Редкий Porsche 308N Super LWB удивляет красным цветом и возможностями вне асфальта – что скрывает этот забытый автомобиль

Необычный Porsche 1958 года: редкая модель с тремя цилиндрами и внедорожным характером

Porsche ассоциируется с мощью и скоростью, но эта модель ломает стереотипы. В 1958 году появился уникальный автомобиль, о котором мало кто знает. Его отличает не только яркий цвет, но и необычный двигатель. Почему этот Porsche способен удивить даже опытных автолюбителей? Узнайте подробности в нашем материале.

Porsche ассоциируется с мощью и скоростью, но эта модель ломает стереотипы. В 1958 году появился уникальный автомобиль, о котором мало кто знает. Его отличает не только яркий цвет, но и необычный двигатель. Почему этот Porsche способен удивить даже опытных автолюбителей? Узнайте подробности в нашем материале.

Когда речь заходит о Porsche, большинство автолюбителей сразу представляют себе стремительные спорткары с мощными моторами, которые вызывают восторг одним только своим видом. Однако в истории марки есть и такие экземпляры, которые не вписываются в привычные рамки. Один из них - Porsche 308N Super LWB 1958 года, о существовании которого знают лишь настоящие ценители редких автомобилей.

Этот автомобиль не похож на классические модели бренда. Вместо привычных шести или восьми цилиндров под капотом скрывается всего три. Но несмотря на скромные технические характеристики, у 308N Super LWB есть свои уникальные черты, которые делают его по-настоящему интересным для коллекционеров и любителей необычных машин.

Фото: Car and Classic

Внешне автомобиль сразу привлекает внимание насыщенным красным цветом кузова. Такой оттенок редко встречается среди классических Porsche, что еще больше подчеркивает его индивидуальность. Длинная колесная база и необычные пропорции намекают на то, что перед нами не просто дорожный автомобиль, а нечто большее.

Главная особенность этой модели - ее внедорожные возможности. В отличие от большинства собратьев, созданных для скоростных трасс, 308N Super LWB способен уверенно чувствовать себя на бездорожье. Это стало возможным благодаря особой конструкции шасси и увеличенному клиренсу. По информации autoevolution, автомобиль разрабатывался с расчетом на эксплуатацию в сложных условиях, что было редкостью для Porsche того времени.

Трехцилиндровый двигатель, хоть и не поражает мощностью, обеспечивает достаточную тягу для преодоления препятствий вне асфальта. Инженеры сделали ставку на надежность и простоту обслуживания, что позволило машине сохранить работоспособность даже спустя десятилетия. В сочетании с легким кузовом и продуманной развесовкой это дало неожиданный результат - автомобиль оказался весьма маневренным и устойчивым на пересеченной местности.

История появления 308N Super LWB окутана загадками. Точных данных о количестве выпущенных экземпляров нет, но эксперты сходятся во мнении, что таких машин было совсем немного. Это объясняет, почему даже среди поклонников марки о нем знают единицы. Сегодня подобные автомобили становятся настоящей находкой для коллекционеров, а их стоимость на аукционах может достигать впечатляющих сумм.

Несмотря на свою редкость, 308N Super LWB остается ярким примером того, как Porsche экспериментировал с форматом и техническими решениями. Этот автомобиль доказывает, что марка способна удивлять не только скоростью и динамикой, но и смелыми инженерными идеями. Для тех, кто ищет неординарные машины с историей, этот Porsche - настоящая жемчужина.