21 ноября 2026, 11:58
Карета, бегемот и 17 баранов на обратном пути: самые дикие заказы на перевозку в России
Карета, бегемот и 17 баранов на обратном пути: самые дикие заказы на перевозку в России
Аналитики Авито Услуг собрали необычные заявки на перевозку: бегемота просили отвезти к озеру, где он должен был искупаться, а затем привезти обратно. В других случаях требовалось разместить змею в салоне или оставить кроликов на ночь. Яхту весом около 600 кг необходимо было везти вместе с тележкой.
В заявке с бегемотом маршрут включал поездку к озеру, где животное должно было искупаться, а затем вернуться обратно. Для этого заказчику требовался манипулятор. Представитель «Авито Услуг» рассказал 110km.ru, что поездка бегемота к водоему стала одним из самых необычных запросов сервиса.
Перевезти животное было лишь частью задачи: в случае с бегемотом требовалось доехать до водоема, дождаться окончания купания и вернуться обратно. При перевозке крупных животных необходимо учитывать их массу и поведение. Важны также доступ к воде и состояние покрытия, а персоналу необходимы безопасные условия работы.
В другом заказе лошадь необходимо было доставить в одну сторону, а на обратном пути забрать 17 баранов. Перевозчику предстояло спланировать оба этапа: лошади и стаду баранов нужны разные условия размещения, вентиляции и погрузки.
Для небольшой неядовитой змеи заказчик указал отдельное условие: закрытый контейнер должен находиться в салоне автомобиля, поскольку в кузове она могла замерзнуть. С двумя кроликами задача была другой: их требовалось доставить из одного города в другой и оставить у исполнителя на ночь, до следующего дня.
Среди нестандартных грузов был автомобиль-карета, который пользователь хотел доставить в Санкт-Петербург. В подборке также упоминалась яхта массой около 600 кг: ее требовалось перевозить вместе с тележкой и киль-блоками. Для яхты важны габариты всей конструкции и опоры корпуса. Крепление должно быть надежным; профильные рекомендации по транспортировке предусматривают опорную конструкцию, рассчитанную под судно, и защиту корпуса в местах крепления.
Баню-бочку перевозить не планировали, а просто попросили сдвинуть ее примерно на 1,5 м по диагонали. Несмотря на небольшое расстояние, габариты бани превратили задачу в настоящий мини-квест.
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