Нет чипов, теперь не будет и магния: мировой автопром ждет новый кризис
Фото: pinterest.ru
Официальная причина сокращения объемов добычи магния в Китае – борьба за экологию. По новым национальным стандартам, все заводы КНР теперь должны укладываться в отведенные лимиты потребления электричества. Так китайское правительство пытается решить проблему вредных выбросов, уменьшая сжигание угля. В результате часть заводов по добыче магния наполовину сократила добычу, а некоторые были остановлены совсем.
Однако, эксперт маркетплейса Банкавто (цифровая платформа РГС Банка) Сергей Власов уверен, что истинная причина в другом. Китай получил мощный рычаг влияния, который может быть использован в ресурсном противостоянии с Европой и США. Дефицит магния и алюминия на собственном рынке Китай не допустит, зато может резко сократить поставки крупнейшим зарубежным партнерам: Audi, BMW, General Motors, Mercedes, Volvo и многим другим.
Сокращение объемов добычи магния уже привело к его подорожанию на 36% в сентябре 2021 года (по сравнению с августом). До конца года цены на сырье могут вырасти в 1,5 раза, и примерно на треть – производные от магния: алюминий, кузовные детали и запчасти. Тенденция продолжит усугубляться в 2022 году.
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