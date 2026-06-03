Владельцы удивлены: у Camry XV70 больше проблем, чем принято считать

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

3 июня 2026, 14:52

Неожиданные слабые места Toyota Camry XV70: что ломается до 150 тысяч км

Неожиданные слабые места Toyota Camry XV70: что ломается до 150 тысяч км

Владельцы удивлены: у Camry XV70 больше проблем, чем принято считать

Неожиданные слабые места Toyota Camry XV70: что ломается до 150 тысяч км

Toyota Camry XV70 считается эталоном надежности. Но владельцы отмечают ряд неожиданных неисправностей. Эксперты разобрали, что чаще всего выходит из строя. Некоторые поломки могут удивить даже опытных автолюбителей.

Toyota Camry XV70 считается эталоном надежности. Но владельцы отмечают ряд неожиданных неисправностей. Эксперты разобрали, что чаще всего выходит из строя. Некоторые поломки могут удивить даже опытных автолюбителей.

Седан Toyota Camry восьмого поколения с индексом XV70 выпускался с 2017 по 2024 год. В России официальные продажи завершились в 2022-м, однако на вторичном рынке встречаются и более свежие экземпляры, ввезенные по параллельному импорту. Несмотря на устойчивую репутацию надежного автомобиля, владельцы Camry XV70 сталкиваются с рядом проблем, которые проявляются уже на пробеге до 150 тысяч километров.

Большинство подержанных Camry сегодня оцениваются в диапазоне от 2 до 4 миллионов рублей, а самые новые версии в топовых комплектациях доходят до 5-6 миллионов. Есть и бюджетные варианты - машины с огромным пробегом, часто после службы в такси, можно найти за 1,5 миллиона. Но даже среди относительно свежих автомобилей встречаются случаи ранних неисправностей, выяснила редакция zr.ru.

Преимущества модели очевидны: владельцы отмечают высокую надежность, достойную динамику, комфорт и сбалансированную подвеску. Вместительный багажник и продуманная эргономика воспринимаются как само собой разумеющееся. Однако недостатки тоже не скрываются. Главная претензия - низкий дорожный просвет: заявленные 155 мм на практике уменьшаются до 140-145 мм при полной загрузке, что особенно заметно зимой. Кроме того, у Camry отмечают мягкое лакокрасочное покрытие и устаревшую мультимедийную систему, которую некоторые считают слишком примитивной. Встречаются жалобы на шумоизоляцию и качество звучания аудиосистемы.

Что касается поломок, то список ремонтов до 100 тысяч километров оказался длиннее ожидаемого. Наиболее часто выходят из строя стойки передних амортизаторов и их опорные подшипники. На части дорестайлинговых машин передние стойки не выдерживали даже 50 тысяч километров, их меняли по гарантии на модернизированные детали. Генератор обычно не ломается полностью, но часто требует замены отдельных элементов - ролика, обгонной муфты или подшипника.

Автоматические коробки передач после 100 тысяч километров могут начать дергаться из-за износа фрикционов и втулок, а также загрязнения масляных каналов. Особенно быстро проблемы проявляются при агрессивной езде и локальных перегревах, ведь штатный теплообменник рассчитан на спокойную эксплуатацию. Среди других частых неисправностей - ролик натяжителя двигателя, задние амортизаторы, ограничители дверей и люфт водительского сиденья.

Редко, но встречаются жалобы на раннюю коррозию. В остальном ходовая часть, электроника и электрика не вызывают серьезных нареканий. Некоторые владельцы отмечают повышенный расход масла после 120-150 тысяч километров, что характерно для моторов Toyota с комбинированным впрыском - здесь важно своевременно чистить поршневые кольца и систему впуска. Водяная помпа, вопреки опасениям, выходит из строя крайне редко - не чаще чем у одной машины из сотни до 100 тысяч километров.

С вариатором, который устанавливался с 2020 года на мотор 2.0, пока серьезных проблем не выявлено - возможно, из-за небольшого числа автомобилей с большим пробегом. В целом, несмотря на перечисленные недостатки, Camry XV70 остается одной из самых надежных моделей в своем сегменте. Однако полностью без мелких ремонтов обойтись не удается - даже у самых аккуратных владельцев что-то да выходит из строя.

Упомянутые модели: Toyota Camry (от 1 364 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота

Похожие материалы Тойота

Газонокосильщик повредил машину: как добиться компенсации и что делать
В России открыли предзаказы на новый гибридный кроссовер GAC S9: детали и особенности
Geely Monjaro после рестайлинга: новые опции, умная подвеска и спорные решения
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижегородская область Липецк Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться