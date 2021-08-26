Netflix покажет документальный фильм о Шумахере (он трогает до слез)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
В документальный фильм вошли интервью с семьей Шумахера, его бывшими соперниками по трассе, его бывшими боссами, а также его бывшими товарищами по команде. Помимо этого, фильм содержит записи гонок и ранее не публиковавшиеся семейные видео. Они помогут лучше понять, как немецкому гонщику удалось добиться такого успеха в автоспорте. Ключевым фактором стало упорство и трудолюбие Михаэля, но они базировались на безусловном таланте гонщика.
Выход фильма приурочен к 30-летию со дня дебюта Михаэля Шумахера на трассе Формулы-1. Авторы фильма покажут весь путь к успеху: первые заезды на детском картинге, первые тесты на болидах Формулы-1, а также ключевые моменты самых важных гонок.
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