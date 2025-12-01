Как Piaggio APE TM превратился в мини-дом на колесах с музыкой и кухней – удивит даже опытных автолюбителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

1 декабря 2025, 17:56

Необычный кемпер на базе Piaggio APE TM: дом на колесах и грузовик в одном

Уникальный кемпер на базе Piaggio APE TM удивляет своим функционалом. Внутри есть все для комфортного путешествия. Модуль легко снимается, превращая авто в грузовик. Такой подход к кемпингу встречается крайне редко. Узнайте, чем еще удивляет этот необычный проект.

В 2012 году на базе легендарного итальянского трицикла Piaggio APE TM появился необычный кемпер, получивший название «Тут Тук». Этот компактный дом на колесах сразу привлекает внимание своим нестандартным подходом к организации пространства и трансформации.

Внутри кемпера предусмотрено одно спальное место размером 2000 на 1000 мм, что позволяет с комфортом разместиться одному человеку. Для приготовления еды установлена ​​газовая плита, продукты можно хранить в небольшом холодильнике. Важной деталью для автономных путешествий стал биотуалет Porta Potty, который удобно размещается в отдельном отсеке. Организация хранения вещей продумана до мелочей: ящички и полки позволяют перевозить все необходимое для поездки. В жилом модуле также установлена ​​современная стереосистема Sony, что делает атмосферу внутри еще более приятной и уютной.

Особенность этого кемпера заключается в том, что жилой модуль выполнен в легкосъемном варианте. При необходимости его можно быстро демонтировать, и Piaggio APE TM снова становится полноценным грузовым транспортом. Такая универсальность делает этот проект особенно привлекательным для тех, кто ценит мобильность и практичность.

Кемпер на базе Piaggio APE TM – отличный пример того, как даже самый компактный автомобиль можно превратить в функциональное и удобное средство для путешествий. Этот проект доказывает, что для настоящих приключений не нужен большой автодом – достаточно креативного салона и желания сделать свой транспорт на современном уровне.

Упомянутые марки: Piaggio
