Владельцы удивлены: у Camry XV70 больше проблем, чем принято считать

3 июня 2026, 14:52
Неожиданные слабые места Toyota Camry XV70: что ломается до 150 тысяч км
Неожиданные слабые места Toyota Camry XV70: что ломается до 150 тысяч км
Toyota Camry XV70 считается эталоном надежности. Но владельцы отмечают ряд неожиданных неисправностей. Эксперты разобрали, что чаще всего выходит из строя. Некоторые поломки могут удивить даже опытных автолюбителей.
Седан Toyota Camry восьмого поколения с индексом XV70 выпускался с 2017 по 2024 год. В России официальные продажи завершились в 2022-м, однако на вторичном рынке встречаются и более свежие экземпляры, ввезенные по параллельному импорту. Несмотря на устойчивую репутацию надежного автомобиля, владельцы Camry XV70 сталкиваются с рядом проблем, которые проявляются уже на пробеге до 150 тысяч километров.
Большинство подержанных Camry сегодня оцениваются в диапазоне от 2 до 4 миллионов рублей, а самые новые версии в топовых комплектациях доходят до 5-6 миллионов. Есть и бюджетные варианты - машины с огромным пробегом, часто после службы в такси, можно найти за 1,5 миллиона. Но даже среди относительно свежих автомобилей встречаются случаи ранних неисправностей, выяснила редакция zr.ru.
Преимущества модели очевидны: владельцы отмечают высокую надежность, достойную динамику, комфорт и сбалансированную подвеску. Вместительный багажник и продуманная эргономика воспринимаются как само собой разумеющееся. Однако недостатки тоже не скрываются. Главная претензия - низкий дорожный просвет: заявленные 155 мм на практике уменьшаются до 140-145 мм при полной загрузке, что особенно заметно зимой. Кроме того, у Camry отмечают мягкое лакокрасочное покрытие и устаревшую мультимедийную систему, которую некоторые считают слишком примитивной. Встречаются жалобы на шумоизоляцию и качество звучания аудиосистемы.
Что касается поломок, то список ремонтов до 100 тысяч километров оказался длиннее ожидаемого. Наиболее часто выходят из строя стойки передних амортизаторов и их опорные подшипники. На части дорестайлинговых машин передние стойки не выдерживали даже 50 тысяч километров, их меняли по гарантии на модернизированные детали. Генератор обычно не ломается полностью, но часто требует замены отдельных элементов - ролика, обгонной муфты или подшипника.
Автоматические коробки передач после 100 тысяч километров могут начать дергаться из-за износа фрикционов и втулок, а также загрязнения масляных каналов. Особенно быстро проблемы проявляются при агрессивной езде и локальных перегревах, ведь штатный теплообменник рассчитан на спокойную эксплуатацию. Среди других частых неисправностей - ролик натяжителя двигателя, задние амортизаторы, ограничители дверей и люфт водительского сиденья.
Редко, но встречаются жалобы на раннюю коррозию. В остальном ходовая часть, электроника и электрика не вызывают серьезных нареканий. Некоторые владельцы отмечают повышенный расход масла после 120-150 тысяч километров, что характерно для моторов Toyota с комбинированным впрыском - здесь важно своевременно чистить поршневые кольца и систему впуска. Водяная помпа, вопреки опасениям, выходит из строя крайне редко - не чаще чем у одной машины из сотни до 100 тысяч километров.
С вариатором, который устанавливался с 2020 года на мотор 2.0, пока серьезных проблем не выявлено - возможно, из-за небольшого числа автомобилей с большим пробегом. В целом, несмотря на перечисленные недостатки, Camry XV70 остается одной из самых надежных моделей в своем сегменте. Однако полностью без мелких ремонтов обойтись не удается - даже у самых аккуратных владельцев что-то да выходит из строя.
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