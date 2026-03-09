Первые советские «автоматы»: Как «Волга» ГАЗ-М21 получила американскую трансмиссию

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Автор: Мария Степанова

9 марта 2026, 07:51

В середине прошлого века в СССР появились автомобили с автоматической коробкой передач, но большинство водителей даже не подозревали об их существовании. Почему такие машины оказались редкостью, и какие модели вошли в число самых необычных - рассказываем в материале. Эксперт по истории советского автопрома делится малоизвестными деталями, которые актуальны и сегодня.

Автоматическая коробка передач в советских автомобилях - тема, о которой мало кто задумывался. Между тем, еще в 1956 году на отечественных дорогах появились первые серийные машины с АКП. Этот случай стал настоящим прорывом для страны, где большинство водителей даже не догадывались, что в некоторых автомобилях педалей всего две.

Вопреки распространенному мнению, в СССР было выпущено немало автомобилей с автоматом. Однако массовым явлением это так и не было. Причины кроются не только в технических сложностях, но и в отсутствии возможности обслуживания таких агрегатов. Как отмечает эксперт по ретроавтомобилям и истории советского автопрома Сергей Канунников, многие из этих моделей сегодня стали настоящей редкостью, а их история - повод для удивления даже у опытных автолюбителей.

Одной из самых ярких страниц в этой истории стала «Волга ГАЗ-М21». В 1956 году этот седан поступил в серийное производство с трехступенчатой ​​автоматической коробкой передач, созданной на базе американской конструкции Ford. Но советская промышленность не была готова к таким нововведениям: не хватало специального масла, квалифицированных специалистов по ремонту автоматов практически не было. В результате было решено, что такие «Волги» будут использоваться исключительно в таксопарках, где можно было организовать централизованное обслуживание.

Тем не менее, экземпляры попадали и к заслуженным авторитетам и передовикам производства. Для многих из них отсутствие третьей педали стало настоящим открытием. Но, освоившись с необычной техникой, водители часто перегревали коробку, что приводило к ее быстрому выходу из строя. На заводе быстро поняли, что эксперимент оказался слишком опасным, и свернули выпуск «Волги ГАЗ-М21» с автоматом. В итоге таких машин было собрано всего несколько сотен, и сегодня они стали настоящими коллекционными раритетами.

История советских автомобилей с автоматической коробкой передачи - это не только про технические эксперименты, но и про смелость инженеров, которые пытались внедрить передовые решения в условиях ограниченных ресурсов. Эти машины стали символической эпохой, когда даже самые амбициозные идеи сталкивались с суровой реальностью советской обработки.

Упомянутые марки: ГАЗ, Ford
