ВАЗ Х: минивэн, который мог изменить представление о советском автопроме

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

9 марта 2026, 20:07

Необычный минивэн ВАЗ Х: забытый прототип с инновациями из 90-х

ВАЗ Х мог стать прорывом для российского автопрома: семиместный минивэн с биодизайном и уникальными решениями был готов к производству еще в 1990 году, но экономические потрясения перечеркнули его будущее. Почему этот проект до сих пор вызывает интерес у экспертов и автолюбителей - в нашем материале.

История ВАЗ Х - это не просто рассказ о неудавшемся прототипе, а иллюстрация того, как смелые идеи могут опережать свое время и сталкиваться с суровой реальностью. В конце 1980-х годов, когда мировые автогиганты массово перешли к биодизайну, Тольяттинский автозавод решил не оставаться на стороне и создал концепцию, которая могла бы изменить представление о советских автомобилях.

ВАЗ Х был задуман как семиместный минивэн с необычайно обтекаемым кузовом и обширным остеклением. Это делало его визуально легким и современным даже по сегодняшним меркам. В основе автомобиля лежала платформа ВАЗ-2108, что и определило его габариты и колесную базу. Под капотом размещался двигатель от той же «восьмерки». Однако главным в этом проекте была даже не техническая база, а новаторский подход к организации пространства и комфорта.

Инженеры и дизайнеры заложили в ВАЗ Х множество передовых решений. Пассажирские кресла получили широкий диапазон регулировок, что позволяло трансформировать салон под любые нужды — от семейных поездок до перевозки крупногабаритных вещей. Особого внимания заслуживает передняя оптика: фары ближнего света были интегрированы под лобовым стеклом, что выглядело необычно даже для концепт-каров того времени.

Однако судьба проекта оказалась сложной. Развал СССР и последовавший экономический кризис поставили крест на серийном производстве ВАЗ Х. Завод оказался не готов к масштабному внедрению столь сложных и дорогих моделей, а рынок требовал простых и доступных решений. Тем не менее, сам факт появления такого прототипа говорит о том, что отечественные инженеры были способны мыслить нестандартно и предлагать решения, которые могли бы конкурировать с мировыми аналогами.

Сегодня ВАЗ Х воспринимается как символ несбывшихся надежд и пример того, как инновации могут остаться лишь на бумаге из-за переменчивой экономической ситуации. Этот минивэн до сих пор вызывает интерес у коллекционеров и автолюбителей, а его фотографии и описания активно обсуждаются на форумах и в соцсетях. ВАЗ Х — напоминание о том, что российский автопром умел удивлять, даже если не всегда доводил дело до конца.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
