Пять неожиданных проблем после аварий с животными на дороге - ответственность и страховые ловушки

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 мая 2026, 20:19

Неочевидные последствия ДТП с животными: штрафы, риски и нюансы для водителей

Неочевидные последствия ДТП с животными: штрафы, риски и нюансы для водителей

Пять неожиданных проблем после аварий с животными на дороге - ответственность и страховые ловушки

Неочевидные последствия ДТП с животными: штрафы, риски и нюансы для водителей

Дорожные происшествия с участием животных могут привести к серьезным последствиям для водителей - от травм до лишения прав и финансовых потерь. Почему такие аварии становятся все актуальнее и какие нюансы стоит знать каждому автомобилисту - разбираемся в деталях.

Дорожные происшествия с участием животных могут привести к серьезным последствиям для водителей - от травм до лишения прав и финансовых потерь. Почему такие аварии становятся все актуальнее и какие нюансы стоит знать каждому автомобилисту - разбираемся в деталях.

Дорожные происшествия с участием животных — тема, о которой редко задумываются даже опытные водители. Между тем последствия таких происшествий могут оказаться более серьезными, чем кажется на первый взгляд. В России официальная статистика по данному вопросу практически отсутствует: Госавтоинспекция фиксирует только те происшествия, о которых водители сообщают самостоятельно, а это происходит крайне редко. В итоге с реальными последствиями сталкиваются автопроизводители, страховщики и, конечно же, сами автомобилисты.

В салоне автомобиля домашние животные часто оказываются не пристегнутыми. Хотя в ПДД нет четких требований к их перевозке, даже небольшая собака или кошка при столкновении попадают в опасную зону. На скорости 60 км/ч масса животного увеличивается в десятки раз, что может нанести серьезную травму водителю или пассажирам. Особую опасность представляют крупные собаки: их вес способен причинить серьезный вред здоровью. Использование специальных ремней и фиксаторов — не прихоть, а реальная необходимость для безопасности всех в машине.

Если водитель сбивает чужое животное, при этом нарушая правила, ему придется компенсировать ущерб владельцу. Обычно в таких случаях применяется ОСАГО, но если полиса нет или он поддельный, вопрос решается через суд. Попытка скрыться с места ДТП может привести к лишению прав, особенно если речь идет о животных из Красной книги. В обратной ситуации, когда авария происходит из-за действий владельца животного, он должен возместить ущерб водителю, но доказать вину крайне сложно.

Особую опасность представляют крупные дикие животные – лоси, кабаны, олени. Столкновение с ними часто заканчивается не только повреждениями основных частей автомобиля, но и тяжелыми травмами людей. Восстановить машину после такого удара практически невозможно, а предъявить иск зачастую некому: за диких зверей никто не отвечает. Исключение – если на трассе повреждено ограждение, тогда ответственность может нести организация, управляющая дорогой.

Даже столкновение с маленьким диким зверем может обернуться неожиданными последствиями. Если на кузове остались следы, водителя могут остановить на постах ДПС для проверки, не скрылся ли он с места ДТП. Чтобы избежать проблем, эксперты советуют сразу сообщить о происшествии в ГИБДД. Кстати, полисы КАСКО обычно покрывают ущерб от столкновений с животными, но для этого важно правильно оформить аварию.

Рефлекторная попытка объехать животное на дороге часто приводит к еще более опасным ситуациям. Внезапный выезд на встречную полосу ради спасения зверя может закончиться лобовым столкновением. По правилам, при непредвиденных обстоятельствах водитель должен тормозить, не меняя полосу движения. Если же авария произошла из-за маневра, виновным, скорее всего, признают того, кто пытался объехать животное.

В последние годы количество происшествий растет, что связано с ростом числа автомобилей и сокращением мест обитания животных. Важное примечание: даже незначительное столкновение может повлечь за собой серьезные юридические и финансовые последствия. Для тех, кто хочет узнать о других неожиданных рисках, связанных с управлением автомобиля, полезно ознакомиться с информацией о штрафах и эвакуации на парковках во дворах - подробности по теме здесь . Внимательность и знание нюансов — лучший способ избежать неприятностей на дороге.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Новый премиальный кроссовер GAC S9 готов к запуску в России: первые подробности
JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Омск Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться