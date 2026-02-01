Это стоит увидеть: душевая кабина, гараж для мотоцикла и 4 комнаты внутри 18-метрового автобуса

Необычный Neoplan Jumbocruiser: как автобус-гармошка стал роскошным автодомом

Neoplan Jumbocruiser N138/4 - редкий двухэтажный автобус, который превратили в полноценный дом на колесах с четырьмя комнатами, гаражом и верандой. Эксперты отмечают уникальность проекта и его ограничения для путешествий.

Колоссальный проект переоборудования двухэтажного автобуса Neoplan Jumbocruiser в роскошный дом на колесах стал уникальной главой в истории автомобильного мира. Этот 18-метровый гигант, случайно попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой автобус, а затем и как крупнейший автодом, изначально был создан для перевозки более сотни пассажиров.

Идея превратить его в «яхту на колесах» пришла энтузиасту Манфреду Эстербауэру в 1995 году. Два года ушло не только на создание комфортного интерьера, но и на капитальный ремонт всех технических узлов. Сердцем машины остался мощный 12-цилиндровый двигатель Mercedes-Benz, а пневмоподвеска обеспечила необходимую устойчивость для столь высокого и длинного кузова.

Фото: Trucksplanel / Dizel-TDI / campanda.de

Внутри автобус был преобразован в четырёхкомнатную квартиру. На первом этаже появилась просторная гостиная с мини-кухней, а верхний ярус, несмотря на ограниченную высоту, стал жилой зоной с полноценной кухней, зоной отдыха и спальней. Отдельного внимания заслуживает просторный санузел с душем, отделанный плиткой как в городской квартире. Дополнительные удобства обеспечивает автономный генератор, система отопления, кондиционер и даже гараж для мотоцикла на первом этаже.

Несмотря на техническое совершенство и эксклюзивность, судьба автодома сложилась непросто. Мечта о кругосветном путешествии так и осталась мечтой, а последующие владельцы использовали его как мобильный офис. Выставленный на продажу за 200 тысяч евро, этот уникальный дом на колёсах, по мнению экспертов, оказался слишком специфичным для большинства путешественников. Управление им требует высочайшего мастерства, а найти для него парковку — отдельная задача, поскольку большинство кемпингов не рассчитаны на такие габариты. Его стихия — лишь хорошо оборудованные маршруты с подготовленными местами для остановок, что делает его историю одновременно впечатляющей и по-своему грустной.