Неофициально: Россию готовится покинуть еще один автоконцерн

Ранее мы писали Завод «Москвич»: новые подробности Появились новые подробности о бывшем московском заводе Renault. Президент Renault Group Жан-Доминик Сенар ... Читать далее

Как выяснил телеграм-канал «Русский автомобиль» у людей, знакомых с ситуацией, немецкий концерн Volkswagen Group объявит о своем окончательном уходе с российского рынка ориентировочно 26 – 27 мая 2022 года. Никаких подробностей об условиях закрытия бизнеса пока неизвестно.

Неясной остается и судьба производств Volkswagen и Skoda на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Калужский автозавод полностью принадлежит концерну Volkswagen Group. Здесь собирали лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также кроссоверы Volkswagen Tiguan. Также на заводе в Калуге выпускали 1,5-литровые бензиновые моторы Volkswagen (индекс EA211).

В Нижнем Новгороде производство велось на мощностях «Группы ГАЗ». За каждый сошедший с конвейера автомобиль российская компания получала определенную сумму. Здесь выпускали кроссоверы Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Karoq и лифтбеки Octavia. На всех предприятиях сборку Volkswagen и Skoda приостановили в начале марта из-за событий на Украине.

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