В Орске продают уникальную Ниву с дизельным мотором, усиленным кузовом и множеством доработок для бездорожья

6 февраля 2026, 15:51
Необычный внедорожник на базе ВАЗ 21213 с дизелем и каркасом безопасности выставлен на продажу
В Орске появился редкий шанс приобрести доработанную Ниву с дизельным двигателем, усиленным кузовом и профессиональным оснащением для серьезного бездорожья. Все изменения официально оформлены, а пробег минимален. Почему этот проект вызывает интерес даже у опытных автолюбителей — разбираемся в деталях.
На рынке подержанных автомобилей редко встречаются проекты, которые не просто выделяются внешне, а действительно способны удивить даже бывалых поклонников внедорожников. Как выяснил 110km.ru, Орске выставлен на продажу уникальный экземпляр — «Большая Нива», построенная на базе ВАЗ 21213, где каждая доработка не только продумана, но и официально узаконена. Для российских автолюбителей это не просто интересная новость: подобные машины становятся все более востребованными на фоне роста популярности экспедиций и путешествий по труднодоступным местам.
Главная особенность этого автомобиля — полностью усиленный кузов. Для дополнительной безопасности и жесткости установлен каркас из трубы 30ХГСА, что позволяет не опасаться за целостность машины даже в самых сложных условиях. Силовые бамперы и пороги, а также два мощных лебедочных механизма ComeUp (на передней и задней осях) с синтетическими тросами — все это говорит о серьезном подходе к подготовке к бездорожью.
Под капотом — легендарный атмосферный дизель Nissan QD-32 с чугунным блоком, выдающий 110 л.с.. Агрегат славится своей надежностью и экономичностью. Вся трансмиссия позаимствована у Toyota Hilux Surf: механическая коробка передач, раздаточная коробка, передний и задний мосты. Главные пары с передаточным числом 4,88, а задний редуктор оснащен самоблокирующимся дифференциалом LSD. Такой набор агрегатов обеспечивает уверенное движение по пересеченной местности и позволяет не бояться сложных участков.
Внедорожный потенциал усиливают и другие детали: увеличенный алюминиевый топливный бак на 60 литров, два аккумулятора (в том числе гелевый Optima для запуска в мороз), экспедиционный багажник, закрепленный через крышу на каркасе, лестница, шноркель и комплексная водная подготовка. Для комфорта предусмотрены подогревы топливного фильтра, сидений, зеркал и лобового стекла. Кузов окрашен в стойкое покрытие Raptor, а все силовые элементы — в порошковую краску. Светодиодная оптика обеспечивает отличную видимость в темное время суток.
В комплекте с машиной идут сразу три набора колес на дисках 33 дюйма: BFGoodrich All-Terrain (почти новые), Simex Jungle Trekker и Goodyear Wrangler Duratrac с шипами. Это позволяет адаптировать автомобиль под любые дорожные и погодные условия. Пробег после постройки в 2021 году — не более 1000 км, причем исключительно по пересеченной местности. Причина продажи — банальная нехватка времени на полноценную эксплуатацию такого серьезного внедорожника.
Для тех, кто ищет не просто автомобиль, а готовый инструмент для экспедиций, охоты или путешествий по самым труднодоступным уголкам страны, этот проект может стать настоящей находкой. В условиях, когда спрос на доработанные внедорожники растет, а предложения с официально оформленными изменениями встречаются крайне редко, подобные варианты заслуживают особого внимания.
Похожие материалы
-
08.02.2026, 07:10
GMC Hummer EV 2024 года потерял почти 60 тысяч долларов за 16 тысяч миль пробега
Электрический пикап GMC Hummer EV 2024 года с максимальной комплектацией и пробегом 16 тысяч миль был продан на аукционе за сумму, почти вдвое меньшую рекомендованной цены. Эта сделка наглядно демонстрирует, как быстро меняется рынок дорогих электромобилей и какие риски несут владельцы таких машин.Читать далее
-
08.02.2026, 06:06
Семейный автодом на базе Mercedes с полным приводом: новый уровень автономных путешествий
Автодома для семей становятся все более востребованными, особенно когда речь идет о длительных поездках вне цивилизации. Новый кемпер на базе Mercedes с полным приводом предлагает уникальные решения для комфортного отдыха и автономности. Разбираемся, чем он отличается от других и почему именно сейчас такие модели выходят на первый план.Читать далее
-
08.02.2026, 05:57
Сравнение кроссоверов Tenet T4 и Belgee X50: что выбрать для российских дорог
Tenet T4 или Belgee X50? Определяем лучший кроссовер для ваших нужд. В нашем сравнении — ключевые различия в мощности, проходимости, цене и оснащении. Поможем решить: выбрать надежную практичность с Tenet или современную динамику с Belgee.Читать далее
-
07.02.2026, 07:21
Toyota Corolla 2026 года поступила в продажу в России: сроки ожидания и нюансы покупки
В России стартовали продажи Toyota Corolla 2026 года выпуска, произведенных в Китае. Автомобиль сохраняет привлекательную цену, но покупателям придется запастись терпением: сроки доставки могут затянуться до семи месяцев. Разбираемся, что еще важно учесть при покупке.Читать далее
-
07.02.2026, 06:31
Сколько реально стоит год владения Chery Tiggo 7 Pro Max: все расходы по пунктам
Владелец Chery Tiggo 7 Pro Max делится детальным отчетом о годовой эксплуатации: пробег, топливо, страховки, техническое обслуживание и дополнительные траты. Почему эти цифры важны для всех, кто выбирает новый автомобиль - в материале.Читать далее
-
07.02.2026, 06:17
Дилер отказался принимать грязный GMC Sierra: авто отправили на экстремальную чистку
В дилерский центр поступил GMC Sierra 2015 года, который оказался настолько загрязнен, что сотрудники отказались даже прикасаться к нему. Машину сразу отправили на глубокую чистку, а эксперты удивились масштабам запущенности. Почему такие случаи становятся все чаще - разбираемся в деталях.Читать далее
-
07.02.2026, 06:09
Belgee X70 после 777 км: особенности, которые удивили владельца
Белорусский кроссовер Belgee X70 прошел первые 777 км, и уже на этом этапе выявились интересные нюансы в эргономике, работе гибридной системы и комфорте. Почему этот автомобиль может стать неожиданным выбором для российских водителей - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 05:27
Tenet T7 Prime 2025: опыт эксплуатации после 1500 км и неожиданные нюансы
Владелец Tenet T7 Prime 2025 делится реальными впечатлениями после первых 1500 км. Какие особенности и недостатки выявились в процессе эксплуатации, и стоит ли рассматривать этот автомобиль в качестве семейного кроссовера - подробности в материале.Читать далее
-
06.02.2026, 21:02
GMC Hummer EV SUV 2024 года с пробегом 2 000 миль ушел с аукциона на 36% дешевле нового авто
Редкий GMC Hummer EV SUV 2024 года с уникальной отделкой и минимальным пробегом был продан на аукционе почти на 40% дешевле своей изначальной стоимости. Эта сделка отражает новые тенденции на рынке электромобилей и вызывает вопросы у экспертов.Читать далее
-
06.02.2026, 20:54
Aston Martin Vanquish 2025: как потерять $157 000 за 1 300 км пробега
Редкий Aston Martin Vanquish 2025 года с уникальной комплектацией и минимальным пробегом недавно был продан на аукционе по цене, которая удивила даже опытных коллекционеров. Почему эта сделка стала знаковой для рынка и что она говорит о тенденциях в сегменте люксовых спорткаров - разбираемся в деталях.Читать далее
