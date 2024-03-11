Нерадивый отец за несколько часов нашел деньги на алименты, чтобы не стать пешеходом
В тот же день мужчина нашел 300 тысяч рублей, накопившиеся за несколько месяцев, и в полном объеме погасил долг перед своими детьми. Расстаться с автомобилем и стать пешеходом он оказался не готов. Текущие алиментные выплаты также находятся на контроле у судебного пристава.
-
13.02.2024, 11:28
Момент наезда Kia Ceed на школьника попал на видео. Стала ясна причина
Воскресным утром, 11 февраля, на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге водитель Kia Ceed сбил ученика 9 класса на регулируемом пешеходном переходе. Судя по записи камеры видеонаблюдения, оба были неправы.Читать далее
-
16.01.2024, 11:48
Названы автомобили, от которых владельцы хотели побыстрее избавиться в 2023 году
Обычно на продажу подержанного автомобиля владелец тратит от нескольких недель до нескольких месяцев. Но если машину надо продать быстро, на помощь приходит сервис срочного выкупа.Читать далее
-
17.05.2023, 10:26
В Россию привезли новый Kia Xceed
Год назад Kia приостановила производство и продажу автомобилей в России, и теперь машины попадают в нашу страну только по схеме параллельного импорта. На одном из классифайдов появилось объявление о продаже нового Kia Xceed.Читать далее
-
10.10.2022, 13:07
В Петербурге полиция полчаса гонялась за водителем без прав, стреляли 27 раз (видео)
Петербургские полицейские долго не могли остановить нарушителя на белой Kia. Погоня началась от проспекта Большевиков и закончилась уже в Ленинградской области. Сотрудники ДПС были вынуждены применить оружие, по машине выпустили 27 пуль.Читать далее
-
05.09.2022, 17:25
Британцы выбрали самые надежные автомобили: в первой пятерке ни одного европейского бренда
Результатами очередного исследования надежности автомобилей поделилось британское агентство Warrantywise. Каждый год эксперты анализируют количество обращений в сервис для машин в возрасте от 3 до 10 лет.Читать далее
-
01.11.2021, 19:32
Обновленное семейство Kia Ceed: все комплектации и цены
Российские дилеры начали принимать заказы на рестайлинговые хэтчбеки и универсалы Kia Ceed, мировая премьера которых состоялась еще летом 2021 года. Покупателям предложат на выбор два мотора и шесть уровней оснащения.Читать далее
-
13.02.2024, 11:28
Момент наезда Kia Ceed на школьника попал на видео. Стала ясна причина
Воскресным утром, 11 февраля, на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге водитель Kia Ceed сбил ученика 9 класса на регулируемом пешеходном переходе. Судя по записи камеры видеонаблюдения, оба были неправы.Читать далее
-
16.01.2024, 11:48
Названы автомобили, от которых владельцы хотели побыстрее избавиться в 2023 году
Обычно на продажу подержанного автомобиля владелец тратит от нескольких недель до нескольких месяцев. Но если машину надо продать быстро, на помощь приходит сервис срочного выкупа.Читать далее
-
17.05.2023, 10:26
В Россию привезли новый Kia Xceed
Год назад Kia приостановила производство и продажу автомобилей в России, и теперь машины попадают в нашу страну только по схеме параллельного импорта. На одном из классифайдов появилось объявление о продаже нового Kia Xceed.Читать далее
-
10.10.2022, 13:07
В Петербурге полиция полчаса гонялась за водителем без прав, стреляли 27 раз (видео)
Петербургские полицейские долго не могли остановить нарушителя на белой Kia. Погоня началась от проспекта Большевиков и закончилась уже в Ленинградской области. Сотрудники ДПС были вынуждены применить оружие, по машине выпустили 27 пуль.Читать далее
-
05.09.2022, 17:25
Британцы выбрали самые надежные автомобили: в первой пятерке ни одного европейского бренда
Результатами очередного исследования надежности автомобилей поделилось британское агентство Warrantywise. Каждый год эксперты анализируют количество обращений в сервис для машин в возрасте от 3 до 10 лет.Читать далее
-
01.11.2021, 19:32
Обновленное семейство Kia Ceed: все комплектации и цены
Российские дилеры начали принимать заказы на рестайлинговые хэтчбеки и универсалы Kia Ceed, мировая премьера которых состоялась еще летом 2021 года. Покупателям предложат на выбор два мотора и шесть уровней оснащения.Читать далее
- 1 455 000 РKIA ceed 2017 в Москве
- 1 540 000 РKIA ceed 2015 в Москве
- 1 540 000 РKIA ceed 2015 в Зеленограде
- 910 000 РKIA ceed 2015 в Москве
- 2 440 000 РKIA ceed 2020 в Москве
- 1 850 000 РKIA ceed 2020 в Москве
- 1 870 000 РKIA ceed 2019 в Москве
- 2 477 000 РKIA ceed 2022 в Москве
- 1 757 000 РKIA ceed 2017 в Москве
- 1 920 000 РKIA ceed 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий