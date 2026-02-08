Какие неисправности чаще всего встречаются у Chery Tiggo 7 Pro Max и как их решают дилеры и сами водители

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 февраля 2026, 20:14

Неожиданные слабые места Chery Tiggo 7 Pro Max: что выявляют владельцы на сервисе

Неожиданные слабые места Chery Tiggo 7 Pro Max: что выявляют владельцы на сервисе

Какие неисправности чаще всего встречаются у Chery Tiggo 7 Pro Max и как их решают дилеры и сами водители

Неожиданные слабые места Chery Tiggo 7 Pro Max: что выявляют владельцы на сервисе

Chery Tiggo 7 Pro Max быстро набирает популярность, но владельцы сталкиваются с рядом характерных проблем. В материале - реальные случаи, типичные неисправности и нюансы гарантийного обслуживания, которые важно знать заранее.

Chery Tiggo 7 Pro Max быстро набирает популярность, но владельцы сталкиваются с рядом характерных проблем. В материале - реальные случаи, типичные неисправности и нюансы гарантийного обслуживания, которые важно знать заранее.

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max остается в центре внимания, но с ростом популярности становятся известны и его характерные особенности. Понимание этих нюансов поможет владельцам и потенциальным покупателям быть более подготовленными.

Пробег до 10 тысяч километров часто выявляет несколько типичных моментов. Например, на неровной дороге может проявляться звонкий стук из-за недостаточно затянутого на заводе рулевого карданчика. Проблема решается простой подтяжкой крепежа. Также пользователи иногда сталкиваются с зависаниями мультимедийной системы, что обычно устраняется обновлением программного обеспечения у официального дилера. Кроме того, может давать сбои датчик бесключевого доступа в багажник, требующий перепрошивки.

С ростом пробега до 20–30 тысяч километров могут добавиться другие вопросы. В холодное время года иногда отказывает часть нитей обогрева лобового стекла, что решается гарантийной заменой. В подвеске могут потребовать внимания задние стойки стабилизатора и рулевые наконечники. Также некоторые владельцы отмечают постоянную работу вентилятора охлаждения из-за неисправного реле — эту деталь заменяют по гарантии. Изображение с камер кругового обзора может пропадать, и неисправную камеру также меняют.

На пробеге свыше 50–60 тысяч километров основные вопросы обычно связаны с износом деталей. Может наблюдаться повышенный износ сайлентблоков передних рычагов подвески из-за конструктивной особенности. Также иногда выходит из строя звуковой сигнал, передние парктроники работают не корректно, появляется шум от задней ступицы. Владельцы некоторых автомобилей сталкиваются с отслоением лакокрасочного покрытия на колесных дисках — при отсутствии механических повреждений диски заменяются по гарантии.

При возникновении любой неисправности важно своевременно обратиться к официальному дилеру, четко описав проблему. Большинство отмеченных ситуаций известны сервисным центрам и решаются в рамках гарантийных обязательств.

Несмотря на перечисленные особенности, Chery Tiggo 7 Pro Max остается современным и хорошо оснащенным кроссовером. Информированность о возможных вопросах позволяет минимизировать неудобства и уверенно эксплуатировать автомобиль.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 7 Pro Max (от 2 829 900 Р)
Упомянутые марки: Chery
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери

Похожие материалы Чери

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Волгоград Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться