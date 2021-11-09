Несовершеннолетнего водителя заключили под стражу за сбитых велосипедистов
25 сентября группа велосипедистов, ехавших недалеко от Уоллера, штат Техас, была сбита автомобилем Ford Super Duty, которым управлял 16-летний юноша. Сообщения свидетелей показали, что водитель специально газовал, подъезжая к группе велосипедистов.
Сегодня окружной прокурор предъявил несовершеннолетнему водителю шесть обвинений в совершении нападения с применением смертельного оружия при отягчающих обстоятельствах. Именно шесть велосипедистов пострадали от его выходки. 16-летний подросток добровольно сдался властям и был взят под стражу отделом ювенальной юстиции.
Велосипедист Чейз Феррелл, который видел, как разворачивались события, сказал Fox 26, что авария произошла «потому, что водитель ускорялся, чтобы велосипедисты оказались в облаке газа», добавив, что водитель «сбил 3 человек, прежде чем начал тормозить». Феррелл отметил, что подросток остался на месте после наезда на велосипедистов, и поговорил с полицией. Однако водитель не был задержан после аварии.
Позже окружной прокурор округа Уоллер опубликовал в Facebook заявление об инциденте. В котором отмечалось, что окружная прокуратура «не уполномочена влиять на решения, принимаемые департаментом полиции города Уоллер относительно того, кого арестовывать или не арестовывать». «Мы также осведомлены о личности несовершеннолетнего и можем гарантировать, что он не получит никакого благоприятного или неблагоприятного отношения в зависимости от того, кто его семья». Окружная прокуратура позже подтвердила, что водитель был «связан» с городскими властями Уоллера, хотя заявила, что еще не нашла доказательств того, что городские власти напрямую влияли на офицеров.
Департамент полиции Уоллера, однако, стремился заявить, что рассматривает дело справедливо. 15 октября начальник местной полиции Билл Ллевеллин выступил в защиту поведения департамента в ответ на широко распространенное возмущение по поводу инцидента. Полицию критиковали за то, что водитель не прошел тест на алкоголь и не был взят под стражу, а также, что полиция не принимала показаний велосипедистов на месте происшествия. С предъявленными обвинениями и заключением водителя под стражу окружной прокурор надеется, что сообщество увидит, что справедливость восторжествовала.
В 2017 году житель Техаса был приговорен к пожизненному заключению за то, что два велосипедиста погибли в результате наезда его автомобиля.
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