Бюджетную лимузин-шаху с бильярдным столом в салоне выставили на продажу: фото

28 января 2026, 15:11
Необычный лимузин на базе ВАЗ-2106 выставили на продажу в Молдове
Необычный лимузин на базе ВАЗ-2106 выставили на продажу в Молдове
В Молдове появился уникальный лимузин, собранный из ВАЗ-2106 и оснащенный мини-бильярдным столом. Такой проект вызывает вопросы о безопасности и законности, но привлекает внимание коллекционеров. Почему такие машины становятся объектом споров и что важно знать потенциальным покупателям — разбираемся в деталях.
Редкие и нестандартные автомобили всегда вызывают живой интерес, особенно когда речь идет о самодельных проектах на базе советской техники. В Молдове на одном из популярных сайтов объявлений появился лот, который не оставил равнодушными ни коллекционеров, ни просто любителей необычных машин. На продажу выставлен лимузин, собранный на основе ВАЗ-2106, и это не просто удлиненная «шестерка» — внутри салона установлен мини-бильярдный стол, а по бокам размещены дополнительные диваны, пишет ufocar.ru.
Почему эта новость важна? Подобные проекты — не только проявление креативности, но и повод задуматься о безопасности, юридических нюансах и перспективах таких машин на вторичном рынке. В условиях, когда оригинальные советские автомобили становятся все большей редкостью, каждый нестандартный экземпляр приобретает особую ценность. Однако, самодельные лимузины — это всегда компромисс между фантазией владельца и реальными требованиями к безопасности и эксплуатации.
По информации продавца, стандартный кузов ВАЗ-2106 был разрезан, а между частями вварена дополнительная секция, что позволило значительно увеличить длину автомобиля. Внутри салона, помимо штатных сидений, появились диваны, снятые с других «Жигулей», а центральное место занял стол с мини-бильярдной доской. В результате получился своеобразный «передвижной клуб», рассчитанный на компанию друзей или любителей необычного досуга.
Стоимость этого уникального экземпляра составляет 19 000 российских рублей, что по текущему курсу эквивалентно примерно 85 000 рублей. Для сравнения, за эти деньги на рынке можно найти подержанный автомобиль в базовой комплектации, но вряд ли столь же экстравагантный. Продавец подчеркивает, что машина на ходу, однако не скрывает — конструкция выполнена кустарно, и до идеала ей далеко.
Вопросы вызывает не только внешний вид, но и юридическая сторона. Самодельные лимузины, особенно на базе советских моделей, редко проходят официальную регистрацию. Это значит, что эксплуатация такого автомобиля на дорогах общего пользования может быть сопряжена с серьезными трудностями. Владелец рискует столкнуться с проблемами при постановке на учет, а также с вопросами безопасности — ведь удлинение кузова и изменение конструкции влияют на управляемость и прочность машины.
Тем не менее, интерес к подобным проектам не угасает. В странах постсоветского пространства энтузиасты продолжают давать вторую жизнь старым автомобилям, превращая их в арт-объекты или необычные транспортные средства. Иногда результат выглядит спорно, но именно такие машины становятся предметом обсуждения и даже коллекционирования. В случае с молдавским лимузином на базе ВАЗ-2106, внимание привлекает не только внешний вид, но и сам факт существования столь необычного проекта.
Ранее мы рассказывали о необычной гусеничной Буханке, которую продают в Казахстане за приличные деньги.
