КАЗ-4540: советский грузовик с кабиной над передним мостом, бросивший вызов инженерным стереотипам

18 мая 2026, 20:30
Необычный КАЗ-4540: грузовик с уникальной компоновкой и судьбой
КАЗ-4540 стал одним из самых необычных грузовиков СССР благодаря смелым инженерным решениям и нетипичной компоновке. Почему эта машина до сих пор вызывает споры среди специалистов и как она изменила подход к сельхозтехнике - разбираемся в деталях.
КАЗ-4540 — это не просто редкий грузовик, а вызов привычным представлениям о конструкции техники. Его появление стало попыткой решить сразу несколько противоречивых задач, что сделало машину настоящим феноменом в истории советского автопрома.
В конце 1970-х перед конструкторами НАМИ поставили почти невыполнимую задачу: создать сельскохозяйственный автомобиль, эффективный и в поле, и на шоссе. Он должен был двигаться рядом с комбайном со скоростью около 2 км/ч, разгоняться до 80 км/ч на трассе, перевозить 6 тонн груза и буксировать 12-тонный прицеп. Ключевым условием стала необычная компоновка — кабина прямо над ведущим и управляемым передним мостом.
Проект НАМИ-0215 передали на Кутаисский автозавод, где он получил индекс КАЗ-4540. На доводку ушло пять лет, а перед запуском серии изготовили около двадцати опытных образцов.
Главной технической находкой стал дисковый шарнир равных угловых скоростей, позволивший увеличить угол поворота ведущих колёс до 28–30 градусов. Под кабиной разместили V-образный шестицилиндровый двигатель ЯМЗ-642 мощностью 160 л.с., а в сочетании с восьмиступенчатой коробкой передач, раздаткой и блокировкой дифференциала машина уверенно ехала там, где другие грузовики застревали.
Самосвальный кузов был цельнометаллическим с возможностью разгрузки в трёх направлениях, а борта открывались автоматически из кабины. Благодаря наращиваемым бортам объём можно было увеличить до 14 кубометров, а гидросистема поднимала кузов на угол до 55 градусов, позволяя выгружать даже плотные материалы.
Кабина КАЗ-4540 выделялась для своего времени почти роскошным оснащением: три места, зона отдыха, кнопочный запуск, вентиляция. Однако необычное расположение — практически перед передней осью — вызывало у водителей дискомфорт, зато обеспечивало минимальный передний свес и отличную геометрическую проходимость.
В 1980-е годы КАЗ-4540 выпускался тиражом до 5000 машин в год, позже появилась модернизированная версия с гидравлическим запиранием бортов. На базе грузовика рассматривались рефрижераторы, бортовые и специализированные машины, что открывало широкие перспективы для развития проекта.
После распада СССР объёмы производства резко сократились, и к 2001 году выпустили последний КАЗ-4540. Однако многие машины продолжают работать в хозяйствах благодаря надёжности и удачным техническим решениям. Этот грузовик доказал, что нестандартная инженерная идея может не только выжить, но и получить реальное преимущество там, где обычные автомобили оказывались бессильны.
