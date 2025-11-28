Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
16+

Автор: Мария Степанова

28 ноября 2025, 21:34

Необычный Rolls-Royce Dawn с кружевной решеткой и странным тюнингом вызвал споры

Роскошный кабриолет превратили в экстравагантный арт-объект – сколько стоит такой стиль?

В Сети появился Rolls-Royce Dawn с необычным внешним видом. Машина получила решетку, напоминающую кружево, и тонкую светодиодную полосу сзади. Внутри – яркая красная отделка. Цена и подробности тюнинга держатся в секрете. Эксперты гадают, кто решится купить такой автомобиль.

В автомобильном мире снова обсуждают необычный проект: на этот раз в центре внимания оказался Rolls-Royce Dawn, который подвергся тюнингу. Роскошный кабриолет теперь выглядит так, будто его заказывали на спор – и результат получился весьма спорным.

Передняя часть машины сразу бросается в глаза: вместо привычной освещенности здесь установлена ​​решетка радиатора с узором, представляющим собой кружевную салфетку из бабушкиного серванта. Эффект усиливают круглые противотуманные фары и светящийся логотип RR. К этому добавились массивные накладки на крылья, новые пороги и удлиненные задние панели, придающие автомобилю более агрессивный вид.

Если внешний вид спереди вызывает вопросы, то задняя часть способна удивить еще больше. Вместо классических фонарей теперь установлена ​​тонкая светодиодная полоса, протянутая по всей длине кормы. Крышка багажника, бампер и диффузор полностью переработаны, но гармонии с исходным обликом Dawn добиться не удалось. 

Автомобиль окрашен в белый цвет и оснащен новыми 24-дюймовыми дисками необычного дизайна. На этом, пожалуй, заканчиваются положительные стороны экстерьера. В салоне – яркая красная отделка, которая эффектно контрастирует с белым кузовом. Неизвестно, была ли она изготовлена ​​специально для этого проекта или досталась с завода, но выглядит интерьер действительно стильно.

Что касается технической части, информации о доработках двигателя нет. В комплекте версия Dawn развивает 563 л.с., модификация Black Badge – 593 л.с. Кабриолет разгоняется до 100 км/час менее чем за пять секунд, но после столь масштабных изменений динамика может измениться.

Проект был представлен компанией, специализирующейся на индивидуальных доработках. Машина выставлена ​​на продажу, но стоимость держится в секрете – узнать цену можно только по личному запросу. Очевидно, что такой тюнинг обошелся в круглую сумму.

Вопрос, кто станет представителем этого необычного Rolls-Royce Dawn, остается открытым. Яркий внешний вид и спорные дизайнерские решения вряд ли придутся по вкусу консервативным ценителям бренда, но, возможно, найдется тот, кто решит выделиться на дороге любой ценой.

Упомянутые модели: Rolls-Royce Dawn (от 28 000 000 Р)
Упомянутые марки: Rolls-Royce
