Скромный Civic удивил всех на старте – кто оказался быстрее?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 декабря 2025, 20:03

Неожиданный драг-рейсинг: Honda Civic против Hellcat, S650 Mustang и BMW M8

Неожиданный драг-рейсинг: Honda Civic против Hellcat, S650 Mustang и BMW M8

Скромный Civic удивил всех на старте – кто оказался быстрее?

Неожиданный драг-рейсинг: Honda Civic против Hellcat, S650 Mustang и BMW M8

Honda Civic давно стал любимцем автолюбителей. Но способен ли он удивить в гонке с мощными соперниками? В этом материале расскажем, как скромный японский хэтчбек бросил вызов легендам. Итоги заезда оказались неожиданными. Кто же оказался быстрее?

Honda Civic давно стал любимцем автолюбителей. Но способен ли он удивить в гонке с мощными соперниками? В этом материале расскажем, как скромный японский хэтчбек бросил вызов легендам. Итоги заезда оказались неожиданными. Кто же оказался быстрее?

Honda Civic – один из самых узнаваемых автомобилей в мире, выпускающийся с 1972 года. За более чем полвека этот компактный японский автомобиль не только не потерял популярности, но и сумел сохранить актуальность, привлекая покупателей как классическими бензиновыми версиями, так и гибридными модификациями. В линейке присутствуют и практичные седаны, и стильные хэтчбеки, а для любителей скорости – заряженные версии, которые давно стали культовыми среди поклонников тюнинга.

С годами Civic превратился в настоящую икону среди молодежи и энтузиастов, которые ценят его за надежность, простоту обслуживания и огромный потенциал для доработок. Именно поэтому на дорогах и треках по всему миру можно встретить самые разные вариации этого автомобиля – от скромных простых машин до настоящих «слиперов», способных удивить даже самых опытных соперников.

Как пишет autoevolution, недавно один из таких «слиперов» оказался в центре внимания на драг-рейсинге, где ему предстояло сразиться с куда более мощными и дорогими соперниками – Dodge Challenger Hellcat, новым Ford Mustang S650 и BMW M8. Понятно, что у Civic нет шансов против монстров, ведь каждый из них оснащен мощными двигателями и рассчитан на высокую скорость. Однако результат гонки оказался неожиданным для многих зрителей.

Внешне этот Civic ничем не отличался – обычный кузов, стандартные колеса, никаких агрессивных обвесов или ярких наклеек. Но под капотом скрылся тщательно доработанный мотор, который позволяет автомобилю не только держаться наравне с соперниками, но и опережать их на финише. Такой результат стал настоящим сюрпризом для Hellcat, Mustang и BMW, которые явно не ожидали увидеть столь быструю Honda на старте.

Этот случай еще раз доказывает: не всегда внешний вид автомобиля говорит о его возможностях. Скромный Civic, подготовленный энтузиастами, может дать отпор самым мощным и дорогим спорткарам. Для многих это стало постоянным напоминанием о том, что в мире автоспорта всегда есть место неожиданным открытиям и настоящим ощущениям.

Упомянутые марки: Honda, BMW, Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хонда, БМВ, Форд

Похожие материалы Хонда, БМВ, Форд

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Хабаровск Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться