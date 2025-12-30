Какие ловушки ждали российских водителей — от взломов до фейковых ОСАГО

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

30 декабря 2025, 14:57

Необычные схемы автообмана в 2025 году раскрыты экспертами

Необычные схемы автообмана в 2025 году раскрыты экспертами

Какие ловушки ждали российских водителей — от взломов до фейковых ОСАГО

Необычные схемы автообмана в 2025 году раскрыты экспертами

В 2025 году мошенники удивили новыми способами обмана водителей. Некоторые схемы были особенно изощренными. Эксперты раскрыли детали самых необычных афер. Не все водители смогли вовремя распознать угрозу.

В 2025 году мошенники удивили новыми способами обмана водителей. Некоторые схемы были особенно изощренными. Эксперты раскрыли детали самых необычных афер. Не все водители смогли вовремя распознать угрозу.

В 2025 году российские автомобилисты столкнулись с волной новых мошеннических схем. Злоумышленники не только совершенствовали старые методы, но и внедряли совершенно неожиданные подходы, чтобы обмануть доверчивых водителей. По информации Autonews, кибератаки, фальшивые страховки и хитрые аферы с продажей машин стали настоящей головной болью для многих.

Одной из самых заметных тенденций года стал рост числа взломов современных автомобилей. Хакеры научились проникать в электронные системы машин, получая доступ к личным данным владельцев и даже к управлению важнейшими функциями - тормозами, рулевым управлением. За год количество подобных атак увеличилось примерно на пятую часть. Водителям приходилось платить выкуп, чтобы вернуть контроль над своим транспортом. Особенно уязвимыми оказались автомобили, подключенные к интернету и использующие беспроводные технологии для связи с внешним миром. Такие машины могут обновлять программное обеспечение дистанционно, собирать телеметрию и взаимодействовать с инфраструктурой, что, с одной стороны, удобно, а с другой - открывает новые возможности для киберпреступников.

Кроме того, в 2025 году участились случаи рассылки поддельных уведомлений о штрафах и налогах через популярные мессенджеры. Мошенники тщательно копировали официальные письма, добавляли QR-коды и цифровые подписи, чтобы вызвать доверие. Переходя по ссылке, водитель попадал на фишинговый сайт, где его персональные данные и доступ к электронным сервисам оказывались в руках злоумышленников.

Судебные ловушки и аферы с продажей

В этом году на автомобильном рынке появилась так называемая «схема Долиной», ранее известная в сфере недвижимости. Суть ее в том, что пожилые продавцы через суд оспаривали сделки купли-продажи подержанных машин, утверждая, что были введены в заблуждение. В результате покупатели теряли и автомобиль, и деньги, оказавшись в крайне неприятной ситуации.

Не менее опасными стали аферы с импортом автомобилей. В мессенджерах появлялись предложения купить машину по очень привлекательной цене с быстрой доставкой, но только при условии оплаты в криптовалюте. Для этого жертве предлагали установить специальное приложение и перевести крупную сумму. В итоге ни автомобиля, ни денег покупатель не видел.

Особой популярностью пользовалась так называемая «дагестанская схема». На популярных сайтах объявлений появлялись машины с подозрительно низкой стоимостью, продавцами выступали жители Северного Кавказа, а владельцами - граждане других стран. Оформление происходило по доверенности, что делало сделку крайне рискованной. В некоторых случаях покупателям приходилось платить огромные суммы в виде дополнительных платежей, а иногда и вовсе лишаться машины из-за аннулирования электронного ПТС.

Фальшивые страховки и автоподставы

В 2025 году МВД зафиксировало рост числа случаев продажи поддельных полисов ОСАГО. Мошенники оформляли красивые документы, брали деньги, но не передавали их в страховую компанию. Водитель узнавал о подделке только при наступлении страхового случая, когда выяснялось, что полис не зарегистрирован в базе. Проверить подлинность страховки можно было только на официальном сайте, но далеко не все пользовались этой возможностью.

Автоподставы тоже не ушли в прошлое. Особенно часто мошенники инсценировали аварии на перекрестках с круговым движением. Злоумышленники выезжали из слепой зоны и резко подставлялись под удар, после чего требовали выплаты от страховой компании. По оценкам страховщиков, ущерб от таких схем в 2025 году превысил десятки миллионов рублей.

Риски параллельного импорта и новые схемы

Параллельный импорт автомобилей также стал почвой для новых мошеннических схем. Некоторые владельцы машин, ввезенных через третьи страны, столкнулись с аннулированием электронных паспортов транспортных средств. Причиной становились выявленные таможней поддельные документы. Без действующего ЭПТС эксплуатировать автомобиль запрещено, и водители оказывались в сложной ситуации.

На фоне ажиотажа перед повышением утилизационного сбора участились случаи, когда машины предлагались по заниженной цене, а продавцы представлялись выходцами из Казахстана или других стран. Они обещали быструю доставку и выгодные условия, но в большинстве случаев это оказывалось обманом. Эксперты советуют быть особенно внимательными к подозрительно дешевым предложениям и тщательно проверять документы перед покупкой.

2025 год показал, что мошенники не стоят на месте и постоянно изобретают новые способы обмана. Водителям стоит быть максимально осторожными, чтобы не стать жертвой очередной аферы.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калининград Белгород Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться