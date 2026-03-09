Уникальный проект на базе El Camino и Grand National — история создания и впечатления владелицы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 марта 2026, 11:06

Необычный гибрид: Chevrolet El Camino и Buick Grand National в единственном экземпляре

Необычный гибрид: Chevrolet El Camino и Buick Grand National в единственном экземпляре

Уникальный проект на базе El Camino и Grand National — история создания и впечатления владелицы

Необычный гибрид: Chevrolet El Camino и Buick Grand National в единственном экземпляре

В мире автолюбителей редко встречаются настолько необычные проекты: сочетание Chevrolet El Camino и Buick Grand National в одном автомобиле. Владелица, известная своей страстью к маслкарам, делится впечатлениями от вождения и рассказывает о судьбе уникального авто. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и поклонников ретро-машин - разбираемся в деталях.

В мире автолюбителей редко встречаются настолько необычные проекты: сочетание Chevrolet El Camino и Buick Grand National в одном автомобиле. Владелица, известная своей страстью к маслкарам, делится впечатлениями от вождения и рассказывает о судьбе уникального авто. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и поклонников ретро-машин - разбираемся в деталях.

В автомобильном мире время от времени разрабатываются проекты, которые не просто удивляют, а буквально переворачивают представления о возможных тюнингах. Один из таких случаев — уникальный гибрид Chevrolet El Camino и Buick Grand National, созданный энтузиастом. После завершения проекта жизнь его оборвалась, и теперь машина принадлежит девушке по имени Эйприл, испытывающей любовь к маслкарам и редким моделям.

Этот автомобиль — не просто результат слияния двух культовых американских машин, в нем сочетаются харизма Эль-Камино и легендарная мощь Grand National. Машина выполнена в единственном экземпляре, и на ее внешний вид сразу обращают внимание на любой парковке.

Подобные проекты требуют от экспертов не только технических знаний, но и смелости. В данном случае удалось сохранить узнаваемые черты исходных моделей: характерные линии кузова El Camino и фирменные элементы Grand National. Внутри царит атмосфера настоящего маслкара, напоминающая о золотой эпохе автопрома. Автомобиль полностью на ходу и способен удивить динамикой даже самых искушенных водителей.

Эйприл считает, что для нее этот автомобиль — не просто коллекционный экспонат, а часть истории и дань уважения мастеру, создавшему его. Она регулярно появляется на встречах автолюбителей, где этот гибрид неизменно оказывается в центре внимания. По ее словам, ощущения от руля отличаются от стандартных Grand National или El Camino: здесь чувствуется особый характер, и каждый выезд превращается в событие.

В условиях, когда на рынке все чаще появляются однотипные автомобили, подобные проекты напоминают о том, что индивидуальность и творческий подход по-прежнему ценятся. История этого гибрида — пример того, как страсть к автомобилям может воплотиться в по-настоящему уникальном проекте, который не только радует владельца, но и вдохновляет других энтузиастов на эксперименты.

Упомянутые модели: Chevrolet El Camino
Упомянутые марки: Chevrolet, Buick
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле, Бьюик

Похожие материалы Шевроле, Бьюик

«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Краснодар Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться