Винтажный дом на колесах с кухней и кроватью — редкая находка для ценителей ретро

10 декабря 2025, 05:41
Необычный автодом на базе Saab 900: как шведское купе превратили в дом на колесах
В сети появился уникальный автодом, созданный на базе Saab 900. Внутри — мини-кухня, кровать и шкафчики. Модуль легко снимается, а интерьер удивляет продуманностью. Узнайте, чем еще интересен этот редкий экземпляр.
В автомобильном мире иногда встречаются по-настоящему необычные проекты, которые удивляют даже опытных автолюбителей. Одним из таких стал винтажный автодом, построенный на шведском автомобиле Saab 900. Этот редкий экземпляр был создан в конце прошлого века и до сих пор вызывает интерес у поклонников необычных транспортных средств.
Внешне автомобиль выглядит как классический Saab 900, но на крыше установлен специальный жилой модуль. Его планом занималась шведская компания Toppola, которая специализировалась на создании подобных решений для нескольких моделей Saab. Модуль не только включен в конструкцию машины, но и легко снимается — достаточно отсоединить его и вернуть на место стандартную дверь багажника.
Внутри автодома скрывается уютное пространство. Здесь есть мини-кухня с плитой и шкафом, двуспальная кровать, несколько шкафчиков для хранения вещей, а также освещение и розетка для подключения приборов. Несмотря на компактные размеры, инженерам удалось создать все необходимое для комфортного путешествия вдвоем.
Особое внимание уделяется продуманной эргономике интерьера. Каждый сантиметр пространства использован максимально эффективно: под картинками размещены дополнительные ящики, кухонный блок можно трансформировать в рабочую зону. Благодаря этому даже длительные поездки не превращаются в испытание — владелец может готовить еду, отдыхать и хранить личные вещи без лишних хлопот.
Производство подобных модулей продолжалось до 2006 года, после чего компания Toppola ограничила выпуск. Сегодня такие автодома встречаются крайне редко и представляют собой настоящую находку для коллекционеров и любителей ретро-автомобилей. Они не только позволяют окунуться в атмосферу прошлых эпох, но и остаются вполне приемлемыми для современных путешествий.
Винтажный автодом на базе Saab 900 — это не просто транспортное средство, а настоящий символ свободы и креативного подхода к автомобилестроению. Это доказывает, что даже компактное купе может стать полноценным домом на колесах, если взяться за решение задачи с фантазией и инженерной смекалкой.
Похожие материалы Сааб
10.12.2025, 05:32
Редкий универсал Mercury Sable 1999 года продается дешевле смартфона
Вспомните атмосферу начала 2000-х с необычным универсалом Mercury Sable. Этот автомобиль словно машина времени, сохранившая дух ушедшей эпохи. Его цена удивит даже самых экономных автолюбителей. Почему этот универсал может стать находкой года? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
09.12.2025, 19:23
Редкая Chevrolet 1957 года развалилась при попытке эвакуации из автохлама
Команда реставраторов решила вызволить Chevrolet 1957 года из заброшенного двора. Операция превратилась в настоящий экшен с неожиданным финалом. Автомобиль оказался в таком состоянии, что попытка буксировки закончилась его разрушением. Что же пошло не по плану – читайте в нашем материале.Читать далее
09.12.2025, 19:09
Классика против современности: Shelby GT500 1968 года с шестиступенчатой механикой
Shelby GT500 1968 года вновь оказался в центре внимания. Классический маслкар получил шестиступенчатую механику. Это решение вызвало споры среди поклонников. Одни считают это обновлением, другие – нарушением традиций. История автомобиля и детали доработки раскрываются в нашем материале.Читать далее
09.12.2025, 17:51
Редкий Ford Mustang Boss 429 1969 года с запасным мотором выставлен за 410 тысяч долларов
Ford Mustang Boss 429 1969 года снова привлек внимание коллекционеров. Этот автомобиль не просто редкость, а настоящая икона среди маслкаров. В комплекте идет запасной двигатель, что делает лот еще более интересным. Цена в 410 тысяч долларов подогревает интерес к уникальному экземпляру. Почему этот Mustang так ценится – читайте в нашем материале.Читать далее
09.12.2025, 17:43
Владелец авторазбора пытается спасти Pontiac GTO 1970 года от утилизации
В США на авторазборе обнаружили Pontiac GTO 1970 года. Машина в крайне плачевном состоянии, но владелец не спешит отправлять ее под пресс. Он надеется, что найдется энтузиаст, готовый взяться за сложную реставрацию. Судьба легендарного маслкара решится в ближайшее время.Читать далее
09.12.2025, 17:24
Редкий кабриолет Dodge Challenger 1971 года в цвете Plum Crazy без Hemi под капотом
Dodge Challenger 1971 года в ярком Plum Crazy – настоящая находка для коллекционеров. Необычный кабриолет с мотором 383 V8 удивляет редкостью. Модель сочетает стиль, мощность и эксклюзивность. Почему этот автомобиль так ценится – рассказываем в материале.Читать далее
09.12.2025, 16:56
УАЗ-Профи превращен в полноценный автодом с дизелем и автономными системами
Уникальный автодом на базе УАЗ-Профи удивляет возможностями. Внутри четыре спальных места и автономные системы. Кондиционер и отопление обеспечивают комфорт в любую погоду. Дизельный двигатель и большой запас топлива для дальних поездок. Оформлен как автодом, возможна покупка в лизинг или обмен.Читать далее
09.12.2025, 12:59
Эксперт раскрыл главный парадокс престижной советской «Волги» ГАЗ-3102
Советский седан ГАЗ-3102 был очень престижным. Его создавали как ответ западным авто. Но у машины были серьезные недостатки. Эксперт указал на главные противоречия. Эта «Волга» полна технических компромиссов.Читать далее
09.12.2025, 12:52
На продажу выставили почти новый дом на колесах с гаражом для авто
На продажу выставили уникальный кемпер. Это настоящий дворец на колесах. Внутри есть даже гараж для машины. Его пробег совсем небольшой. Цена поражает воображение. Узнайте все подробности об этом монстре.Читать далее
09.12.2025, 11:49
В Сургуте создали уникальный внедорожный автодом на базе Pinzgauer 712
В Сургуте появился необычный автодом, построенный на базе легендарного Pinzgauer 712. Проект разрабатывали более двух лет, уделяя внимание каждой детали. Вездеход получил новый двигатель и современный кузов. Управлять им можно с обычными правами категории B. Внутри скрывается множество сюрпризов.Читать далее
