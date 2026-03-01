Hyundai и Kia под угрозой: Какие слабые места есть у двигателей Gamma 1.4 и 1.6, и почему владельцам стоит быть начеку

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 21:49

Двигатели Gamma от Hyundai и Kia давно считаются одними из самых массовых на рынке, но у них есть ряд уязвимостей, которые могут привести к серьезным поломкам. Разбираемся, какие конструктивные решения вызывают вопросы и как продлить срок службы этих моторов.

Двигатели Gamma от Hyundai и Kia, часто воспринимаемые как эталон надежности, на деле имеют ряд конструктивных особенностей, способных привести к дорогостоящему ремонту уже на небольших пробегах. Одной из первых проблем становится катализатор, чья керамическая структура разрушается порой уже к 15 тысячам километров. Обломки сот попадают в цилиндры и повреждают поршневую группу, что может потребовать капитального ремонта практически нового мотора.

Компромиссным решением стал и сам блок цилиндров с открытой рубашкой охлаждения. Такая схема облегчает двигатель, но снижает его жесткость: при перегреве цилиндры деформируются, что ведет к потере компрессии и необходимости сложного восстановления с гильзовкой. В погоне за легкостью инженеры применили и облегченные поршни, однако их конструкция способствует ускоренному износу колец, и масложор может проявиться уже после 60–80 тысяч километров.

В атмосферных версиях ситуацию усугубляет отсутствие масляных форсунок для охлаждения поршней, хотя места под них предусмотрены. Это приводит к перегреву и ускоренному износу деталей, особенно в жару. Добавляет хлопот и цепной привод ГРМ: его пластинчатая цепь редко ходит дольше 150 тысяч километров, начиная шуметь уже к 80 тысячам, а ее замена обходится недешево.

Обслуживание усложняется отсутствием гидрокомпенсаторов — клапаны регулируют подбором стаканчиков, что требует снятия распредвалов. Владельцы также отмечают характерный громкий цокот форсунок и повышенную вибрацию на холостых оборотах, причины которой кроются в загрязнениях или износе свечей. Чтобы продлить жизнь мотору, необходимо использовать качественные масла вязкостью 5W40 и менять их каждые 7–7,5 тысяч километров.

Крайне важно заправляться только проверенным АИ-95, следить за температурой, промывать радиаторы и прогревать двигатель зимой. Своевременная замена свечей и тщательная настройка газового оборудования также обязательны. Внимательное отношение к этим деталям — единственный способ избежать серьезных поломок и максимально отсрочить капремонт, учитывая конструктивные особенности агрегата.

