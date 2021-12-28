Неожиданная опасность для водителей: разговор по телефону начали штрафовать при помощи камер
Фото: safermotorways.co.uk
Как вы, наверное, уже поняли, речь идет не о России – можно спокойно выдохнуть. Камеры с искусственным интеллектом активно внедряются на дорогах солнечной и далекой Австралии. За время эксперимента «умные глазки» уже обнаружили 270 000 водителей, разговаривавших по мобильнику за рулем. И это только в штате Новый Южный Уэльс, где, собственно говоря, и проходит эксперимент с видеонаблюдением.
По данным Минтранса Австралии, к 2023 году на дорогах страны заработает система мониторинга, состоящая из дополнительных 45 видеокамер, которые будут следить за теми, кто нарушает Правила дорожного движения и, вопреки запрету, использует мобильные телефоны во время движения.
Власти обещают, что камеры высокого разрешения для фотографирования салона транспортных средств могут работать в любых погодных условиях. Обработкой полученных фото-данных занимается специально обученный персонал.
«Некоторые люди, по-видимому, не поняли нового регламента, как можно легально и безопасно использовать свои телефоны», - заявил Эндрю Констанс, министр транспорта, выступая на BBC.
При этом чиновник добавил: «Если эти водители думают, что они могут продолжать подвергать опасности себя, своих пассажиров и других участников дорожного движения без каких-либо последствий, то пусть знают: им грозят жесткие санкции».
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