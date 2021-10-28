Неприятный сюрприз: скоро прав будут лишать всего за три нарушения ПДД
Три грубых нарушения в год, именно столько решило давать прав на ошибку Министерство юстиции, пишет ТАСС. Но есть и приятная новость, штрафы за нарушения правил дорожного движения в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) повышаться не будут. Но к водителям, находящихся в состоянии алкогольного опьянения и перевозящих детей, будут относиться строже.
«Санкции за нарушение правил дорожного движения в проекте КоАП не будут повышены по сравнению с действующими составами, за исключением ответственности за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, при перевозке несовершеннолетних в возрасте до 16 лет (в таких случаях предусмотрен повышенный размер административного штрафа (50 000 рублей), а срок лишения права управления транспортным средством составит от двух до трех лет)», — цитируют Минюст в ТАСС.
А вот при систематических грубых нарушениях ПДД можно будет лишиться водительского удостоверения на срок от одного года до полутора лет. Для это достаточно в течение одного года получить три штрафа за грубые нарушения ПДД.
Список грубых нарушений ПДД
Ст. ч.3 ст.12.9 — Превышение скорости на величину больше 40, но не более 60 км/ч.
Ст. ч.4 ст.12.9 — Превышение скорости на величину больше 60, но не более 80 км/ч.
Ст. ч.5 ст.12.9 — Превышение скорости более чем на 80 км/ч.
Ст. ч.6 ст.12.9 — Повторное превышение скорости на 40—60 км/ч.
Ст. ч.7 ст.12.9 — Повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч.
Ст. ч.1 ст.12.10 — Пересечение ж/д вне переезда, выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка или стоянка на переезде.
Ст. ч.3 ст.12.10 — Повторное нарушение ч.1 ст.12.10.
Ст. ч.1 ст.12.12 — Проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев выезда за стоп-линию штраф.
Ст. ч.3 ст.12.12 — Повторное нарушение ч.1 ст.12.12.
Ст. ч.2 ст.12.13 — Невыполнение требования ПДД уступить дорогу т/с, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков.
Ст. ч.2 ст.12.14 — Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены (за исключением автомагистрали и нарушения требования знаков и разметки).
Ст. ч.3 ст.12.14 — Невыполнение требования ПДД уступить дорогу т/с, пользующемуся преимущественным правом движения.
Ст. ч.4 ст.12.15 — Выезд в нарушение ПДД на встречную полосу.
Ст. ч.5 ст.12.15 — Повторное нарушение ч.4 ст.12.15.
Ст. ч.2 ст.12.16 — Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой.
Ст. 12.18 Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам.
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