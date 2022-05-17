Неофициально: Россию готовится покинуть еще один автоконцерн
Фото: pinterest.ru
Неясной остается и судьба производств Volkswagen и Skoda на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Калужский автозавод полностью принадлежит концерну Volkswagen Group. Здесь собирали лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также кроссоверы Volkswagen Tiguan. Также на заводе в Калуге выпускали 1,5-литровые бензиновые моторы Volkswagen (индекс EA211).
В Нижнем Новгороде производство велось на мощностях «Группы ГАЗ». За каждый сошедший с конвейера автомобиль российская компания получала определенную сумму. Здесь выпускали кроссоверы Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Karoq и лифтбеки Octavia. На всех предприятиях сборку Volkswagen и Skoda приостановили в начале марта из-за событий на Украине.
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