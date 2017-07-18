Несколько тысяч сотрудников «АвтоВАЗа» лишатся работы
Более 8 тыс. работников Волжского автозавода в скором времени могут быть уволены. По данным полпреда президента в ПФО Михаила Бабича, до конца 2017 года отечественный автогигант сократит штат на 6 тыс. человек.
Еще 2,2 тыс. сотрудников будут уволены в 2018 году. Правда, в части сокращения персонала, ПАО «АвтоВАЗ» официально подтверждает информацию, по сокращению лишь 740 человек.
Отечественный автопроизводитель попытался опровергнуть информацию о столь массовых сокращениях персонала, разослав соответствующую объяснительную по ряду СМИ. Вот только подобные «слухи» на пустом месте не рождаются. Тем более из информации, прозвучавшей из уст представителя полномочного представителя президента России.
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Комментарии пользователей
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На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
Думаю авторазорка должна решить эту проблему.
| а может ступечным конец!!!!! можно ещё колодки проверить, у меня на задних оторвались накладки и была типичная проблема.
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