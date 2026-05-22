Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

22 мая 2026, 21:26

Цифровой концепт Alfa Romeo Brera 2026: смелый рендер, который разделил фанатов

В сети появился свежий неофициальный рендер Alfa Romeo Brera, который сразу же разделил автолюбителей на два лагеря. Дизайн вызвал бурные обсуждения: одни увидели в нем смелый эксперимент, другие - спорные решения. Почему этот проект оказался в центре внимания и как он соотносится с современными трендами в мире купе - разбираемся в деталях.

В 2026 году интерес к возрождению культовых моделей не ослабевает, и Alfa Romeo Brera вновь оказалась в центре внимания благодаря необычному цифровому проекту. На фоне официальных сообщений о возвращении Бреры или Паука виртуальные художники продолжают экспериментировать с обликом возможного нового поколения. Последний рендер, опубликованный на Behance дизайнером Луиджи Мемолой, вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников марки и экспертов.

Brera и Spider, созданные в своё время Джорджетто Джуджаро и студиями Pininfarina и Centro Stile Alfa Romeo, давно ушли с конвейера — их производство завершилось ещё в 2010 году. Эти автомобили запомнились не только выразительным дизайном, но и технической начинкой: передним или полным приводом, платформой GM/Fiat Premium, широким выбором моторов и коробок передач. Несмотря на то, что по динамике они не были лидерами, именно внешний вид и харизма сделали их любимцами энтузиастов.

В последние годы появилось множество неофициальных проектов, переосмысливающих Бреру и Паука. Однако новый проект Луиджи Мемолы отличается смелостью: силуэт автомобиля сохранил узнаваемые черты – широкие плечи, плавные линии, фирменные диски. Но передняя часть с уменьшенными тройными фарами, прозрачным карбоновым сплиттером и агрессивным капотом выглядит весьма спорно. Такой подход к стилистике вызывает вопрос: соответствует ли этот дизайн духу Alfa Romeo?

Задняя часть концепта тоже не осталась без внимания. Здесь дизайнер использовал каплевидные фонари, V-образное заднее стекло, необычные вентиляционные люки на бампере и массивный диффузор с солидным внешним стоп-сигналом между парными выхлопными трубами. Ярко-красный блестящий кузов, золотистые диски и карбоновые элементы подчёркивают спортивный характер, но не всем приверженцам бренда приходятся по вкусу такие решения.

Пока Alfa Romeo не спешит выводить Бреру на рынок, подобные виртуальные эксперименты становятся поводом для дискуссий не только среди фанатов бренда, но и среди тех, кто следит за тенденциями в автомобильном дизайне. Вопрос о том, сможет ли такой подход привлечь новых покупателей или останется лишь смелым экспериментом, остаётся актуальным для всей отрасли.

Вопрос о том, достоин ли этот рендер имени Alfa Romeo, остаётся открытым. Многие считают, что проекту не хватает гармонии в деталях, особенно спереди и сзади. Тем не менее сама идея возвращения Бреры в современном прочтении подогревает интерес к рынку и заставляет задуматься о будущих покупках в эпоху доминирования кроссоверов. Кстати, подобные дискуссии разгорелись и вокруг языковых переосмыслений Maserati Quattroporte — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале, как современные дизайнеры продвигают будущее классических итальянских седанов .

