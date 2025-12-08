Как JM Customs превратили Kawasaki Z1000 в уникальный скрэмблер – детали и секреты

8 декабря 2025, 20:47
Необычный кастом Kawasaki Z1000: нео-ретро стиль и индивидуальный подход
Необычный кастом Kawasaki Z1000: нео-ретро стиль и индивидуальный подход
Мастерская JM Customs до Hardline Paintworx создает не только яркие окраски, но и уникальные проекты. Один из них – кастомный Kawasaki Z1000, который удивляет сочетанием ретро стиля и современных решений. В материале рассказываем, как энтузиасты подошли к созданию этого мотоцикла и почему он заслуживает внимания.
До того как мастерская Hardline Paintworx сосредоточилась исключительно на авторских покрасочных работах, ее основатель Джеймс Мойр вместе с напарником Крисом Бернеттом занимались полноценными кастом-проектами. Эти ребята всегда стремились уйти от базы, не признавая компромиссов и не ища легких путей. Их работы отличались вниманием к деталям и смелыми решениями, что особенно заметно на примере одного из самых ярких проектов – кастомного Kawasaki Z1000 конца 2010-х годов.
Этот мотоцикл стал настоящим воплощением стиля нео-ретро, в котором классические черты сочетаются с современными технологиями. По информации autoevolution, команда JM Customs не просто изменила внешний вид байка, а полностью переосмыслила его содержание. В результате Kawasaki Z1000 превратился в скрэмблер с престижным характером, сохранив при этом фирменную агрессивность оригинальной модели.
В процессе работы мастера уделили особое внимание деталям. Были переработаны элементы кузова, установлены новые компоненты подвески и тормозной системы, а также полностью обновлена выхлопная система. Каждый элемент был подобран с учетом не только эстетики, но и функциональности. Благодаря этому мотоцикл не только эффектно выглядит, но и отлично ведет себя на дороге.
Особое место в проекте заняла покраска. Именно здесь применялся фирменный стиль Hardline Paintworx, который позже стал визитной карточкой мастерской. Для Kawasaki Z1000 был выбран насыщенный цвет с контрастными акцентами, подчеркивающими линии формы мотоцикла. Такой подход позволил создать образ, который сразу выделяется на фоне других кастомов.
В итоге кастомный Kawasaki Z1000 от JM Customs стал не просто очередным проектом, а настоящим произведением искусства на колесах.
Похожие материалы Кавасаки
-
08.12.2025, 21:53
Калашников представил электромотоцикл ИЖ-Эндуро с прицепом для армии России
Крупные производители и стартапы активно выходят на рынок электромотоциклов. Даже концерн Калашников, известный оружием, решил попробовать себя в этой сфере. Российская компания показала необычную новинку для военных. Чем она отличается от других? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 20:23
Редкий Chevrolet Corvette ZR1 2025 года перепродан за рекордную сумму на аукционе
Эксклюзивный Chevrolet Corvette ZR1 2025 года с уникальной комплектацией был куплен за 210 тысяч долларов и почти сразу перепродан на аукционе за 301 тысячу. Почему цена оказалась такой высокой? Редкая версия, минимальный пробег и ажиотаж вокруг модели сделали свое дело. Подробности сделки и причины столь стремительного роста стоимости — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 20:14
Владелец BMW Z4 решился на безумный апгрейд: вместо рядной шестерки — V12
BMW Z4 — классика среди спортивных купе. Но один владелец решил пойти дальше. Он задумал заменить стандартный двигатель на V12. Такой проект обещает удивить даже опытных автолюбителей. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 19:53
Уникальный Yamaha XV1000 Cafe Racer из Германии ищет нового владельца
В разделе объявлений Bike EXIF можно найти множество необычных мотоциклов. Среди них встречаются работы известных мастерских. Один из таких кастомов, созданный в Германии, теперь ищет нового хозяина. Не упустите возможность узнать подробности о редком Yamaha XV1000 Cafe Racer.Читать далее
-
08.12.2025, 19:41
Редкая Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года ушла с молотка почти за 1,7 млн долларов
Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года, выпущенная ограниченным тиражом, стала настоящей сенсацией на аукционе. Пробег всего 1800 миль, а цена выросла почти вдвое по сравнению с заводской. Почему коллекционеры так охотятся за этой моделью? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 19:22
Harley-Davidson Heritage Classic в стиле чикано: кастом La Cleonora удивляет новым обликом
Harley-Davidson Heritage Classic получил уникальный облик в стиле чикано. Кастом La Cleonora поражает деталями и цветами. Узнайте, чем этот мотоцикл отличается от других. В чем секрет его притягательности? Оцените новый взгляд на классику.Читать далее
-
08.12.2025, 19:06
Эксклюзивный Mansory Gronos: стоит ли он трех новых Mercedes-AMG G 63 одновременно
Кажется, что каждый второй Mercedes-AMG G 63 подвергается тюнингу. Но этот Mansory Gronos выделяется даже на их фоне. Его стоимость сопоставима с тремя новыми G 63. Узнайте подробности и решите сами, стоит ли он своих денег.Читать далее
-
08.12.2025, 18:43
Флагманский седан MG7 второго поколения выходит на рынок Австралии с новым мотором
MG Motor расширяет присутствие на мировом рынке. Новый MG7 теперь доступен в Австралии. Модель получила мощный турбодвигатель и интересную цену. Подробности о комплектациях и особенностях читайте далее. Узнайте, чем MG7 может удивить покупателей.Читать далее
-
08.12.2025, 18:24
BMW M240i неожиданно обошел Tesla Model S на дрэг-рейсе в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе прошла необычная гонка между BMW M240i и Tesla Model S. Результат оказался неожиданным для зрителей. Кто бы мог подумать, что немецкое купе сможет опередить электроседан? Подробности гонки и причины такого исхода — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 18:13
Mercedes-Maybach S-Class нового поколения получил цифровой редизайн и стал еще солиднее
Mercedes-Maybach S-Class вновь оказался в центре внимания. Легендарный лимузин получил цифровое обновление. Поклонники ждут перемен в дизайне и технологиях. Новая версия обещает удивить даже самых требовательных. Подробности о будущем премиального седана – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Кавасаки
-
08.12.2025, 21:53
Калашников представил электромотоцикл ИЖ-Эндуро с прицепом для армии России
Крупные производители и стартапы активно выходят на рынок электромотоциклов. Даже концерн Калашников, известный оружием, решил попробовать себя в этой сфере. Российская компания показала необычную новинку для военных. Чем она отличается от других? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 20:23
Редкий Chevrolet Corvette ZR1 2025 года перепродан за рекордную сумму на аукционе
Эксклюзивный Chevrolet Corvette ZR1 2025 года с уникальной комплектацией был куплен за 210 тысяч долларов и почти сразу перепродан на аукционе за 301 тысячу. Почему цена оказалась такой высокой? Редкая версия, минимальный пробег и ажиотаж вокруг модели сделали свое дело. Подробности сделки и причины столь стремительного роста стоимости — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 20:14
Владелец BMW Z4 решился на безумный апгрейд: вместо рядной шестерки — V12
BMW Z4 — классика среди спортивных купе. Но один владелец решил пойти дальше. Он задумал заменить стандартный двигатель на V12. Такой проект обещает удивить даже опытных автолюбителей. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 19:53
Уникальный Yamaha XV1000 Cafe Racer из Германии ищет нового владельца
В разделе объявлений Bike EXIF можно найти множество необычных мотоциклов. Среди них встречаются работы известных мастерских. Один из таких кастомов, созданный в Германии, теперь ищет нового хозяина. Не упустите возможность узнать подробности о редком Yamaha XV1000 Cafe Racer.Читать далее
-
08.12.2025, 19:41
Редкая Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года ушла с молотка почти за 1,7 млн долларов
Ferrari SF90 XX Stradale 2024 года, выпущенная ограниченным тиражом, стала настоящей сенсацией на аукционе. Пробег всего 1800 миль, а цена выросла почти вдвое по сравнению с заводской. Почему коллекционеры так охотятся за этой моделью? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 19:22
Harley-Davidson Heritage Classic в стиле чикано: кастом La Cleonora удивляет новым обликом
Harley-Davidson Heritage Classic получил уникальный облик в стиле чикано. Кастом La Cleonora поражает деталями и цветами. Узнайте, чем этот мотоцикл отличается от других. В чем секрет его притягательности? Оцените новый взгляд на классику.Читать далее
-
08.12.2025, 19:06
Эксклюзивный Mansory Gronos: стоит ли он трех новых Mercedes-AMG G 63 одновременно
Кажется, что каждый второй Mercedes-AMG G 63 подвергается тюнингу. Но этот Mansory Gronos выделяется даже на их фоне. Его стоимость сопоставима с тремя новыми G 63. Узнайте подробности и решите сами, стоит ли он своих денег.Читать далее
-
08.12.2025, 18:43
Флагманский седан MG7 второго поколения выходит на рынок Австралии с новым мотором
MG Motor расширяет присутствие на мировом рынке. Новый MG7 теперь доступен в Австралии. Модель получила мощный турбодвигатель и интересную цену. Подробности о комплектациях и особенностях читайте далее. Узнайте, чем MG7 может удивить покупателей.Читать далее
-
08.12.2025, 18:24
BMW M240i неожиданно обошел Tesla Model S на дрэг-рейсе в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе прошла необычная гонка между BMW M240i и Tesla Model S. Результат оказался неожиданным для зрителей. Кто бы мог подумать, что немецкое купе сможет опередить электроседан? Подробности гонки и причины такого исхода — в нашем материале.Читать далее
-
08.12.2025, 18:13
Mercedes-Maybach S-Class нового поколения получил цифровой редизайн и стал еще солиднее
Mercedes-Maybach S-Class вновь оказался в центре внимания. Легендарный лимузин получил цифровое обновление. Поклонники ждут перемен в дизайне и технологиях. Новая версия обещает удивить даже самых требовательных. Подробности о будущем премиального седана – в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве