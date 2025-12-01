Как Piaggio APE TM превратился в мини-дом на колесах с музыкой и кухней – удивит даже опытных автолюбителей

1 декабря 2025, 17:56
Необычный кемпер на базе Piaggio APE TM: дом на колесах и грузовик в одном
Уникальный кемпер на базе Piaggio APE TM удивляет своим функционалом. Внутри есть все для комфортного путешествия. Модуль легко снимается, превращая авто в грузовик. Такой подход к кемпингу встречается крайне редко. Узнайте, чем еще удивляет этот необычный проект.
В 2012 году на базе легендарного итальянского трицикла Piaggio APE TM появился необычный кемпер, получивший название «Тут Тук». Этот компактный дом на колесах сразу привлекает внимание своим нестандартным подходом к организации пространства и трансформации.
Внутри кемпера предусмотрено одно спальное место размером 2000 на 1000 мм, что позволяет с комфортом разместиться одному человеку. Для приготовления еды установлена газовая плита, продукты можно хранить в небольшом холодильнике. Важной деталью для автономных путешествий стал биотуалет Porta Potty, который удобно размещается в отдельном отсеке. Организация хранения вещей продумана до мелочей: ящички и полки позволяют перевозить все необходимое для поездки. В жилом модуле также установлена современная стереосистема Sony, что делает атмосферу внутри еще более приятной и уютной.
Особенность этого кемпера заключается в том, что жилой модуль выполнен в легкосъемном варианте. При необходимости его можно быстро демонтировать, и Piaggio APE TM снова становится полноценным грузовым транспортом. Такая универсальность делает этот проект особенно привлекательным для тех, кто ценит мобильность и практичность.
Кемпер на базе Piaggio APE TM – отличный пример того, как даже самый компактный автомобиль можно превратить в функциональное и удобное средство для путешествий. Этот проект доказывает, что для настоящих приключений не нужен большой автодом – достаточно креативного салона и желания сделать свой транспорт на современном уровне.
Похожие материалы Пиаджио
-
02.12.2025, 17:52
Неизвестные модификации: как советские машины преображались за границей
Мало кто знает, что советские авто за рубежом меняли до неузнаваемости. Некоторые модели получали уникальные детали и даже новые кузова. В Европе и США создавали версии, которых не было в Союзе. О самых интересных примерах расскажем в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:10
Кемпер Helio O4 Pro: канадский дом на колесах из стеклопластика для суровых условий
Канада славится своими домами на колесах, и Helio O4 Pro не исключение. Этот кемпер создан для долгих лет службы и способен выдержать любые испытания. В основе конструкции – стеклопластик, который стал визитной карточкой местных производителей. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает этот необычный прицеп – разберемся в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:18
Как быстро может ехать автомобиль задним ходом: мировые рекорды и удивительные факты
Может ли машина разогнаться задним ходом быстрее, чем кажется возможным? В материале собраны самые необычные рекорды и курьезные случаи, связанные с движением задним ходом. Узнайте, кто и как устанавливал мировые достижения, и почему некоторые водители выбирают столь необычный способ езды.Читать далее
-
02.12.2025, 15:02
Владелец превратил Dodge Charger 1968 года в кабриолет с мощным мотором
Один энтузиаст решил изменить классический Dodge Charger 1968 года. Он превратил купе в эффектный кабриолет и оснастил его впечатляющим мотором. Теперь уникальный автомобиль ищет нового владельца. История этого проекта удивляет даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
02.12.2025, 14:44
Dethleffs Globebus Performance 4x4 получил версию с подъемной крышей и четырьмя спальными местами
Dethleffs представил обновленный Globebus Performance 4x4 с подъемной крышей. Теперь в автодоме могут разместиться четверо. Интерьер стал заметно роскошнее. Дата старта продаж и цена пока не раскрыты. Новинка дебютировала на выставке в Дюссельдорфе.Читать далее
-
02.12.2025, 14:22
Ультракомпактный кемпер Stockman All Roada из Австралии удивляет универсальностью и ценой до 5000 долларов
Австралийская компания Stockman создала уникальный кемпер All Roada. Он сочетает компактность, легкость и функциональность. Стоимость удивляет – менее 5000 долларов. Чем он так хорош и почему его выбирают для путешествий? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 13:31
Редкий Dodge Polara 1964 года с Hemi V8 оказался жертвой заводской ошибки
Сколько Dodge Polara 1964 года получили легендарный 426 Hemi V8 на заводе? Ответ удивит даже знатоков. Этот мотор не был доступен для обычных версий. Почему так произошло и к чему это привело? История редкой машины, которая могла стать легендой, но все пошло не по плану.Читать далее
-
02.12.2025, 12:16
УАЗ Буханка превращен в полноценный внедорожный кемпер для автономных путешествий
Внедорожный кемпер на базе УАЗ Буханка удивляет возможностями. Внутри – комфорт и автономия. Снаружи – серьезная подготовка к бездорожью. Узнайте, как изменился легендарный автомобиль. Оцените необычные решения для путешествий.Читать далее
-
02.12.2025, 11:12
Легкий и складной электровелосипед Engwe P20: идеальный вариант для города
Городские электровелосипеды становятся все популярнее. Engwe P20 выделяется среди конкурентов. Он легкий, складывается за секунды и не ударит по кошельку. Почему этот электробайк выбирают в Европе и что в нем особенного – читайте в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 10:52
Уникальный автодом на базе ПАЗ 32053: домашний комфорт и уют в дороге
В Иркутской области выставлен на продажу необычный автодом на базе ПАЗ 32053. Машина прошла полное переоборудование и получила свежий техосмотр. Внутри – полноценная кровать, кухня, автономное энергоснабжение и даже вай-фай. Подробности о комплектации и условиях продажи – в нашем материале.Читать далее
