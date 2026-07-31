От масла в дверях до водки в бензобаке: как в 90‑е устраивали контрабанду через белорусскую границу

Необычные схемы контрабанды: как автомобили превращали в тайники в 90-х

В начале 90-х годов белорусские автомобилисты изобретали все более хитрые способы перевозки товаров через границу. Масло в дверях, водка вместо бензина, сыр под сиденьями - мало кто знает, насколько масштабными были эти схемы. Сегодня такие истории вызывают удивление, но тогда они были частью повседневности. Какие проблемы это создавало и что изменилось с тех пор - объяснил эксперт.

В начале 90-х годов белорусские автомобилисты изобретали все более хитрые способы перевозки товаров через границу. Масло в дверях, водка вместо бензина, сыр под сиденьями - мало кто знает, насколько масштабными были эти схемы. Сегодня такие истории вызывают удивление, но тогда они были частью повседневности. Какие проблемы это создавало и что изменилось с тех пор - объяснил эксперт.

В начале 1990-х годов, после распада СССР, белорусские товары стали пользоваться огромным спросом у соседей. Это привело к настоящему буму шоп-туров и массовому развитию так называемого челночного бизнеса. Как сообщает abw.by, находчивость водителей не знала границ: внутренние полости дверей автомобилей заполнялись брусками сливочного масла, а под задними сиденьями прятали крупные головки сыра, которые маскировали одеялами, а сверху сажали детей.

Особой популярностью пользовалась схема с заменой топлива на алкоголь. Водку и спирт заливали прямо в бензобак, а для работы двигателя устанавливали скрытую канистру с небольшим запасом настоящего бензина. Такая конструкция позволяла пересекать границу, не вызывая подозрений у инспекторов. Однако таможенники быстро научились выявлять подобные уловки, используя новые методы досмотра.

Контрабанду прятали не только в автомобилях, но и в строительных материалах. В пустотелых кирпичах перевозили обувь и колготки, а телевизоры пытались вывозить целыми автопоездами, пряча коробки с техникой за слоями бревен или мешков со стекловатой. Некоторые путешественники надевали на себя по несколько слоев одежды, объясняя это холодом или большим количеством личных вещей.

В выходные дни через таможенный пост «Варшавский мост» проходило до 12 тысяч человек и 5 тысяч автомобилей в сутки, что в разы превышало проектную мощность пункта пропуска. С ростом объема перевозок нарушители стали использовать все более сложные схемы. Появились тайники в рефрижераторах с мясом и молочными продуктами, а также организованные преступные группы, действовавшие по четко выстроенным схемам с паролями и шифрами. Польские кланы, например, специализировались на нелегальном перемещении крупных партий товаров, используя заранее подготовленные тайники и систему сигналов.

В ответ на это таможенная служба Беларуси начала внедрять портативные рентгеновские установки и другое современное оборудование для досмотра. Благодаря этим мерам удалось значительно сократить объем незаконных перевозок и повысить эффективность контроля. Все изъятые товары, которые пытались провести через границу, не уничтожались, а поступали в государственные комиссионные магазины, что позволяло частично компенсировать ущерб от контрабанды.