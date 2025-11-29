Редкий проект: классика и современность в одном автомобиле – удивит ли он вас

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

29 ноября 2025, 09:21

Необычный гибрид: Pontiac Trans Am 1969 года на базе Camaro 2SS 2020 года

Необычный гибрид: Pontiac Trans Am 1969 года на базе Camaro 2SS 2020 года

Редкий проект: классика и современность в одном автомобиле – удивит ли он вас

Необычный гибрид: Pontiac Trans Am 1969 года на базе Camaro 2SS 2020 года

Этот автомобиль сразу бросается в глаза. Внешне он напоминает легенду прошлого, но скрывает современную начинку. Автор проекта объединил два поколения американских маслкаров. Итог получился неожиданным и интригующим. Хотите узнать, что скрывается под капотом?

Этот автомобиль сразу бросается в глаза. Внешне он напоминает легенду прошлого, но скрывает современную начинку. Автор проекта объединил два поколения американских маслкаров. Итог получился неожиданным и интригующим. Хотите узнать, что скрывается под капотом?

Если вы заметили на дороге Pontiac Trans Am 1969 года, который выглядит как-то необычно, не спешите удивляться. На самом деле, перед вами не просто отреставрированная классика, а уникальный проект, в котором кузов культового маслкара установлен на современную платформу Chevrolet Camaro 2SS 2020 года. Подобный симбиоз двух эпох автопрома встречается крайне редко, а результат получился действительно неожиданным.

Автор этого необычного автомобиля решил не ограничиваться реставрацией. Вместо этого он полностью разобрал оригинальный Trans Am и перенес его внешний облик на кузов и техническую начинку нового Camaro. В итоге получился автомобиль, который внешне напоминает легенду конца 60-х, а внутри скрывает все современные технологии и двигатель от Camaro 2SS.

Под капотом этого гибрида установлен двигатель V8, который обеспечивает впечатляющую динамику и характерный звук, знакомый ценителям маслкаров. При этом салон и электронные системы полностью соответствуют современным спорткарам: здесь и мультимедийная система, и современные системы безопасности, и удобные сиденья. Такой подход позволяет наслаждаться классическим стилем без ущерба для удобства и управляемости.

Автор этого проекта ставил перед собой цель не просто удивить публику, а показать, что классика может обрести новую жизнь. Необычный внешний вид и смешение старины с современными технологиями, по его задумке, должны привлечь внимание автолюбителей как в интернете, так и на дорогах.

Trans Am на базе Camaro 2SS – отличный пример того, как можно сочетать прошлое и настоящее, создав нечто уникальное. Такой автомобиль вряд ли останется незамеченным, а его история наверняка вдохновит других энтузиастов на собственные эксперименты с классикой и современными технологиями.

Упомянутые модели: Chevrolet Camaro (от 2 990 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet, Pontiac
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле, Понтиак

Похожие материалы Шевроле, Понтиак

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Тюмень Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться