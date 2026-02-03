Уникальный проект Pucchino от немецких мастеров 4Wheel24: как мини-грузовик превращается в полноценный дом на колесах для путешествий

3 февраля 2026, 18:56
Необычный экспедиционный Unimog: компактный внедорожник с большими возможностями
Необычный экспедиционный Unimog: компактный внедорожник с большими возможностями
Немецкая компания 4Wheel24 представила необычный экспедиционный автомобиль Pucchino на базе Unimog. Эта компактная машина сочетает в себе стиль и функциональность, она способна преодолевать сложные маршруты и конкурировать с крупными внедорожниками. Почему этот проект вызывает интерес у автолюбителей и что отличает его от других решений - разбираемся в деталях.
Экспедиционные автомобили давно перестали быть прерогативой только крупных внедорожников. Сегодня на рынке представлены компактные решения, которые не уступают своим более массивным собратьям. Одним из таких проектов стал Puccino — свежая разработка немецкой компании 4Wheel24, специализирующейся на подготовке автомобилей для путешествий по бездорожью. Этот мини-экспедиционный Unimog сразу привлек внимание благодаря необычному сочетанию размеров, стиля и технических характеристик.
Главная черта Puccino – его универсальность. Несмотря на скромные габариты, автомобиль оснащен всем необходимым для длительных автономных поездок. Внутри — продуманная планировка, удобные спальные места, кухонный блок и даже небольшая зона для отдыха. При этом машина сохраняет выдающиеся внедорожные качества, характерные для классических Unimog, что делает ее отличным выбором для тех, кто не готов жертвовать комфортом ради проходимости.
Внешний вид Puccino также заслуживает особого внимания. Деревянные элементы отделки кузова придают автомобилю особый шарм и выделяют его на фоне стандартных экспедиционных фургонов. Такой подход к дизайну не только эстетически привлекателен, но и подчеркивает индивидуальность владельца. Однако за внешней простотой скрывается серьезная инженерная работа: каждая деталь продумана с учетом суровых условий эксплуатации, а материалы подобраны так, чтобы выдержать любые климатические испытания.
Техническая начинка Puccino не уступает оснащению более крупных моделей. Внутри оборудованы современные системы жизнеобеспечения, автономное отопление, энергоэффективное освещение и емкие баки для воды и топлива. Всё это позволяет путешествовать вдали от цивилизации без необходимости часто заезжать в населенные пункты. Кроме того, благодаря компактным размерам, Puccino легко маневрирует в узких местах, где обычные экспедиционные грузовики просто не пройдут.
Интересно, что название модели встречается в двух вариантах написания — Puccino и Puccino. Такая путаница даже отражена на дверях кабины, что привносит в проект немного иронии и придает ему неформальный характер. Однако за этим легким налетом юмора скрывается серьезный подход к делу: каждая модификация автомобиля проходит тщательные испытания, а команда 4Wheel24 учитывает пожелания будущих владельцев при доработке конструкции.
Сегодня, когда спрос на компактные решения для путешествий только растет, проекты вроде Puccino становятся особенно актуальными. Они позволяют не только отказаться от стандартных шаблонов, но и получить по-настоящему уникальный автомобиль, который будет соответствовать личным потребностям и стилю жизни. В условиях, когда граница между домом и дорогой стирается, такие машины становятся настоящими спутниками для тех, кто ценит свободу передвижения и не боится экспериментировать.
Похожие материалы
-
03.02.2026, 19:31
Deepal выходит на российский рынок: старт локальной сборки гибридных кроссоверов
В России стартует новая волна автоновинок: Deepal, суббренд Changan, готовит к запуску гибридные кроссоверы с локальной сборкой. Почему этот шаг может изменить рынок и что известно о моделях - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 18:21
Легендарная надежность стала ближе: в России начались официальные продажи Toyota Sequoia
В России стартовали продажи Toyota Sequoia - внедорожника, который признан одним из самых надежных в мире. Новинка доступна сразу в нескольких городах, а цены и оснащение способны удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
03.02.2026, 18:18
Рост международных рейсов обеспечил «Аэрофлоту» рекордную выручку в 2025 году
Финансовые итоги крупнейшего перевозчика удивили аналитиков. Компания показала уверенный рост. Международные направления стали драйвером успеха. Впервые за годы достигнуты новые рекорды.Читать далее
-
03.02.2026, 18:01
Mazda CX-5 2027: электрическая версия кроссовера обсуждается в Сети
Mazda CX-5 остается ключевым игроком среди компактных кроссоверов, несмотря на жесткую конкуренцию. В Сети обсуждают возможность появления полностью электрической версии, вдохновленной европейскими новинками бренда. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 17:59
В России стартовали продажи семиместного Suzuki Ertiga с выгодной ценой
В стране появился новый семиместный компактвэн. Его стоимость удивит даже опытных автолюбителей. Модель уже доступна в нескольких городах. Подробности о технических характеристиках и ценах - в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 17:52
В Ленинградской области молодые семьи получают бесплатные туры по городам региона
В регионе стартовала необычная инициатива для молодых пар. Новобрачные могут рассчитывать на приятный бонус. Программа действует для тех, кто вступил в брак недавно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 15:32
Tesla Model Y AWD за 41 990 долларов: новая версия с неожиданными особенностями
Tesla выпустила обновленную версию Model Y AWD по цене 41 990 долларов, что всего на 2 000 долларов дороже заднеприводной версии. Однако за привлекательной стоимостью скрываются спорные технические решения, которые могут повлиять на интерес покупателей. Эксперты уже обсуждают, насколько оправдан такой шаг компании и как это скажется на рынке электромобилей.Читать далее
-
03.02.2026, 15:27
Китай первым в мире запретил скрытые дверные ручки на электромобилях
В Китае введен запрет на скрытые дверные ручки в электромобилях после ряда трагических случаев. Новые требования затронут как местные бренды, так и мировых лидеров рынка. Решение может изменить подход к безопасности в автоиндустрии.Читать далее
-
03.02.2026, 14:31
SleepBus меняет представление о междугородних поездках: автобусы с плацкартом как в поезде
SleepBus предлагает необычный способ путешествия между городами - в комфортабельном автобусе с полноценными спальными местами. Почему этот сервис стал хитом и что ждет пассажиров в ближайшем будущем - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 14:14
В России представили новую электроподметальную машину «Машуня»
Вышла новая модель городской подметальной машины, которая может изменить стандарты чистоты в мегаполисах. Электрическая установка, компактные размеры и современные системы безопасности - мало кто знает, как это повлияет на работу коммунальных служб. Что еще скрывает новинка и почему ее уже обсуждают специалисты - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
03.02.2026, 19:31
Deepal выходит на российский рынок: старт локальной сборки гибридных кроссоверов
В России стартует новая волна автоновинок: Deepal, суббренд Changan, готовит к запуску гибридные кроссоверы с локальной сборкой. Почему этот шаг может изменить рынок и что известно о моделях - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 18:21
Легендарная надежность стала ближе: в России начались официальные продажи Toyota Sequoia
В России стартовали продажи Toyota Sequoia - внедорожника, который признан одним из самых надежных в мире. Новинка доступна сразу в нескольких городах, а цены и оснащение способны удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
03.02.2026, 18:18
Рост международных рейсов обеспечил «Аэрофлоту» рекордную выручку в 2025 году
Финансовые итоги крупнейшего перевозчика удивили аналитиков. Компания показала уверенный рост. Международные направления стали драйвером успеха. Впервые за годы достигнуты новые рекорды.Читать далее
-
03.02.2026, 18:01
Mazda CX-5 2027: электрическая версия кроссовера обсуждается в Сети
Mazda CX-5 остается ключевым игроком среди компактных кроссоверов, несмотря на жесткую конкуренцию. В Сети обсуждают возможность появления полностью электрической версии, вдохновленной европейскими новинками бренда. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 17:59
В России стартовали продажи семиместного Suzuki Ertiga с выгодной ценой
В стране появился новый семиместный компактвэн. Его стоимость удивит даже опытных автолюбителей. Модель уже доступна в нескольких городах. Подробности о технических характеристиках и ценах - в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 17:52
В Ленинградской области молодые семьи получают бесплатные туры по городам региона
В регионе стартовала необычная инициатива для молодых пар. Новобрачные могут рассчитывать на приятный бонус. Программа действует для тех, кто вступил в брак недавно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 15:32
Tesla Model Y AWD за 41 990 долларов: новая версия с неожиданными особенностями
Tesla выпустила обновленную версию Model Y AWD по цене 41 990 долларов, что всего на 2 000 долларов дороже заднеприводной версии. Однако за привлекательной стоимостью скрываются спорные технические решения, которые могут повлиять на интерес покупателей. Эксперты уже обсуждают, насколько оправдан такой шаг компании и как это скажется на рынке электромобилей.Читать далее
-
03.02.2026, 15:27
Китай первым в мире запретил скрытые дверные ручки на электромобилях
В Китае введен запрет на скрытые дверные ручки в электромобилях после ряда трагических случаев. Новые требования затронут как местные бренды, так и мировых лидеров рынка. Решение может изменить подход к безопасности в автоиндустрии.Читать далее
-
03.02.2026, 14:31
SleepBus меняет представление о междугородних поездках: автобусы с плацкартом как в поезде
SleepBus предлагает необычный способ путешествия между городами - в комфортабельном автобусе с полноценными спальными местами. Почему этот сервис стал хитом и что ждет пассажиров в ближайшем будущем - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 14:14
В России представили новую электроподметальную машину «Машуня»
Вышла новая модель городской подметальной машины, которая может изменить стандарты чистоты в мегаполисах. Электрическая установка, компактные размеры и современные системы безопасности - мало кто знает, как это повлияет на работу коммунальных служб. Что еще скрывает новинка и почему ее уже обсуждают специалисты - в нашем материале.Читать далее