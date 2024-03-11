Нерадивый отец за несколько часов нашел деньги на алименты, чтобы не стать пешеходом

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Восстановить справедливость помогли судебные приставы. Как сообщает портал Мойка78 со ссылкой на пресс-службу УФССП по Санкт-Петербургу, они возбудили исполнительное производство о взыскании алиментов, обнаружили в собственности мужчины хэтчбек Kia Ceed 2018 года выпуска и арестовали его. Машина была припаркована рядом с домом неплательщика.

В тот же день мужчина нашел 300 тысяч рублей, накопившиеся за несколько месяцев, и в полном объеме погасил долг перед своими детьми. Расстаться с автомобилем и стать пешеходом он оказался не готов. Текущие алиментные выплаты также находятся на контроле у судебного пристава.

Упомянутые модели: KIA Ceed (от 824 900 Р )

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