
Необычные объекты во Вселенной: что скрывают загадочные «красные точки» по данным Webb
Необычные объекты во Вселенной: что скрывают загадочные «красные точки» по данным Webb
Астрономы с помощью телескопа James Webb нашли объяснение загадочным «красным точкам», которые появились на снимках ранней Вселенной. Новые данные могут изменить представления о формировании галактик и черных дырах, а также о том, как быстро росли первые космические структуры.
Открытие телескопа «Джеймс Уэбб» продолжает удивлять научное сообщество. На этот раз внимание специалистов привлекли так называемые «красные точки» — крошечные, но крайне загадочные объекты, зафиксированные на снимках ранней Вселенной. Их существование порождает множество вопросов: как такие структуры могли возникнуть всего через 600 миллионов лет после Большого взрыва и почему их так много?
С момента обнаружения в 2022 году «красные точки» стали предметом оживлённых дискуссий. Среди гипотез их происхождения назывались быстрорастущие сверхмассивные чёрные дыры, прототипы шаровых скоплений и даже экзотические объекты вроде звезды с чёрной дырой в центре. Недавний анализ данных, полученных «Уэббом», позволил учёным приблизиться к разгадке.
Исследователи из Техасского университета в Остине под руководством Василия Кокорева изучали скопление галактик Abell S1063 в поисках первых звёзд, состоящих из водорода и гелия. В процессе анализа они заметили за скоплением необычный объект — GLIMPSE-17775, который оказался одной из самых ярких «красных точек».
Благодаря эффекту гравитационного линзирования учёным удалось получить рекордно глубокий спектр этого объекта — эквивалент 80 часов наблюдений и 40 спектральных линий. Анализ показал, что GLIMPSE-17775 существовал примерно через 1,8 миллиарда лет после Большого взрыва и, вероятно, представляет собой быстрорастущую чёрную дыру, окружённую плотным коконом из газа (водорода и гелия).
Особенность подобных объектов в том, что их свечение не связано с термоядерным синтезом, как у обычных звёзд. Вместо этого вещество падает на чёрную дыру в центре, формируя плотную оболочку, которая поглощает рентгеновское излучение. Именно поэтому «красные точки» выглядят тусклыми в оптическом диапазоне — и это подтверждается и для GLIMPSE-17775.
Дополнительный анализ с использованием данных телескопа «Хаббл» показал, что этот объект может находиться внутри гигантской галактики-хозяина — чего ранее не наблюдалось на столь ранних этапах развития Вселенной. Это открытие способно изменить подходы к изучению формирования галактик и чёрных дыр.
Хотя новая гипотеза убедительно объясняет природу «красных точек», учёные не исключают и другие варианты. В ближайшие годы будут получены новые данные, которые помогут более точно определить природу этих загадочных объектов. Такие исследования важны не только для фундаментальной науки: их результаты могут найти применение в развитии технологий обработки больших данных и моделировании сложных физических процессов.
«Джеймс Уэбб» — крупнейший космический телескоп на сегодняшний день, способный заглядывать в глубь Вселенной и фиксировать объекты, недоступные инструментам предыдущего поколения. Его открытия уже привели к пересмотру ряда космологических теорий, а дальнейшее изучение «красных точек» может дать ключ к пониманию того, как формировались первые галактики и чёрные дыры.
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