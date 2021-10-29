Неожиданное про УАЗ: 5 малоизвестных фактов о «Буханке»
Первый советский электромобиль
Сейчас, когда ведущие мировые бренды автоиндустрии стали один за другим выпускать свои автофургоны на электродвигателях, никто и не вспоминает, что наш УАЗик получил свою первую электрическую версию УАЗ-450ЭМ еще в 1959 году! Под полом автомобиля в ящиках размещались аккумуляторы, а машина предназначалась для коммунальных служб и работы в аэропортах.
С современной мощностью и запасом хода «Буханке» 60-летней давности не тягаться. Но 75 км на одном заряде она проезжала, по тем временам вполне неплохо.
Мир высокой моды
Многие автобренды известны своим сотрудничеством с дизайнерами. У Lexus есть своя коллекция обуви в автостиле, а Lamborghini выпустили коллекцию карбоновых сумок. Да и вообще, брендированные футболки и толстовки с названиями мировых автопроизводителей давно не редкость. Руководство Ульяновского автозавода подумало – а мы чем хуже? И выпустило в 2018 году собственную линейку одежды. Худи и футболки носят на себе не только логотип бренда, на некоторых запечатлены и сами модели УАЗ.
Международный бренд
Один из широко известных фактов о странах Африки, что там мало дорог в привычном понимании слова. Так что неудивительно, что УАЗы, которые поставлялись туда в больших количествах, в Африке очень любят. В Намибии УАЗ Патриот даже принимал участие в параде по случаю Дня Независимости.
Да и вообще, в странах Южной Америки, Юго-Восточной Азии, словом везде, где дорог толком нет, денег тоже, но ездить надо – на выручку спешат ульяновские автомобили!
Водный вездеход
То, что УАЗики способны справиться почти с любым бездорожьем, знает каждый. А вот о том, что они еще и плавать умеют, слышали немногие. А между тем в конце 80-х годов было выпущено несколько опытных образцов «УАЗ-3907 Ягуар». Несмотря на свое название, машина относилась скорее к семейству водоплавающих, так как была способна передвигаться по воде со скоростью 10 км/ч. Причем речь не о каких-то там лужах! Во время испытаний «Ягуар» успешно преодолел путь по Волге от Ульяновска до Астрахани. Дальнейшего развития не произошло по причине развала СССР и потери военного заказа…
Самый праздничный «УАЗ»
В Омске самым новогодним транспортом является вовсе не красный грузовик из рекламы газировки, а особая новогодняя «Буханка»! Чудо домик Деда Мороза на колесах, мобильную резиденцию, как ее называют в городе, создали на Ульяновском заводе. Год назад она впервые появилась на улицах города, вызвав у жителей небывалый восторг. Машина раскрашена в традиционном русском стиле, внутри она стилизована под русскую избу, в ней даже есть имитация печи! А еще елка, под которой лежат подарки.
Вот такие малоизвестные факты есть в биографии автозавода, который отмечает в этом году 80-летний юбилей. За все время своего существования УАЗ выпустил 5 млн машин.
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