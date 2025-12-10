Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 05:41

Необычный автодом на базе Saab 900: как шведское купе превратили в дом на колесах

Винтажный дом на колесах с кухней и кроватью — редкая находка для ценителей ретро

В сети появился уникальный автодом, созданный на базе Saab 900. Внутри — мини-кухня, кровать и шкафчики. Модуль легко снимается, а интерьер удивляет продуманностью. Узнайте, чем еще интересен этот редкий экземпляр.

В автомобильном мире иногда встречаются по-настоящему необычные проекты, которые удивляют даже опытных автолюбителей. Одним из таких стал винтажный автодом, построенный на шведском автомобиле Saab 900. Этот редкий экземпляр был создан в конце прошлого века и до сих пор вызывает интерес у поклонников необычных транспортных средств.

 Внешне автомобиль выглядит как классический Saab 900, но на крыше установлен специальный жилой модуль. Его планом занималась шведская компания Toppola, которая специализировалась на создании подобных решений для нескольких моделей Saab. Модуль не только включен в конструкцию машины, но и легко снимается — достаточно отсоединить его и вернуть на место стандартную дверь багажника.

Фото: Toppola / 808.media

Внутри автодома скрывается уютное пространство. Здесь есть мини-кухня с плитой и шкафом, двуспальная кровать, несколько шкафчиков для хранения вещей, а также освещение и розетка для подключения приборов. Несмотря на компактные размеры, инженерам удалось создать все необходимое для комфортного путешествия вдвоем.

Особое внимание уделяется продуманной эргономике интерьера. Каждый сантиметр пространства использован максимально эффективно: под картинками размещены дополнительные ящики, кухонный блок можно трансформировать в рабочую зону. Благодаря этому даже длительные поездки не превращаются в испытание — владелец может готовить еду, отдыхать и хранить личные вещи без лишних хлопот.

Производство подобных модулей продолжалось до 2006 года, после чего компания Toppola ограничила выпуск. Сегодня такие автодома встречаются крайне редко и представляют собой настоящую находку для коллекционеров и любителей ретро-автомобилей. Они не только позволяют окунуться в атмосферу прошлых эпох, но и остаются вполне приемлемыми для современных путешествий.

Винтажный автодом на базе Saab 900 — это не просто транспортное средство, а настоящий символ свободы и креативного подхода к автомобилестроению. Это доказывает, что даже компактное купе может стать полноценным домом на колесах, если взяться за решение задачи с фантазией и инженерной смекалкой.

Упомянутые марки: Saab
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
