Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

10 марта 2026, 12:52

Обратная сторона надежности: обзор слабых мест популярного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado 150

Toyota Land Cruiser Prado 150 давно считается эталоном надежности среди внедорожников, но даже у этой модели есть уязвимые места. В материале - реальные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы, и рекомендации по их предотвращению. Актуально для тех, кто выбирает автомобиль на долгий срок.

Владельцы Toyota Land Cruiser Prado 150 часто уверены в его «неубиваемости», но практика показывает: даже у этого внедорожника есть свои слабые стороны. Их знание позволяет избежать дорогостоящего ремонта и сохранить автомобиль в отличном состоянии на долгие годы.

Одной из главных претензий к Prado 150 было качество лакокрасочного покрытия. В отличие от предыдущей версии, кузов этого поколения легко покрывается царапинами даже после легкого контакта с ветками. Особенно выделяются капот и выступающие части крыльев — сколы от гравия здесь появляются часто, поэтому многие предпочитают защищать эти зоны прозрачной бронепленкой.

В салоне тоже не всё идеально: крашеный пластик на ручках дверей и рычаге КПП быстро теряет товарный вид, появляются потертости и царапины, а лакированные элементы интерьера тускнеют уже через несколько лет эксплуатации. Еще одна проблема — коррозия рамы. В первые годы она носит скорее косметический характер, но спустя 8–10 лет это может привести к серьезным последствиям, вплоть до сквозной ржавчины. Владельцы, которые ухаживают за машиной, регулярно обрабатывают раму антикором, но даже это не всегда спасает от неприятного внешнего вида.

Многие пугаются рывков в трансмиссии, подозревая проблемы с АКПП, хотя коробка здесь достаточно надежна. Источник неприятных ощущений — шлицевые соединения кардана, которые требуют регулярной смазки. По регламенту это делается раз в 10 тысяч километров, но опытные механики советуют проводить процедуру чаще, так как при отсутствии обслуживания появляется люфт, который со временем приводит к разрушению посадочных мест крестовин.

Дизельные версии Prado 150 страдают от просадки пружин из-за большей массы двигателя. Это не всегда заметно визуально, но клиренс уменьшается на несколько сантиметров, что особенно критично для любителей бездорожья, а проблему усугубляют потекшие амортизаторы. В регионах с суровыми зимами у дизельных Prado 150 возникают проблемы с замерзанием топливопровода. В дорестайлинговых версиях (2009–2013 гг.) владельцам приходилось самостоятельно утеплять магистрали, поскольку штатный подогрев фильтра не спасал. В рестайлинге (2013–2017) Toyota учла жалобы и доработала систему, но для северных широт проблема все еще актуальна.

Что касается двигателей, бензиновый мотор объемом 2.7 литра считается самым надежным, но и самым слабым по динамике — постоянная работа на высоких оборотах приводит к вытягиванию цепи ГРМ, а расход топлива оказывается выше ожидаемого. Более популярный бензиновый двигатель 4.0 (1GR-FE) отличается сбалансированностью и приемлемой динамикой, но расходует до 20 литров на 100 км, что для тяжелого внедорожника является нормой.

Дизельный 3.0 после 2011 года стал источником большинства «детских болезней»: он по-прежнему требует качественного масла и его частой замены каждые 5–7 тысяч км, а турбонаддув и топливная аппаратура являются его уязвимыми местами. Дизель объемом 2.8 литра считается более удачным, хотя ранние экземпляры страдали от трещин в поршнях — проблему устранили обновлением поршневой группы, и сейчас такие моторы достаточно надежны.

Для всех дизелей критически важно качество топлива, так как плохая солярка быстро выводит из строя ТНВД и форсунки. Клапан EGR забивается сажей, поэтому интеркулер и впускной коллектор требуют регулярной чистки примерно раз в 50 тысяч км.

Среди мелких, но неприятных нюансов часто встречается подтекание помпы системы охлаждения. Сначала появляется розовый налет — следы антифриза, а затем требуется замена. Помпу обычно меняют вместе с ремнем ГРМ, но иногда приходится делать это внепланово, попутно промывая радиатор и конденсатор кондиционера, между которыми скапливается грязь, ухудшающая охлаждение.

Еще одна распространенная ситуация — течь рулевой рейки. Оригинальные ремкомплекты доступны, но проблема может повторяться. В салоне со временем появляются пластиковые скрипы, с которыми владельцы борются самостоятельно.

Несмотря на все перечисленные нюансы, Toyota Land Cruiser Prado 150 остается одним из самых надежных внедорожников на рынке. Большинство проблем можно решить своевременным обслуживанием и внимательным отношением к деталям, но знать о них стоит каждому, кто рассчитывает на долгую и беспроблемную эксплуатацию этого автомобиля.

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser Prado (от 2 898 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
