Автобус Chevrolet Viking 1959 года превратили в уютный дом — вот что из этого вышло

29 января 2026, 07:53
Необычный автодом на базе Chevrolet Viking 1959 года: ретро и комфорт в деталях
Необычный автодом на базе Chevrolet Viking 1959 года: ретро и комфорт в деталях
Уникальный автодом, созданный на платформе школьного автобуса Chevrolet Viking 1959 года, удивляет сочетанием ретро-стиля и современных удобств. Вдохновленный марокканскими мотивами интерьер, дубовая отделка и продуманная планировка делают этот кемпер настоящим домом на колесах. Узнайте, как старый автобус получил новую жизнь и почему такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей.
Старые автомобили всегда вызывают особое уважение, особенно когда кто-то решается подарить им новую жизнь. В последние годы интерес к кемперам только растет, а истории о необычных переделках встречаются все чаще. Но этот проект выделяется даже на их фоне: речь идет о полном переоборудовании школьного автобуса Chevrolet Viking 1959 года в полноценный автодом.
Когда автобус попал в руки энтузиастов, его состояние оставляло желать лучшего. За более чем полвека эксплуатации кузов и салон изрядно пострадали, и реставраторам пришлось буквально собирать машину заново. Впрочем, именно такие вызовы и делают подобные проекты по-настоящему интересными.
Вдохновением для оформления интерьера являются эскизы владельцев. Он хотел создать свой дом на колесах в стиле «хиппи» с марокканскими акцентами. В результате получился запоминающийся и необычный дизайн: разноцветные кровати, абажуры, картины, путешествия в западном стиле. Стены и мебель выполнены из дуба, что придает уют и прочность.
Автобус оборудован всем необходимым для комфортных поездок: здесь есть туалет, журнальный столик, полноценная система электропитания. Особое внимание уделяется трансформации пространства — диваны вдоль бортов легко превращаются в удобные спальные места. Такой подход позволяет использовать автодом как для поездок на выходные, так и для длительных поездок.
Внутри царит атмосфера уюта и свободы. Каждый элемент интерьера продуман до мелочей, сочетание ретро-стиля с современными решениями создает уникальное пространство, в котором хочется провести время. Неудивительно, что подобные проекты становятся все популярнее среди тех, кто ценит индивидуальность и не боится экспериментировать.
Путешествовать в таком автодоме – это не просто способ сменить обстановку, а настоящее приключение. Здесь нет места скуке или однообразию: каждый день приносит новые впечатления, и сам автобус становится частью этих историй.
Похожие материалы Шевроле
-
29.01.2026, 09:22
Старый автобус превратили в дом на колесах с камином и тремя спальнями
Пара из Великобритании купила списанный городской автобус и за шесть лет превратила его в полноценный автодом с тремя двуспальными кроватями, кухней и даже камином. В статье - детали необычного проекта, подводные камни переделки и почему такие машины все чаще появляются на рынке.Читать далее
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 07:08
Американский школьный автобус превратили в полноценный дом на колесах
Во Флориде на аукционе Mecum выставлен необычный автодом, созданный на базе школьного автобуса Freightliner FS65. Внутри - полноценное жилье для двоих, современное оснащение и даже электровелосипед. Чем интересен этот проект и почему такие машины становятся трендом среди автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 04:27
Реальные объемы багажников: как производители завышают цифры
Свежая проверка показала: заявленные производителями объемы багажников часто не совпадают с реальными. Особенно это заметно у дорогих марок. Почему так происходит и на что обращать внимание при выборе машины — разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 03:28
Почему запреты не работают: овербукинг в авиации остается вне закона
Обской суд признал овербукинг у S7 Airlines незаконным, но эксперты уверены: для пассажиров мало что изменится. Почему авиакомпании продолжают продавать больше билетов, чем мест, и что мешает решить проблему — разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 02:26
Редкие советские автомобили десятилетиями простаивают во дворе Петербурга
В одном из дворов Петербурга обнаружили уникальную подборку советских автомобилей, покрытых снегом и временем. Почему эта находка вызвала бурю обсуждений среди горожан и что будет с машинами дальше — разбираемся в деталях. Ситуация отражает не только любовь к истории, но и острые вопросы городского пространства.Читать далее
-
29.01.2026, 01:07
Редкий Saab 9-2X на базе Subaru Impreza WRX выставлен на продажу в России
В Уфе появился на продаже Saab 9-2X 2004 года — универсал, который на самом деле скрывает под собой легендарную Subaru Impreza WRX. Этот автомобиль — редкий пример badge engineering, когда под разными брендами скрываются одни и те же машины. Почему такие экземпляры вызывают интерес у коллекционеров и с какими сложностями сталкиваются их владельцы — разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 00:41
Мошенники и водительские права: как работает схема в 2026 году
В 2026 году в России участились случаи предложений купить водительские права без экзаменов. Почему такие схемы опасны, как их распознают инспекторы и что реально грозит тем, кто решится на подобную авантюру - разбираемся в деталях. Эксперты предупреждают: последствия могут быть серьезнее, чем кажется на первый взгляд.Читать далее
-
29.01.2026, 00:12
Японские спорткары 90-х: культовые модели уходят с рынка Приморья
В Приморье на продажу выставлены редкие японские спорткары 90-х, которые еще недавно считались символом эпохи. Почему эти автомобили становятся все менее доступными, и как меняется рынок — рассказываем в материале. Эксперты отмечают: спрос на культовые модели растет, а предложения стремительно сокращаются.Читать далее
-
28.01.2026, 20:52
Мини-дом на колесах: как современные технологии меняют мобильное жилье
Миниатюрные дома из дерева, популярные в Европе, удивляют сочетанием простоты и функциональности. Они идеально подходят для мобильной жизни, работы на удаленке и минимальных затрат на обслуживание. Узнайте, почему такие дома становятся трендом среди современных автомобилистов и как они меняют представление о собственном жилье.Читать далее
Похожие материалы Шевроле
-
29.01.2026, 09:22
Старый автобус превратили в дом на колесах с камином и тремя спальнями
Пара из Великобритании купила списанный городской автобус и за шесть лет превратила его в полноценный автодом с тремя двуспальными кроватями, кухней и даже камином. В статье - детали необычного проекта, подводные камни переделки и почему такие машины все чаще появляются на рынке.Читать далее
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 07:08
Американский школьный автобус превратили в полноценный дом на колесах
Во Флориде на аукционе Mecum выставлен необычный автодом, созданный на базе школьного автобуса Freightliner FS65. Внутри - полноценное жилье для двоих, современное оснащение и даже электровелосипед. Чем интересен этот проект и почему такие машины становятся трендом среди автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 04:27
Реальные объемы багажников: как производители завышают цифры
Свежая проверка показала: заявленные производителями объемы багажников часто не совпадают с реальными. Особенно это заметно у дорогих марок. Почему так происходит и на что обращать внимание при выборе машины — разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 03:28
Почему запреты не работают: овербукинг в авиации остается вне закона
Обской суд признал овербукинг у S7 Airlines незаконным, но эксперты уверены: для пассажиров мало что изменится. Почему авиакомпании продолжают продавать больше билетов, чем мест, и что мешает решить проблему — разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 02:26
Редкие советские автомобили десятилетиями простаивают во дворе Петербурга
В одном из дворов Петербурга обнаружили уникальную подборку советских автомобилей, покрытых снегом и временем. Почему эта находка вызвала бурю обсуждений среди горожан и что будет с машинами дальше — разбираемся в деталях. Ситуация отражает не только любовь к истории, но и острые вопросы городского пространства.Читать далее
-
29.01.2026, 01:07
Редкий Saab 9-2X на базе Subaru Impreza WRX выставлен на продажу в России
В Уфе появился на продаже Saab 9-2X 2004 года — универсал, который на самом деле скрывает под собой легендарную Subaru Impreza WRX. Этот автомобиль — редкий пример badge engineering, когда под разными брендами скрываются одни и те же машины. Почему такие экземпляры вызывают интерес у коллекционеров и с какими сложностями сталкиваются их владельцы — разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 00:41
Мошенники и водительские права: как работает схема в 2026 году
В 2026 году в России участились случаи предложений купить водительские права без экзаменов. Почему такие схемы опасны, как их распознают инспекторы и что реально грозит тем, кто решится на подобную авантюру - разбираемся в деталях. Эксперты предупреждают: последствия могут быть серьезнее, чем кажется на первый взгляд.Читать далее
-
29.01.2026, 00:12
Японские спорткары 90-х: культовые модели уходят с рынка Приморья
В Приморье на продажу выставлены редкие японские спорткары 90-х, которые еще недавно считались символом эпохи. Почему эти автомобили становятся все менее доступными, и как меняется рынок — рассказываем в материале. Эксперты отмечают: спрос на культовые модели растет, а предложения стремительно сокращаются.Читать далее
-
28.01.2026, 20:52
Мини-дом на колесах: как современные технологии меняют мобильное жилье
Миниатюрные дома из дерева, популярные в Европе, удивляют сочетанием простоты и функциональности. Они идеально подходят для мобильной жизни, работы на удаленке и минимальных затрат на обслуживание. Узнайте, почему такие дома становятся трендом среди современных автомобилистов и как они меняют представление о собственном жилье.Читать далее