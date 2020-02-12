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12 февраля 2020, 01:10

Неофициальный дебют Volkswagen Golf R

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Фото: motor1.com
Volkswagen планировал официально презентовать Golf R через несколько месяцев, но благодаря шпионским фотографиям модель раскрыта значительно раньше срока.
Неофициальный дебют Volkswagen Golf R

Фото: motor1.com

Неофициальный дебют Volkswagen Golf R

Фото: motor1.com

Неофициальный дебют Volkswagen Golf R

Фото: motor1.com

Неофициальный дебют Volkswagen Golf R

Фото: motor1.com

Неофициальный дебют Volkswagen Golf R

Фото: motor1.com

Неофициальный дебют Volkswagen Golf R
Неофициальный дебют Volkswagen Golf R
Неофициальный дебют Volkswagen Golf R
Неофициальный дебют Volkswagen Golf R
Неофициальный дебют Volkswagen Golf R
Volkswagen Golf VIII поколения дебютировал в октябре 2019 года, на российском рынке хэтчбек появится только в конце текущего года. И вот уже новая модель R появляется в западных СМИ без какого-либо камуфляжа за несколько месяцев до официальной презентации от VW.

На фотографиях мы видим четырехконечные выхлопные патрубки, расположенные по бокам, это одна из дизайнерских реплик ​​Golf R. Также на фотографии видны мощные тормозные диски. Похожие были замечены на шпионских снимках GTI TCR, сделанных ранее в феврале.

Известно, что Модель R будет полноприводной, иметь турбированный мотор и обладать мощностью 329 лошадей. Ходят слухи, что дебют Golf R должен состояться этим летом на фестивале скорости в Гудвуде.


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Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Три человека погибли в ДТП в Канатчиковском проезде
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
гость
Ремонт авто.
Все это можно сделать недорого в авто сервисе Точка GM Cadillac, оборудование там самое современное и специалисты все высококвалифицированные. Ремонт делают качественно, четко соблюдая все технологии, используют в работе только качественные расходники. Пока идет ремонт можно подождать в комфортном зале ...
Николай Галузин
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Неофициальный дебют Volkswagen Golf R
Volkswagen Golf VIII поколения дебютировал в октябре 2019 года, на российском рынке хэтчбек появится только в конце текущего года. И вот уже новая модель R появляется в западных СМИ без какого-либо камуфляжа за несколько месяцев до официальной презентации от VW.На фотографиях мы видим четырехконечные выхлопные патрубки, расположенные по бокам, это одна из дизайнерских реплик ​​Golf R. Также на фотографии видны мощные тормозные диски. Похожие были замечены на шпионских снимках GTI TCR, сделанных ранее в феврале.Известно, что Модель R будет полноприводной, иметь турбированный мотор и обладать мощностью 329 лошадей. Ходят слухи, что дебют Golf R должен состояться этим летом на фестивале скорости в Гудвуде.
2020-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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