Почему калифорнийская мастерская решилась превратить классический универсал в современный спорткар

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 февраля 2026, 06:01

Необычный рестомод: как Ford Ranch Wagon 1957 года получил сердце Mustang GT500

Необычный рестомод: как Ford Ranch Wagon 1957 года получил сердце Mustang GT500

Почему калифорнийская мастерская решилась превратить классический универсал в современный спорткар

Необычный рестомод: как Ford Ranch Wagon 1957 года получил сердце Mustang GT500

В Калифорнии создали уникальный проект: классический Ford Ranch Wagon 1957 года теперь скрывает под капотом технологии и мощность современного Mustang GT500. Такой подход меняет представление о рестомодах и вызывает интерес у поклонников необычных авто.

В Калифорнии создали уникальный проект: классический Ford Ranch Wagon 1957 года теперь скрывает под капотом технологии и мощность современного Mustang GT500. Такой подход меняет представление о рестомодах и вызывает интерес у поклонников необычных авто.

В мире автомобильных переделок появился новый проект, который способен удивить даже бывалых энтузиастов. Однако именно такой случай произошел в Калифорнии, где небольшая, но амбициозная мастерская Ironworks Speed ​​& Custom решила вдохнуть новую жизнь в классический Ford Ranch Wagon 1957 года. Этот универсал, некогда считавшийся семейным и утилитарным, теперь стал настоящим воплощением современных технологий, скрывая под ретро-кузовом агрегаты от новейшего Mustang GT500.

Главная интрига этого проекта – сочетание внешней аутентичности и внутренней революции. Внешность автомобиля сохраняет узнаваемые черты эпохи 50-х: хромированные детали, массивные бамперы и характерные линии кузова. Но стоит заглянуть под капот, как становится ясно: перед вами не просто реставрация, а полноценный рестомод, где каждый элемент продуман до мелочей. Инженеры мастерской не ограничились простой заменой двигателя - они полностью пересобрали шасси, подвеску и тормозную систему, чтобы соответствовать возможностям современного спорткара.

Особое внимание уделяется силовому агрегату. В качестве сердца для обновленного Ranch Wagon был выбран компрессорный мотор от Mustang GT500, выдающий более 700 лошадиных сил. Такой тандем превращает некогда спокойный универсал в настоящего монстра на колесах, способного конкурировать с современными суперкарами. При этом инженеры сохранили комфорт и практичность, характерные для классических американских универсалов, что делает этот автомобиль не только быстрым, но и удобным для повседневной эксплуатации.

Внутри салона также значительные изменения. Здесь сочетаются элементы ретро-стиля и современных материалов: кожаная отделка, цифровая приборная панель и мультимедийная система последнего поколения. Такой подход позволяет владельцу наслаждаться атмосферой 50-х, не жертвуя при этом удобствами и безопасностью. В результате получился автомобиль, который так же хорошо выглядит, как на выставке, так и на трассе.

Стоит отметить, что подобные проекты становятся все более популярными среди коллекционеров и любителей необычных машин. Рестомоды позволяют не только сохранить историческую ценность классических автомобилей, но и сделать их актуальными для сегодняшнего дня. 

Кстати, если вас интересуют смелые эксперименты в мире автомобильного дизайна, вам стоит вспомнить о швейцарской мастерской Sbarro. В одном из наших недавних материалов мы заметили, как эта небольшая компания удивила своими необычными концепт-карами, сочетающими дерзкие идеи и нестандартные технические решения. Подробнее о самых ярких прототипах Сбарро можно узнать в нашем обзоре здесь .

Возвращаясь к Ford Ranch Wagon, нельзя не отметить, что подобные проекты требуют не только технической грамотности, но и творческого подхода. Инженеры Ironworks Speed ​​& Kustom сумели не просто модернизировать автомобиль, а создать уникальный симбиоз прошлого и настоящего. Такой подход вдохновляет и доказывает: даже самая неожиданная платформа может стать шедевром настоящего.

Упомянутые модели: Ford Ranchero
Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Московская область Калуга
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться