Конструктор из Нальчика объединил реактивный и поршневой моторы — есть ли у данной разработки будущее

Необычный двигатель из Нальчика: новая схема сгорания и два режима работы

Виктор Бахирев из Нальчика представил уникальный газотурбинный двигатель с тремя камерами сгорания и двухрежимной системой подачи топлива. Такая конструкция может повлиять на развитие отечественного моторостроения и повысить эффективность силовых установок.

Виктор Бахирев из Нальчика представил уникальный газотурбинный двигатель с тремя камерами сгорания и двухрежимной системой подачи топлива. Такая конструкция может повлиять на развитие отечественного моторостроения и повысить эффективность силовых установок.

Инженер из Нальчика Виктор Бахирев предложил свежий взгляд на устройство газотурбинных двигателей, объединив в одной конструкции классический ГТД и двухтактный поршневой мотор. Его разработка основана на необычной схеме сжигания топлива и способна работать в двух режимах, что может заинтересовать как специалистов, так и производителей.

В основе конструкции — три камеры внутреннего сгорания, расположенные по окружности под углом 120 градусов. Внутри каждой камеры установлены спиральные ленты, которые направляют воздушный поток и обеспечивают более эффективную подачу топливно-воздушной смеси. Такой подход позволяет добиться равномерного распределения смеси и повысить стабильность работы двигателя.

Главная особенность — циклический характер рабочих процессов. В отличие от традиционных турбореактивных двигателей, где горение происходит непрерывно, здесь камера поочередно продувается воздухом, получает новую порцию топлива, а смесь воспламеняется за счет тепла горячего газа из предыдущей камеры. Этот принцип напоминает работу двухтактных двигателей внутреннего сгорания, но реализован в газотурбинном формате.

В патенте отмечается, что такая схема позволяет повысить давление в камере сгорания несколькими способами: за счет работы компрессора, утилизации продуктов сгорания и повторного воспламенения смеси. Для управления режимами работы предусмотрены две независимые форсунки: одна отвечает за экономичный режим, вторая — за форсажный, что расширяет возможности применения двигателя в различных условиях.

Используемые технические решения могут быть востребованы в авиации, энергетике и транспорте, где важны компактность, надежность и экономичность силовых установок. Судя по имеющимся данным, двигатель Бахирева может конкурировать с зарубежными аналогами по ряду параметров. Для российского рынка это может привести к появлению новых технологий, снижению зависимости от импортных комплектующих и развитию собственного инженерного потенциала.

Важное замечание: подобные инновации требуют проведения испытаний и доработок, однако сама идея уже привлекла внимание специалистов.