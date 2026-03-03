Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

3 марта 2026, 14:57

Открытие Zhurong: Грязный лед на Равнине Утопия и новые горизонты для пилотируемых миссий на Марс

Китайский марсоход Zhurong впервые обнаружил на Марсе массивный слой грязного льда, что может изменить подход к будущим экспедициям. Это открытие ставит под вопрос прежние представления о распределении воды на планете и открывает новые возможности для освоения Красной планеты.

Открытие, сделанное китайским марсоходом «Чжужун», может стать поворотным моментом в изучении Марса. Аппарат, работающий в рамках миссии «Тяньвэнь-1», обнаружил под поверхностью равнины Утопия необычный семиметровый слой, который ученые идентифицировали как смесь водяного льда, марсианского грунта и фрагментов пород. Подобный «грязный лед» ранее не фиксировался в низких широтах планеты, что вызвало бурную реакцию в научном сообществе.

До этого считалось, что значительные запасы льда на Марсе сосредоточены главным образом в районе полярных шапок. Однако новые данные, полученные с помощью георадара RoPeR, показывают, что водяной лед может быть распространен гораздо шире. Особенно важно то, что обнаруженный слой залегает на глубине всего 15 метров, а его толщина достигает 7 метров — это делает его доступным для изучения и использования в будущих экспедициях.

Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой миллионы лет назад, когда ось вращения Марса имела другой наклон, в этих широтах выпадал снег и иней. Со временем лед оказался погребен под толстым слоем реголита, принесенного марсианскими ветрами. Этот своеобразный «пылевой щит» не только защитил лед от испарения, но и позволил ему сохраниться до наших дней, несмотря на суровые условия на планете.

Практическое значение находки сложно переоценить. Если ранее освоение Марса предполагало сложную логистику доставки воды с Земли или ее получения из атмосферы, то теперь появляется реальная возможность использовать местные ресурсы. Для пилотируемых миссий это означает не только доступ к питьевой воде, но и возможность производить кислород и даже топливо прямо на месте посадки, что способно снизить стоимость и повысить автономность будущих экспедиций.

Кроме того, изучение состава и структуры этого льда позволит ученым восстановить историю климатических изменений на Марсе. Анализ слоя грязного льда даст ключ к пониманию того, как менялся водный цикл планеты на протяжении миллионов лет. Это, в свою очередь, поможет точнее спрогнозировать условия для будущих миссий и оценить перспективы поисков следов древней жизни.

Таким образом, открытие китайского марсохода не только расширяет знания о Марсе, но и открывает новые горизонты для его освоения. Теперь вопрос о наличии воды на Красной планете звучит иначе: не «есть ли она», а «как и где ее эффективно использовать».

