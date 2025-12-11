Скромный Civic удивил всех на старте – кто оказался быстрее?

Неожиданный драг-рейсинг: Honda Civic против Hellcat, S650 Mustang и BMW M8

Honda Civic давно стал любимцем автолюбителей. Но способен ли он удивить в гонке с мощными соперниками? В этом материале расскажем, как скромный японский хэтчбек бросил вызов легендам. Итоги заезда оказались неожиданными. Кто же оказался быстрее?

Honda Civic давно стал любимцем автолюбителей. Но способен ли он удивить в гонке с мощными соперниками? В этом материале расскажем, как скромный японский хэтчбек бросил вызов легендам. Итоги заезда оказались неожиданными. Кто же оказался быстрее?

Honda Civic – один из самых узнаваемых автомобилей в мире, выпускающийся с 1972 года. За более чем полвека этот компактный японский автомобиль не только не потерял популярности, но и сумел сохранить актуальность, привлекая покупателей как классическими бензиновыми версиями, так и гибридными модификациями. В линейке присутствуют и практичные седаны, и стильные хэтчбеки, а для любителей скорости – заряженные версии, которые давно стали культовыми среди поклонников тюнинга.

С годами Civic превратился в настоящую икону среди молодежи и энтузиастов, которые ценят его за надежность, простоту обслуживания и огромный потенциал для доработок. Именно поэтому на дорогах и треках по всему миру можно встретить самые разные вариации этого автомобиля – от скромных простых машин до настоящих «слиперов», способных удивить даже самых опытных соперников.

Как пишет autoevolution, недавно один из таких «слиперов» оказался в центре внимания на драг-рейсинге, где ему предстояло сразиться с куда более мощными и дорогими соперниками – Dodge Challenger Hellcat, новым Ford Mustang S650 и BMW M8. Понятно, что у Civic нет шансов против монстров, ведь каждый из них оснащен мощными двигателями и рассчитан на высокую скорость. Однако результат гонки оказался неожиданным для многих зрителей.

Внешне этот Civic ничем не отличался – обычный кузов, стандартные колеса, никаких агрессивных обвесов или ярких наклеек. Но под капотом скрылся тщательно доработанный мотор, который позволяет автомобилю не только держаться наравне с соперниками, но и опережать их на финише. Такой результат стал настоящим сюрпризом для Hellcat, Mustang и BMW, которые явно не ожидали увидеть столь быструю Honda на старте.

Этот случай еще раз доказывает: не всегда внешний вид автомобиля говорит о его возможностях. Скромный Civic, подготовленный энтузиастами, может дать отпор самым мощным и дорогим спорткарам. Для многих это стало постоянным напоминанием о том, что в мире автоспорта всегда есть место неожиданным открытиям и настоящим ощущениям.