Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

26 июня 2026, 15:29

Необычные решения в салоне и управлении нового седана Volga C50

Необычные решения в салоне и управлении нового седана Volga C50

Какие детали удивят водителя в Volga C50 - опыт реальной эксплуатации

Необычные решения в салоне и управлении нового седана Volga C50

В салоне Volga C50 скрыто немало сюрпризов. Управление функциями отличается от привычного. Некоторые решения требуют привыкания. Узнайте, что ждет владельцев.

В салоне Volga C50 скрыто немало сюрпризов. Управление функциями отличается от привычного. Некоторые решения требуют привыкания. Узнайте, что ждет владельцев.

В 2026 году на российском рынке появился седан Volga C50, который собирают в Нижнем Новгороде. Модель сразу привлекла внимание автолюбителей, ведь она стала одним из первых автомобилей, выпущенных под легендарным брендом после долгого перерыва. Однако за узнаваемым внешним обликом скрывается множество интересных особенностей, которые могут удивить даже опытных водителей, пишет zr.ru.

В основе Volga C50 лежит платформа Geely Preface, и это заметно по интерьеру. Отличия между оригиналом и российской версией минимальны: на руле красуется фирменная эмблема, а на панели можно найти табличку «First Edition», характерную для первых экземпляров. Все остальные элементы интерьера практически идентичны китайскому прототипу.

Главное, что бросается в глаза при знакомстве с салоном - управление многими функциями реализовано через мультимедийный планшет. Для включения или отключения света, например, необходимо зайти в меню, выбрать раздел с настройками фар и только после этого активировать нужный режим. Такая схема может показаться непривычной тем, кто раньше ездил на автомобилях с классическими физическими переключателями. Особенно это ощущается ночью, когда требуется быстро погасить свет, чтобы не мешать соседям по дому.

Фото: Volga

Еще одна особенность - расположение рычага переключения передач. В Volga C50 центральный тоннель освобожден от массивного селектора: теперь управление коробкой перенесено на рулевую колонку. Это решение напоминает старые советские автомобили, но здесь используется современный роботизированный агрегат. Для выбора режима движения достаточно потянуть рычажок вниз, задний ход - вверх, а для парковки предусмотрена отдельная кнопка на торце.

В целом, несмотря на схожесть с Geely Preface, Volga C50 предлагает собственный опыт эксплуатации. Водителю потребуется время, чтобы привыкнуть к цифровому управлению и новым эргономическим решениям. Однако многие отмечают, что после короткого периода адаптации пользоваться этими функциями становится удобно, а интерьер производит приятное впечатление благодаря качественным материалам и продуманной компоновке.

Таким образом, Volga C50 сочетает в себе современные технологии и элементы ностальгии, предлагая российским автомобилистам свежий взгляд на привычные вещи. Для тех, кто ценит инновации и готов к новым ощущениям за рулем, этот седан может стать интересным выбором.

Упомянутые марки: Volga
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