11 августа 2021, 15:24
Необычный «Икарус» с кузовом из стекловолокна оценили в 5 млн рублей
Американская компания, специализирующаяся на создании кемперов, представила новую модель под названием Icarus. Надстройку можно смонтировать практически на любом пикапе с большой грузовой платформой.
Дарья Климова Фото: Loki Basecamp
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Фото: Loki Basecamp
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Фото: Loki Basecamp
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Фото: Loki Basecamp
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Фото: Loki Basecamp
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Фото: Loki Basecamp
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Кемпер получил две модификации. Icarus 6 предназначен для установки на пикапы с 6-футовой грузовой платформой (1,8 м), а Icarus 8 – для более крупной 8-футовой (2,4 м). В число моделей входят большинство популярных в Америке пикапов: Ford F-Series, Toyota Tundra, Dodge Ram, Chevrolet Silverado и GMC Sierra. Цены начинаются от 69 тысяч долларов или 5,1 млн рублей в пересчете по курсу.
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