Роскошный кабриолет превратили в экстравагантный арт-объект – сколько стоит такой стиль?

28 ноября 2025, 21:34
Необычный Rolls-Royce Dawn с кружевной решеткой и странным тюнингом вызвал споры
В Сети появился Rolls-Royce Dawn с необычным внешним видом. Машина получила решетку, напоминающую кружево, и тонкую светодиодную полосу сзади. Внутри – яркая красная отделка. Цена и подробности тюнинга держатся в секрете. Эксперты гадают, кто решится купить такой автомобиль.
В автомобильном мире снова обсуждают необычный проект: на этот раз в центре внимания оказался Rolls-Royce Dawn, который подвергся тюнингу. Роскошный кабриолет теперь выглядит так, будто его заказывали на спор – и результат получился весьма спорным.
Передняя часть машины сразу бросается в глаза: вместо привычной освещенности здесь установлена решетка радиатора с узором, представляющим собой кружевную салфетку из бабушкиного серванта. Эффект усиливают круглые противотуманные фары и светящийся логотип RR. К этому добавились массивные накладки на крылья, новые пороги и удлиненные задние панели, придающие автомобилю более агрессивный вид.
Если внешний вид спереди вызывает вопросы, то задняя часть способна удивить еще больше. Вместо классических фонарей теперь установлена тонкая светодиодная полоса, протянутая по всей длине кормы. Крышка багажника, бампер и диффузор полностью переработаны, но гармонии с исходным обликом Dawn добиться не удалось.
Автомобиль окрашен в белый цвет и оснащен новыми 24-дюймовыми дисками необычного дизайна. На этом, пожалуй, заканчиваются положительные стороны экстерьера. В салоне – яркая красная отделка, которая эффектно контрастирует с белым кузовом. Неизвестно, была ли она изготовлена специально для этого проекта или досталась с завода, но выглядит интерьер действительно стильно.
Что касается технической части, информации о доработках двигателя нет. В комплекте версия Dawn развивает 563 л.с., модификация Black Badge – 593 л.с. Кабриолет разгоняется до 100 км/час менее чем за пять секунд, но после столь масштабных изменений динамика может измениться.
Проект был представлен компанией, специализирующейся на индивидуальных доработках. Машина выставлена на продажу, но стоимость держится в секрете – узнать цену можно только по личному запросу. Очевидно, что такой тюнинг обошелся в круглую сумму.
Вопрос, кто станет представителем этого необычного Rolls-Royce Dawn, остается открытым. Яркий внешний вид и спорные дизайнерские решения вряд ли придутся по вкусу консервативным ценителям бренда, но, возможно, найдется тот, кто решит выделиться на дороге любой ценой.
