Фургон Shift Van: полноценный дом на колесах для любых условий — как современные технологии делают жизнь в дороге максимально удобной

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

2 февраля 2026, 07:33

Необычный фургон Shift Van: как мобильный дом с раздвижным душем меняет представление о комфорте

Необычный фургон Shift Van: как мобильный дом с раздвижным душем меняет представление о комфорте

Фургон Shift Van: полноценный дом на колесах для любых условий — как современные технологии делают жизнь в дороге максимально удобной

Необычный фургон Shift Van: как мобильный дом с раздвижным душем меняет представление о комфорте

Современные дома на колесах уже не ограничиваются стандартным набором удобств. Фургон Shift Van с инновационной системой раздвижного душа и шкафа демонстрирует, как можно совместить стиль, уют и функциональность в одном автомобиле. Такой подход меняет представление о мобильном жилье и задает новые стандарты для путешествий.

Современные дома на колесах уже не ограничиваются стандартным набором удобств. Фургон Shift Van с инновационной системой раздвижного душа и шкафа демонстрирует, как можно совместить стиль, уют и функциональность в одном автомобиле. Такой подход меняет представление о мобильном жилье и задает новые стандарты для путешествий.

В последние годы рынок домов на колесах переживает настоящий бум. Все больше людей задумываются о том, чтобы совместить свободу путешествий с привычным уровнем комфорта. Фургон Shift Van — это не просто еще один вариант на колесах, а уникальное решение, предлагающее свежий взгляд на мобильное жилье. Его главная особенность — инновационная система раздвижного шкафа-душа, которая позволяет радикально экономить пространство, не жертвуя удобствами.

Фото: Ravizza Luxury Vans

В отличие от многих моделей, где душ и гардеробная часто представляют собой тесные, раздельные зоны, в Shift Van реализовано смелое решение. Оба этих пространства объединены в одну раздвижную кабину. В нужный момент она трансформируется из шкафа в полноценную душевую. Это не только высвобождает драгоценные метры, но и визуально делает интерьер более просторным и воздушным. Даже длительное пребывание в таком фургоне не вызывает ощущения тесноты.

Внутри Shift Van царит настоящая домашняя атмосфера: качественные материалы отделки, продуманная эргономика и внимание к деталям. Каждый элемент интерьера выполнен с расчетом на длительное путешествие, а не просто поездку. Особое внимание уделено системе хранения — их здесь больше, чем обычно встречается в других автомобилях. Это позволяет взять с собой все необходимое для жизни, не превращая салон в склад.

Фото: Ravizza Luxury Vans

Еще один важный момент – эстетика. Shift Van не выглядит как типичный дом на колесах: его дизайн выдержан в современном стиле, цветовые решения и освещение создают ощущение уюта и защищенности. Даже при беглом взгляде становится понятно, что перед нами не просто транспорт, а полноценное жилое пространство, в котором хочется находиться.

Практичность Shift Van проявляется и в мелочах. Например, система раздвижного душа легко трансформируется одной рукой, а все поверхности обработаны влагостойкими материалами. Это особенно важно для тех, кто планирует жить в фургоне круглый год, не зависимо от погодных условий.

Как отмечают эксперты, подобные решения становятся все более востребованными на фоне роста популярности удаленной работы и путешествий. Люди ищут способы сделать свою жизнь мобильной, не отказываясь от привычных удобств. Shift Van отвечает на эти запросы, учитывая не только комфорт, но и индивидуальность. Подобный подход может стать новым стандартом для рынка домов на колесах в ближайшие годы.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Московская область Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться