Как JM Customs превратили Kawasaki Z1000 в уникальный скрэмблер – детали и секреты

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 декабря 2025, 20:47

Необычный кастом Kawasaki Z1000: нео-ретро стиль и индивидуальный подход

Необычный кастом Kawasaki Z1000: нео-ретро стиль и индивидуальный подход

Как JM Customs превратили Kawasaki Z1000 в уникальный скрэмблер – детали и секреты

Необычный кастом Kawasaki Z1000: нео-ретро стиль и индивидуальный подход

Мастерская JM Customs до Hardline Paintworx создает не только яркие окраски, но и уникальные проекты. Один из них – кастомный Kawasaki Z1000, который удивляет сочетанием ретро стиля и современных решений. В материале рассказываем, как энтузиасты подошли к созданию этого мотоцикла и почему он заслуживает внимания.

Мастерская JM Customs до Hardline Paintworx создает не только яркие окраски, но и уникальные проекты. Один из них – кастомный Kawasaki Z1000, который удивляет сочетанием ретро стиля и современных решений. В материале рассказываем, как энтузиасты подошли к созданию этого мотоцикла и почему он заслуживает внимания.

До того как мастерская Hardline Paintworx сосредоточилась исключительно на авторских покрасочных работах, ее основатель Джеймс Мойр вместе с напарником Крисом Бернеттом занимались полноценными кастом-проектами. Эти ребята всегда стремились уйти от базы, не признавая компромиссов и не ища легких путей. Их работы отличались вниманием к деталям и смелыми решениями, что особенно заметно на примере одного из самых ярких проектов – кастомного Kawasaki Z1000 конца 2010-х годов.

Этот мотоцикл стал настоящим воплощением стиля нео-ретро, ​​в котором классические черты сочетаются с современными технологиями. По информации autoevolution, команда JM Customs не просто изменила внешний вид байка, а полностью переосмыслила его содержание. В результате Kawasaki Z1000 превратился в скрэмблер с престижным характером, сохранив при этом фирменную агрессивность оригинальной модели.

В процессе работы мастера уделили особое внимание деталям. Были переработаны элементы кузова, установлены новые компоненты подвески и тормозной системы, а также полностью обновлена ​​выхлопная система. Каждый элемент был подобран с учетом не только эстетики, но и функциональности. Благодаря этому мотоцикл не только эффектно выглядит, но и отлично ведет себя на дороге.

Особое место в проекте заняла покраска. Именно здесь применялся фирменный стиль Hardline Paintworx, который позже стал визитной карточкой мастерской. Для Kawasaki Z1000 был выбран насыщенный цвет с контрастными акцентами, подчеркивающими линии формы мотоцикла. Такой подход позволил создать образ, который сразу выделяется на фоне других кастомов.

В итоге кастомный Kawasaki Z1000 от JM Customs стал не просто очередным проектом, а настоящим произведением искусства на колесах. 

Упомянутые марки: Kawasaki
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Кавасаки

Похожие материалы Кавасаки

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Хабаровск Екатеринбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться