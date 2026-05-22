Цифровой концепт Alfa Romeo Brera 2026: смелый рендер, который разделил фанатов

22 мая 2026, 21:26
Необычный взгляд на Alfa Romeo Brera: цифровой концепт вызвал споры среди поклонников
Необычный взгляд на Alfa Romeo Brera: цифровой концепт вызвал споры среди поклонников
В сети появился свежий неофициальный рендер Alfa Romeo Brera, который сразу же разделил автолюбителей на два лагеря. Дизайн вызвал бурные обсуждения: одни увидели в нем смелый эксперимент, другие - спорные решения. Почему этот проект оказался в центре внимания и как он соотносится с современными трендами в мире купе - разбираемся в деталях.
В 2026 году интерес к возрождению культовых моделей не ослабевает, и Alfa Romeo Brera вновь оказалась в центре внимания благодаря необычному цифровому проекту. На фоне официальных сообщений о возвращении Бреры или Паука виртуальные художники продолжают экспериментировать с обликом возможного нового поколения. Последний рендер, опубликованный на Behance дизайнером Луиджи Мемолой, вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников марки и экспертов.
Brera и Spider, созданные в своё время Джорджетто Джуджаро и студиями Pininfarina и Centro Stile Alfa Romeo, давно ушли с конвейера — их производство завершилось ещё в 2010 году. Эти автомобили запомнились не только выразительным дизайном, но и технической начинкой: передним или полным приводом, платформой GM/Fiat Premium, широким выбором моторов и коробок передач. Несмотря на то, что по динамике они не были лидерами, именно внешний вид и харизма сделали их любимцами энтузиастов.
В последние годы появилось множество неофициальных проектов, переосмысливающих Бреру и Паука. Однако новый проект Луиджи Мемолы отличается смелостью: силуэт автомобиля сохранил узнаваемые черты – широкие плечи, плавные линии, фирменные диски. Но передняя часть с уменьшенными тройными фарами, прозрачным карбоновым сплиттером и агрессивным капотом выглядит весьма спорно. Такой подход к стилистике вызывает вопрос: соответствует ли этот дизайн духу Alfa Romeo?
Задняя часть концепта тоже не осталась без внимания. Здесь дизайнер использовал каплевидные фонари, V-образное заднее стекло, необычные вентиляционные люки на бампере и массивный диффузор с солидным внешним стоп-сигналом между парными выхлопными трубами. Ярко-красный блестящий кузов, золотистые диски и карбоновые элементы подчёркивают спортивный характер, но не всем приверженцам бренда приходятся по вкусу такие решения.
Пока Alfa Romeo не спешит выводить Бреру на рынок, подобные виртуальные эксперименты становятся поводом для дискуссий не только среди фанатов бренда, но и среди тех, кто следит за тенденциями в автомобильном дизайне. Вопрос о том, сможет ли такой подход привлечь новых покупателей или останется лишь смелым экспериментом, остаётся актуальным для всей отрасли.
Вопрос о том, достоин ли этот рендер имени Alfa Romeo, остаётся открытым. Многие считают, что проекту не хватает гармонии в деталях, особенно спереди и сзади. Тем не менее сама идея возвращения Бреры в современном прочтении подогревает интерес к рынку и заставляет задуматься о будущих покупках в эпоху доминирования кроссоверов. Кстати, подобные дискуссии разгорелись и вокруг языковых переосмыслений Maserati Quattroporte — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале, как современные дизайнеры продвигают будущее классических итальянских седанов .
Похожие материалы Альфа Ромео, БМВ, Мерседес
-
20.01.2026, 10:01
Alfa Romeo Brera возвращается в новом облике: виртуальный ренессанс культового купе
Alfa Romeo Brera вновь оказалась в центре внимания. Дизайнер из Италии создал современную версию легендарного купе. Виртуальный проект удивляет деталями и смелыми решениями. Оригинальный дух сохранен, но взгляд на будущее совершенно иной.Читать далее
-
08.01.2026, 07:46
Рендер нового Alfa Romeo Brera 2027: современный взгляд на культовый спорткар
Alfa Romeo снова удивляет автолюбителей. В 2027 году бренд готовит возвращение легендарной Brera. Итальянский спорткар обещает свежий дизайн и современные технологии. Узнайте, как изменится культовая модель. Не пропустите детали о будущем итальянской классики.Читать далее
-
23.05.2026, 21:09
Почему Honda CR-V удерживает лидерство среди семейных кроссоверов в России
Honda CR-V продолжает оставаться одним из самых востребованных кроссоверов для семейных водителей. Эксперты отмечают сочетание надежности, вместимости и современных технологий, что особенно актуально на фоне роста требований к безопасности и экономичности автомобилей.Читать далее
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:35
SpaceX впервые испытал Starship V3: новые двигатели, нештатная посадка и планы на Луну
SpaceX провела первый запуск ракеты Starship V3 с модернизированными двигателями Raptor. Испытания прошли с техническими сложностями, но компания получила важные данные для будущих миссий. Это событие может повлиять на сроки реализации лунной программы Artemis и коммерческих полетов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:32
Потеря $84 000 за 8 месяцев: как Porsche Taycan Turbo GT обесценился на вторичке
Porsche Taycan Turbo GT, купленный за $252 485, спустя всего восемь месяцев ушел на вторичном рынке за $168 000. Такая динамика цен на электромобили заставляет задуматься о рисках быстрой потери стоимости даже у премиальных моделей. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
23.05.2026, 20:14
Корейские авто с пробегом до 2 млн рублей: реальные варианты на лето 2026
В 2026 году подобрать корейский автомобиль с пробегом до 2 млн рублей стало сложнее, но всё ещё возможно. Важно учитывать не только цену, но и состояние, комплектацию и расходы на оформление. В этом материале - свежий обзор реальных предложений и советы по выбору.Читать далее
-
23.05.2026, 20:06
Renault Niagara: новый взгляд на компактные пикапы и конкуренция на рынке
Renault готовит к выходу Niagara - свежий игрок в сегменте компактных пикапов с оригинальным дизайном и амбициями. На фоне активности Toyota, Volkswagen и Stellantis, интерес к новинке подогревают не только слухи, но и работы известных виртуальных дизайнеров.Читать далее
-
22.05.2026, 20:48
BMW внедряет новую систему зажигания: как изменятся M2, M3 и M4 в 2026 году
BMW готовит к запуску уникальную технологию зажигания для своих спортивных моделей. Новая система M Ignite обещает повысить эффективность и экологичность без потери мощности. Впервые она появится на M2, M3 и M4 уже в 2026 году, что может изменить подход к бензиновым моторам в условиях ужесточения норм.Читать далее
-
22.05.2026, 20:26
Городской электрокар MicroFold: складная конструкция против пробок и нехватки парковок
В условиях плотной городской застройки и постоянных пробок дизайнер из Великобритании предложил необычный концепт MicroFold - электромобиль, который складывается для экономии места. Почему такие решения могут стать актуальными для России и что мешает их массовому внедрению - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 20:01
Виртуальный Audi R8 Spyder: свежий взгляд на дизайн и будущее спорткаров
Итальянский дизайнер Лука Серафини представил виртуальный концепт Audi R8 Spyder с необычной внешностью. На фоне перемен в модельном ряду Audi и слухов о возвращении R8, проект вызывает интерес к будущему спорткаров бренда. Почему именно сейчас этот концепт оказался в центре внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Альфа Ромео, БМВ, Мерседес
-
20.01.2026, 10:01
Alfa Romeo Brera возвращается в новом облике: виртуальный ренессанс культового купе
Alfa Romeo Brera вновь оказалась в центре внимания. Дизайнер из Италии создал современную версию легендарного купе. Виртуальный проект удивляет деталями и смелыми решениями. Оригинальный дух сохранен, но взгляд на будущее совершенно иной.Читать далее
-
08.01.2026, 07:46
Рендер нового Alfa Romeo Brera 2027: современный взгляд на культовый спорткар
Alfa Romeo снова удивляет автолюбителей. В 2027 году бренд готовит возвращение легендарной Brera. Итальянский спорткар обещает свежий дизайн и современные технологии. Узнайте, как изменится культовая модель. Не пропустите детали о будущем итальянской классики.Читать далее
-
23.05.2026, 21:09
Почему Honda CR-V удерживает лидерство среди семейных кроссоверов в России
Honda CR-V продолжает оставаться одним из самых востребованных кроссоверов для семейных водителей. Эксперты отмечают сочетание надежности, вместимости и современных технологий, что особенно актуально на фоне роста требований к безопасности и экономичности автомобилей.Читать далее
-
23.05.2026, 21:03
Toyota Rush: новый семиместный кроссовер из ОАЭ появился в продаже в России
В России стартовали продажи Toyota Rush - редкого семиместного кроссовера с задним приводом и простым 1,5-литровым мотором. Модель привлекает ценой от 1,8 млн рублей и просторным салоном, что особенно актуально на фоне подорожания аналогов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:35
SpaceX впервые испытал Starship V3: новые двигатели, нештатная посадка и планы на Луну
SpaceX провела первый запуск ракеты Starship V3 с модернизированными двигателями Raptor. Испытания прошли с техническими сложностями, но компания получила важные данные для будущих миссий. Это событие может повлиять на сроки реализации лунной программы Artemis и коммерческих полетов.Читать далее
-
23.05.2026, 20:32
Потеря $84 000 за 8 месяцев: как Porsche Taycan Turbo GT обесценился на вторичке
Porsche Taycan Turbo GT, купленный за $252 485, спустя всего восемь месяцев ушел на вторичном рынке за $168 000. Такая динамика цен на электромобили заставляет задуматься о рисках быстрой потери стоимости даже у премиальных моделей. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
23.05.2026, 20:14
Корейские авто с пробегом до 2 млн рублей: реальные варианты на лето 2026
В 2026 году подобрать корейский автомобиль с пробегом до 2 млн рублей стало сложнее, но всё ещё возможно. Важно учитывать не только цену, но и состояние, комплектацию и расходы на оформление. В этом материале - свежий обзор реальных предложений и советы по выбору.Читать далее
-
23.05.2026, 20:06
Renault Niagara: новый взгляд на компактные пикапы и конкуренция на рынке
Renault готовит к выходу Niagara - свежий игрок в сегменте компактных пикапов с оригинальным дизайном и амбициями. На фоне активности Toyota, Volkswagen и Stellantis, интерес к новинке подогревают не только слухи, но и работы известных виртуальных дизайнеров.Читать далее
-
22.05.2026, 20:48
BMW внедряет новую систему зажигания: как изменятся M2, M3 и M4 в 2026 году
BMW готовит к запуску уникальную технологию зажигания для своих спортивных моделей. Новая система M Ignite обещает повысить эффективность и экологичность без потери мощности. Впервые она появится на M2, M3 и M4 уже в 2026 году, что может изменить подход к бензиновым моторам в условиях ужесточения норм.Читать далее
-
22.05.2026, 20:26
Городской электрокар MicroFold: складная конструкция против пробок и нехватки парковок
В условиях плотной городской застройки и постоянных пробок дизайнер из Великобритании предложил необычный концепт MicroFold - электромобиль, который складывается для экономии места. Почему такие решения могут стать актуальными для России и что мешает их массовому внедрению - в нашем материале.Читать далее
-
22.05.2026, 20:01
Виртуальный Audi R8 Spyder: свежий взгляд на дизайн и будущее спорткаров
Итальянский дизайнер Лука Серафини представил виртуальный концепт Audi R8 Spyder с необычной внешностью. На фоне перемен в модельном ряду Audi и слухов о возвращении R8, проект вызывает интерес к будущему спорткаров бренда. Почему именно сейчас этот концепт оказался в центре внимания - разбираемся в деталях.Читать далее