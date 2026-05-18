Три объема, четыре двери и трансформация кузова Hyundai - как дизайнер из Южной Кореи удивил мир концептом

18 мая 2026, 15:27
Необычный концепт Hyundai: виртуальный седан на платформе пикапа и внедорожника
Южнокорейский бренд Hyundai снова оказался в центре внимания благодаря смелому виртуальному проекту: дизайнер Nicolas Herrera предложил концепт, сочетающий черты седана, внедорожника и пикапа. Такой подход отражает современные тренды и ожидания рынка.
В последние годы Hyundai уверенно закрепилась в рейтинге лидеров мирового автопрома, специализируясь на решениях для самых разных рынков и сегментов. Компания не боится экспериментировать с конструкциями и технологиями, что подтверждают не только серийные модели, но и смелые концепции. В этот раз внимание автосообщества привлекла работа транспортного дизайнера Николаса Эрреры, известного в соцсетях как «nicolash.design». Его виртуальный прототип — это не просто очередная фантазия, а попытка переосмыслить привычные формы кузова.
Виртуальный концепт сочетает в себе три объёма и четыре двери, как в классическом седане, но при этом трансформируется в пикап или внедорожник. Такой подход отражает современную тенденцию, когда универсальность и индивидуальность становятся ключевыми требованиями покупателей. Внешний вид концепта выдержан в новой стилистике: узкие светодиодные фары, низкая решётка радиатора, которая одновременно служит площадкой для дневных ходовых огней, а также большие стеклянные поверхности боковых окон, расположенные выше средней линии кузова.
Задняя часть концепта не менее выразительна: вертикальные пиксельные светодиодные фонари, стильная дверь багажника и массивные легкосплавные диски с внедорожной резиной. Всё это создаёт впечатление автомобиля, готового к приключениям вне асфальта. Подобный дизайн может заинтересовать не только поклонников Hyundai, но и тех, кто ищет нестандартные решения для активного образа жизни.
Интересно, что Hyundai и Kia в последние годы активно развивают линейку гибридов и электромобилей, а также экспериментируют с новыми типами кузовов. Например, недавно компания объявила о планах выпуска нового среднеразмерного пикапа на базе Boulder, который должен заменить неуспешный Santa Cruz. Кроме того, в Европе проводятся испытания нового двигателя для других моделей N, а в Китае развивается бренд Ioniq. Всё это говорит о том, что корейские производители готовы быстро реагировать на изменения рынка и запросы клиентов.
Для российского рынка подобные эксперименты могут быть особенно актуальны: универсальные автомобили с возможностью трансформации кузова способны заинтересовать водителей. Кроме того, внедорожные качества и необычный дизайн могут стать конкурентными преимуществами на фоне однотипных кроссоверов. Судя по всему, такие концепты — не просто игра воображения, а отражение реальных тенденций, которые в ближайшие годы могут изменить привычный облик автомобилей.
Виртуальные концепты, подобные проекту Николаса Эрреры, становятся своеобразной лабораторией идей для автопроизводителей. Они позволяют тестировать новые формы и стилистические решения без риска для реального производства. Кстати, интерес к необычным пикапам и рестомодам не ограничен только Hyundai: например, в материале о рестомоде Ford F-100 1972 года с патиной и современным V8 можно увидеть, как классика и инновации сочетаются в одном проекте.
