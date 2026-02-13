Новые краш-тесты на 35 км/ч вскрыли уязвимости современных авто для этих водителей

13 февраля 2026, 07:54
Неожиданные риски: почему аварии на малой скорости опаснее, чем кажется
Вышло исследование: аварии на скорости 35 км/ч могут привести к более тяжелым травмам, чем при 50 км/ч. Почему это важно для водителей, и как изменятся требования к безопасности уже с 2026 года - разбираемся в деталях.
Автопроизводителей ждет важное нововведение: с 2026 года в Европе при оценке безопасности автомобилей будут учитывать результаты краш-тестов на скорости всего 35 км/ч. Как выяснил 110km.ru, решение связано с неожиданными выводами экспертов: оказывается, столкновения на такой, казалось бы, невысокой скорости могут быть опаснее, чем при стандартных 50 км/ч. Особенно тревожная ситуация складывается для пожилых водителей и пассажиров.
В свежем краш-тесте ADAC китайский компакт MG3 разогнали до 35 км/ч и направили в деформируемое препятствие, имитируя удар о отбойник или другой автомобиль. Результаты оказались шокирующими: водитель получил более серьезные травмы, чем в аналогичном тесте на 50 км/ч. Причина - в особенностях работы современных ремней безопасности. При более высокой скорости срабатывают ограничители и преднатяжители, которые смягчают нагрузку на грудную клетку. А вот при 35 км/ч эти системы не активируются, и тело человека буквально врезается в ремень без амортизации. В итоге грудная клетка испытывает критическое давление, что особенно опасно для людей старшего возраста.
С 2026 года Euro NCAP вводит этот сценарий как обязательный для всех новых моделей. Производителям придется пересмотреть настройки систем безопасности, чтобы они эффективно защищали не только при стандартных 50 км/ч, но и при более низких скоростях. Кроме того, теперь в тестах будут использовать манекены разного роста и веса, чтобы оценить риски для всех категорий пассажиров. Еще одно новшество - проверка работы электронных ассистентов в реальных условиях и обязательное требование: дверные ручки электромобилей должны оставаться работоспособными после аварии.
Эксперты подчеркивают, что при выборе нового автомобиля стоит обращать внимание не только на привычные рейтинги безопасности, но и на то, как машина ведет себя в нестандартных ситуациях. Особенно если в семье есть пожилые люди. Новые стандарты безопасности могут изменить подход к проектированию ремней и подушек безопасности, а также заставить производителей учитывать реальные сценарии городских аварий, которые часто происходят именно на низких скоростях.
В ближайшие годы автопроизводители столкнутся с необходимостью доработки своих моделей, чтобы соответствовать новым требованиям. Это приведет к появлению более универсальных систем защиты, которые будут эффективны в широком диапазоне скоростей. Для покупателей это шанс получить действительно безопасный автомобиль, а для рынка - новый виток конкуренции за звание самого защищенного авто.
