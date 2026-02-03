Уникальный проект Pucchino от немецких мастеров 4Wheel24: как мини-грузовик превращается в полноценный дом на колесах для путешествий

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 февраля 2026, 18:56

Необычный экспедиционный Unimog: компактный внедорожник с большими возможностями

Необычный экспедиционный Unimog: компактный внедорожник с большими возможностями

Уникальный проект Pucchino от немецких мастеров 4Wheel24: как мини-грузовик превращается в полноценный дом на колесах для путешествий

Необычный экспедиционный Unimog: компактный внедорожник с большими возможностями

Немецкая компания 4Wheel24 представила необычный экспедиционный автомобиль Pucchino на базе Unimog. Эта компактная машина сочетает в себе стиль и функциональность, она способна преодолевать сложные маршруты и конкурировать с крупными внедорожниками. Почему этот проект вызывает интерес у автолюбителей и что отличает его от других решений - разбираемся в деталях.

Немецкая компания 4Wheel24 представила необычный экспедиционный автомобиль Pucchino на базе Unimog. Эта компактная машина сочетает в себе стиль и функциональность, она способна преодолевать сложные маршруты и конкурировать с крупными внедорожниками. Почему этот проект вызывает интерес у автолюбителей и что отличает его от других решений - разбираемся в деталях.

Экспедиционные автомобили давно перестали быть прерогативой только крупных внедорожников. Сегодня на рынке представлены компактные решения, которые не уступают своим более массивным собратьям. Одним из таких проектов стал Puccino — свежая разработка немецкой компании 4Wheel24, специализирующейся на подготовке автомобилей для путешествий по бездорожью. Этот мини-экспедиционный Unimog сразу привлек внимание благодаря необычному сочетанию размеров, стиля и технических характеристик.

Главная черта Puccino – его универсальность. Несмотря на скромные габариты, автомобиль оснащен всем необходимым для длительных автономных поездок. Внутри — продуманная планировка, удобные спальные места, кухонный блок и даже небольшая зона для отдыха. При этом машина сохраняет выдающиеся внедорожные качества, характерные для классических Unimog, что делает ее отличным выбором для тех, кто не готов жертвовать комфортом ради проходимости.

Фото: 4Wheel24

Внешний вид Puccino также заслуживает особого внимания. Деревянные элементы отделки кузова придают автомобилю особый шарм и выделяют его на фоне стандартных экспедиционных фургонов. Такой подход к дизайну не только эстетически привлекателен, но и подчеркивает индивидуальность владельца. Однако за внешней простотой скрывается серьезная инженерная работа: каждая деталь продумана с учетом суровых условий эксплуатации, а материалы подобраны так, чтобы выдержать любые климатические испытания.

Техническая начинка Puccino не уступает оснащению более крупных моделей. Внутри оборудованы современные системы жизнеобеспечения, автономное отопление, энергоэффективное освещение и емкие баки для воды и топлива. Всё это позволяет путешествовать вдали от цивилизации без необходимости часто заезжать в населенные пункты. Кроме того, благодаря компактным размерам, Puccino легко маневрирует в узких местах, где обычные экспедиционные грузовики просто не пройдут.

Интересно, что название модели встречается в двух вариантах написания — Puccino и Puccino. Такая путаница даже отражена на дверях кабины, что привносит в проект немного иронии и придает ему неформальный характер. Однако за этим легким налетом юмора скрывается серьезный подход к делу: каждая модификация автомобиля проходит тщательные испытания, а команда 4Wheel24 учитывает пожелания будущих владельцев при доработке конструкции.

Сегодня, когда спрос на компактные решения для путешествий только растет, проекты вроде Puccino становятся особенно актуальными. Они позволяют не только отказаться от стандартных шаблонов, но и получить по-настоящему уникальный автомобиль, который будет соответствовать личным потребностям и стилю жизни. В условиях, когда граница между домом и дорогой стирается, такие машины становятся настоящими спутниками для тех, кто ценит свободу передвижения и не боится экспериментировать.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Калужская область Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться