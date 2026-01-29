Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

29 января 2026, 07:53

Необычный автодом на базе Chevrolet Viking 1959 года: ретро и комфорт в деталях

Автобус Chevrolet Viking 1959 года превратили в уютный дом — вот что из этого вышло

Уникальный автодом, созданный на платформе школьного автобуса Chevrolet Viking 1959 года, удивляет сочетанием ретро-стиля и современных удобств. Вдохновленный марокканскими мотивами интерьер, дубовая отделка и продуманная планировка делают этот кемпер настоящим домом на колесах. Узнайте, как старый автобус получил новую жизнь и почему такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей.

Старые автомобили всегда вызывают особое уважение, особенно когда кто-то решается подарить им новую жизнь. В последние годы интерес к кемперам только растет, а истории о необычных переделках встречаются все чаще. Но этот проект выделяется даже на их фоне: речь идет о полном переоборудовании школьного автобуса Chevrolet Viking 1959 года в полноценный автодом.

Фото: drive2.ru

Когда автобус попал в руки энтузиастов, его состояние оставляло желать лучшего. За более чем полвека эксплуатации кузов и салон изрядно пострадали, и реставраторам пришлось буквально собирать машину заново. Впрочем, именно такие вызовы и делают подобные проекты по-настоящему интересными.

Вдохновением для оформления интерьера являются эскизы владельцев. Он хотел создать свой дом на колесах в стиле «хиппи» с марокканскими акцентами. В результате получился запоминающийся и необычный дизайн: разноцветные кровати, абажуры, картины, путешествия в западном стиле. Стены и мебель выполнены из дуба, что придает уют и прочность.

Фото: drive2.ru

Автобус оборудован всем необходимым для комфортных поездок: здесь есть туалет, журнальный столик, полноценная система электропитания. Особое внимание уделяется трансформации пространства — диваны вдоль бортов легко превращаются в удобные спальные места. Такой подход позволяет использовать автодом как для поездок на выходные, так и для длительных поездок.

Внутри царит атмосфера уюта и свободы. Каждый элемент интерьера продуман до мелочей, сочетание ретро-стиля с современными решениями создает уникальное пространство, в котором хочется провести время. Неудивительно, что подобные проекты становятся все популярнее среди тех, кто ценит индивидуальность и не боится экспериментировать.

Путешествовать в таком автодоме – это не просто способ сменить обстановку, а настоящее приключение. Здесь нет места скуке или однообразию: каждый день приносит новые впечатления, и сам автобус становится частью этих историй. 

Упомянутые марки: Chevrolet
