Японские тюнеры превратили Suzuki Jimny Nomade в мини-кемпер с подъемной крышей и новым экстерьером

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

6 февраля 2026, 20:20

Неожиданная трансформация Suzuki Jimny: японский внедорожник стал домом на колесах

На выставке в Японии дебютировал уникальный кемпер на базе Suzuki Jimny Nomade. Автомобиль получил подъемную крышу и полностью измененный внешний вид. Проект может задать новый тренд среди компактных внедорожников.

Японский рынок автодомов продолжает удивлять нестандартными решениями, и свежий пример — новый проект на базе Suzuki Jimny Nomade. На выставке в Японии компания M-Climb представила ультракомпактный дом на колесах, который смог изменить представление о возможностях небольших внедорожников.

В отличие от привычных доработок, здесь речь идет не просто о косметических изменениях. Внешность пятидверного Jimny подверглась неожиданной переработке: спереди появилась новая решетка радиатора с тонкой полосой светодиодных дневных ходовых огней, а классические круглые фары уступили место строгим прямоугольным блокам. Сзади исчезло запасное колесо, которое обычно крепится к двери багажника - вместо него теперь установлен раскладной столик, превращающий в удобную зону для приготовления пищи на свежем воздухе.

Фото: M-Climb

Главная фишка этого кемпера – подъемная крыша. Она не только увеличивает пространство, но и позволяет использовать автомобиль в качестве места для ночевок. Благодаря такой конструкции можно свободно пройти внутри, не сгибаясь, а спальное место размещается прямо под крышей, что особенно ценно для пассажиров, предпочитающих мобильность и компактность.

Техническая часть осталась без изменений: под капотом установлен атмосферный бензиновый двигатель K15B мощностью чуть более 100 лошадиных сил, работающий в паре с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Это значит, что даже после столь масштабной переделки Jimny Nomade не утратил своих внедорожных качеств и по-прежнему готов к выезду на природу или в труднодоступные места.

Стоимость комплекта доработок, превращающего стандартный Jimny в Neo Venture, пока не разглашается. Однако уже сейчас ясно, что подобные проекты способны привлечь внимание не только любителей автотуризма, но и тех, кто ищет универсальный автомобиль для города и отдыха. В условиях растущей популярности компактных автодомов и ограниченного пространства в мегаполисах подобные решения могут стать настоящим открытием для российского рынка.

Упомянутые марки: Suzuki
