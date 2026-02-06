Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

6 февраля 2026, 15:51

В Орске продают уникальную Ниву с дизельным мотором, усиленным кузовом и множеством доработок для бездорожья

В Орске появился редкий шанс приобрести доработанную Ниву с дизельным двигателем, усиленным кузовом и профессиональным оснащением для серьезного бездорожья. Все изменения официально оформлены, а пробег минимален. Почему этот проект вызывает интерес даже у опытных автолюбителей — разбираемся в деталях.

На рынке подержанных автомобилей редко встречаются проекты, которые не просто выделяются внешне, а действительно способны удивить даже бывалых поклонников внедорожников. Как выяснил 110km.ru, Орске выставлен на продажу уникальный экземпляр — «Большая Нива», построенная на базе ВАЗ 21213, где каждая доработка не только продумана, но и официально узаконена. Для российских автолюбителей это не просто интересная новость: подобные машины становятся все более востребованными на фоне роста популярности экспедиций и путешествий по труднодоступным местам.

Главная особенность этого автомобиля — полностью усиленный кузов. Для дополнительной безопасности и жесткости установлен каркас из трубы 30ХГСА, что позволяет не опасаться за целостность машины даже в самых сложных условиях. Силовые бамперы и пороги, а также два мощных лебедочных механизма ComeUp (на передней и задней осях) с синтетическими тросами — все это говорит о серьезном подходе к подготовке к бездорожью.

Под капотом — легендарный атмосферный дизель Nissan QD-32 с чугунным блоком, выдающий 110 л.с.. Агрегат славится своей надежностью и экономичностью. Вся трансмиссия позаимствована у Toyota Hilux Surf: механическая коробка передач, раздаточная коробка, передний и задний мосты. Главные пары с передаточным числом 4,88, а задний редуктор оснащен самоблокирующимся дифференциалом LSD. Такой набор агрегатов обеспечивает уверенное движение по пересеченной местности и позволяет не бояться сложных участков.

Фото: drom.ru

Внедорожный потенциал усиливают и другие детали: увеличенный алюминиевый топливный бак на 60 литров, два аккумулятора (в том числе гелевый Optima для запуска в мороз), экспедиционный багажник, закрепленный через крышу на каркасе, лестница, шноркель и комплексная водная подготовка. Для комфорта предусмотрены подогревы топливного фильтра, сидений, зеркал и лобового стекла. Кузов окрашен в стойкое покрытие Raptor, а все силовые элементы — в порошковую краску. Светодиодная оптика обеспечивает отличную видимость в темное время суток.

В комплекте с машиной идут сразу три набора колес на дисках 33 дюйма: BFGoodrich All-Terrain (почти новые), Simex Jungle Trekker и Goodyear Wrangler Duratrac с шипами. Это позволяет адаптировать автомобиль под любые дорожные и погодные условия. Пробег после постройки в 2021 году — не более 1000 км, причем исключительно по пересеченной местности. Причина продажи — банальная нехватка времени на полноценную эксплуатацию такого серьезного внедорожника.

Для тех, кто ищет не просто автомобиль, а готовый инструмент для экспедиций, охоты или путешествий по самым труднодоступным уголкам страны, этот проект может стать настоящей находкой. В условиях, когда спрос на доработанные внедорожники растет, а предложения с официально оформленными изменениями встречаются крайне редко, подобные варианты заслуживают особого внимания.

