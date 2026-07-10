Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

10 июля 2026, 19:11

Неожиданная проблема с дисплеем: почему у новых авто гаснет экран на ходу

Неожиданная проблема с дисплеем: почему у новых авто гаснет экран на ходу

Перегрев над дефлектором: почему гаснут экраны в новых LADA, и сколько стоит ремонт

Неожиданная проблема с дисплеем: почему у новых авто гаснет экран на ходу

Владельцы новых отечественных автомобилей столкнулись с неожиданной неисправностью: центральный дисплей может внезапно отключиться прямо во время движения. Эксперты отмечают, что подобная проблема встречается и у популярных зарубежных моделей. Почему это происходит и как с этим бороться - разбираемся в деталях.

Владельцы новых отечественных автомобилей столкнулись с неожиданной неисправностью: центральный дисплей может внезапно отключиться прямо во время движения. Эксперты отмечают, что подобная проблема встречается и у популярных зарубежных моделей. Почему это происходит и как с этим бороться - разбираемся в деталях.

Современные автомобили всё чаще оснащают крупными цифровыми дисплеями, которые становятся неотъемлемой частью управления и комфорта. Однако вместе с технологичностью приходит и новая головная боль: владельцы свежих моделей, включая «Искру» и LADA, начали замечать, что центральный экран может внезапно погаснуть прямо на ходу. Это не просто неудобство — без дисплея часть функций автомобиля становится недоступной, а водитель оказывается в ситуации, когда привычные опции перестают работать.

Интересно, что подобная проблема не ограничивается только отечественными машинами. Как выяснилось, с аналогичной неисправностью сталкивались и владельцы Kia Sorento — одного из самых популярных кроссоверов на российском рынке. Причина кроется в перегреве: дисплей установлен прямо над центральными дефлекторами системы отопления, которые зимой активно обогревают салон, а летом экран постоянно находится под прямыми солнечными лучами. В результате микросхемы внутри панели не выдерживают температурных скачков и отключаются, чтобы избежать повреждений.

Решение проблемы уже найдено энтузиастами из фан-клубов Kia. Они советуют заменить микрочип, изначально предназначенный для планшетов, на более устойчивый к температуре вариант, а также обновить микросхему памяти. Дополнительное охлаждение — ещё один способ продлить жизнь дисплея. Такой подход уже доказал свою эффективность: после доработки магнитолы Kia Sorento в 2021 году система работает без нареканий уже шестой год.

Однако для владельцев новых LADA вопрос остаётся открытым: сколько теперь будет стоить подобный ремонт? Если раньше восстановление обходилось в 5000–6000 рублей, то сегодня, с учётом роста цен на комплектующие и услуги, сумма может превысить 10 тысяч. Тем не менее опыт Kia показывает, что проблему можно решить, если подойти к ней с умом и не откладывать ремонт на потом.

Пока производители не предложили заводского решения, автолюбителям остаётся полагаться на советы опытных коллег и искать проверенные сервисы. Важно помнить: перегрев дисплея — не уникальная проблема одной марки, а общая тенденция для современных автомобилей с крупными экранами. Следить за состоянием электроники и своевременно реагировать на сбои — залог долгой и беспроблемной эксплуатации машины.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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