Какие ловушки ждали российских водителей — от взломов до фейковых ОСАГО

Необычные схемы автообмана в 2025 году раскрыты экспертами

В 2025 году мошенники удивили новыми способами обмана водителей. Некоторые схемы были особенно изощренными. Эксперты раскрыли детали самых необычных афер. Не все водители смогли вовремя распознать угрозу.

В 2025 году мошенники удивили новыми способами обмана водителей. Некоторые схемы были особенно изощренными. Эксперты раскрыли детали самых необычных афер. Не все водители смогли вовремя распознать угрозу.

В 2025 году российские автомобилисты столкнулись с волной новых мошеннических схем. Злоумышленники не только совершенствовали старые методы, но и внедряли совершенно неожиданные подходы, чтобы обмануть доверчивых водителей. По информации Autonews, кибератаки, фальшивые страховки и хитрые аферы с продажей машин стали настоящей головной болью для многих.

Одной из самых заметных тенденций года стал рост числа взломов современных автомобилей. Хакеры научились проникать в электронные системы машин, получая доступ к личным данным владельцев и даже к управлению важнейшими функциями - тормозами, рулевым управлением. За год количество подобных атак увеличилось примерно на пятую часть. Водителям приходилось платить выкуп, чтобы вернуть контроль над своим транспортом. Особенно уязвимыми оказались автомобили, подключенные к интернету и использующие беспроводные технологии для связи с внешним миром. Такие машины могут обновлять программное обеспечение дистанционно, собирать телеметрию и взаимодействовать с инфраструктурой, что, с одной стороны, удобно, а с другой - открывает новые возможности для киберпреступников.

Кроме того, в 2025 году участились случаи рассылки поддельных уведомлений о штрафах и налогах через популярные мессенджеры. Мошенники тщательно копировали официальные письма, добавляли QR-коды и цифровые подписи, чтобы вызвать доверие. Переходя по ссылке, водитель попадал на фишинговый сайт, где его персональные данные и доступ к электронным сервисам оказывались в руках злоумышленников.

Судебные ловушки и аферы с продажей

В этом году на автомобильном рынке появилась так называемая «схема Долиной», ранее известная в сфере недвижимости. Суть ее в том, что пожилые продавцы через суд оспаривали сделки купли-продажи подержанных машин, утверждая, что были введены в заблуждение. В результате покупатели теряли и автомобиль, и деньги, оказавшись в крайне неприятной ситуации.

Не менее опасными стали аферы с импортом автомобилей. В мессенджерах появлялись предложения купить машину по очень привлекательной цене с быстрой доставкой, но только при условии оплаты в криптовалюте. Для этого жертве предлагали установить специальное приложение и перевести крупную сумму. В итоге ни автомобиля, ни денег покупатель не видел.

Особой популярностью пользовалась так называемая «дагестанская схема». На популярных сайтах объявлений появлялись машины с подозрительно низкой стоимостью, продавцами выступали жители Северного Кавказа, а владельцами - граждане других стран. Оформление происходило по доверенности, что делало сделку крайне рискованной. В некоторых случаях покупателям приходилось платить огромные суммы в виде дополнительных платежей, а иногда и вовсе лишаться машины из-за аннулирования электронного ПТС.

Фальшивые страховки и автоподставы

В 2025 году МВД зафиксировало рост числа случаев продажи поддельных полисов ОСАГО. Мошенники оформляли красивые документы, брали деньги, но не передавали их в страховую компанию. Водитель узнавал о подделке только при наступлении страхового случая, когда выяснялось, что полис не зарегистрирован в базе. Проверить подлинность страховки можно было только на официальном сайте, но далеко не все пользовались этой возможностью.

Автоподставы тоже не ушли в прошлое. Особенно часто мошенники инсценировали аварии на перекрестках с круговым движением. Злоумышленники выезжали из слепой зоны и резко подставлялись под удар, после чего требовали выплаты от страховой компании. По оценкам страховщиков, ущерб от таких схем в 2025 году превысил десятки миллионов рублей.

Риски параллельного импорта и новые схемы

Параллельный импорт автомобилей также стал почвой для новых мошеннических схем. Некоторые владельцы машин, ввезенных через третьи страны, столкнулись с аннулированием электронных паспортов транспортных средств. Причиной становились выявленные таможней поддельные документы. Без действующего ЭПТС эксплуатировать автомобиль запрещено, и водители оказывались в сложной ситуации.

На фоне ажиотажа перед повышением утилизационного сбора участились случаи, когда машины предлагались по заниженной цене, а продавцы представлялись выходцами из Казахстана или других стран. Они обещали быструю доставку и выгодные условия, но в большинстве случаев это оказывалось обманом. Эксперты советуют быть особенно внимательными к подозрительно дешевым предложениям и тщательно проверять документы перед покупкой.

2025 год показал, что мошенники не стоят на месте и постоянно изобретают новые способы обмана. Водителям стоит быть максимально осторожными, чтобы не стать жертвой очередной аферы.