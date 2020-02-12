12 февраля 2020, 01:10
Неофициальный дебют Volkswagen Golf R
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Фото: motor1.com
Volkswagen планировал официально презентовать Golf R через несколько месяцев, но благодаря шпионским фотографиям модель раскрыта значительно раньше срока.
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Volkswagen Golf VIII поколения дебютировал в октябре 2019 года, на российском рынке хэтчбек появится только в конце текущего года. И вот уже новая модель R появляется в западных СМИ без какого-либо камуфляжа за несколько месяцев до официальной презентации от VW.
На фотографиях мы видим четырехконечные выхлопные патрубки, расположенные по бокам, это одна из дизайнерских реплик Golf R. Также на фотографии видны мощные тормозные диски. Похожие были замечены на шпионских снимках GTI TCR, сделанных ранее в феврале.
Известно, что Модель R будет полноприводной, иметь турбированный мотор и обладать мощностью 329 лошадей. Ходят слухи, что дебют Golf R должен состояться этим летом на фестивале скорости в Гудвуде.
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Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
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все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
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