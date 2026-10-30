Трезвый, но опасный: почему кофе с музыкой не заменят сон и как усталость за рулем ломает жизни?

Пьяных ловят чаще, но водители продолжают гибнуть: главные дорожные аномалии 2026 года

За девять месяцев 2026 года в авариях с нетрезвыми водителями погибли 1861 человек. Госавтоинспекция напоминает: усталость также опасна, а кофе и громкая музыка не заменят полноценный сон. Что учесть перед поездкой.

За девять месяцев 2026 года в авариях с нетрезвыми водителями погибли 1861 человек. Госавтоинспекция напоминает: усталость также опасна, а кофе и громкая музыка не заменят полноценный сон. Что учесть перед поездкой.

За первые девять месяцев 2026 года на российских дорогах зарегистрировали 7116 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. В этих авариях погибли 1861 человек, еще 8981 получили ранения. Госавтоинспекция МВД России обращает внимание и на другой риск: управление автомобилем в утомленном состоянии.

Аварий с нетрезвыми водителями стало на 18,4% меньше, погибших на 30,2%, раненых на 18,2%. За этот период зафиксировали 1537 ДТП с участием водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования. В них погибли 103 человека. Количество таких аварий снизилось на 14,1%, а погибших стало больше на 3%.

Трезвость за рулем и ответственность

Показатель 0,16 мг/л учитывает погрешность измерительных приборов. Это не допустимая норма для поездки после алкоголя и не признак безопасного вождения. Спиртное замедляет реакцию, мешает оценивать скорость и расстояние. На скорости 60 км/ч машина проходит около 16,7 метра за секунду. Поэтому даже небольшая задержка с торможением может оказаться решающей.

За управление транспортным средством в нетрезвом виде назначают штраф 45 тысяч рублей, а водительских прав лишают на срок от 18 до 24 месяцев. Российская Газета сообщает об уголовном преследовании за повторное нарушение или повторный отказ от освидетельствования со ссылкой на начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергея Хранцкевича. Отказ от процедуры не снимает ответственности.

Чтобы предотвратить подобные нарушения, проводят рейды и массовые проверки. В регионах к этой работе подключились общественные патрули: на Кубани действуют казачьи дружины, в Кировской области работает «Ночной патруль». Помогают и сотрудники АЗС с кафе. Общественные патрули не заменяют полицию. По словам Сергея Хранцкевича, более 70% сообщений о нетрезвых водителях поступает от граждан. При необходимости можно позвонить по номерам 102 и 112.

Если кто-то в компании выпил и собирается за руль, Госавтоинспекция советует предложить ему оставить ключи или вызвать такси. Кофе и холодный душ не ускоряют выведение алкоголя. Еда и короткий сон также не меняют скорость, с которой организм его перерабатывает.

Усталость нельзя отменить музыкой

Пункт 2.7 Правил дорожного движения Российской Федерации запрещает садиться за руль в болезненном или утомленном состоянии, если оно угрожает безопасности. Усталость снижает концентрацию и ухудшает периферическое зрение. Особенно опасен микросон: на скорости 90 км/ч за одну минуту машина проезжает почти 1,5 километра без контроля водителя.

Сонливость подступает постепенно, и водитель может недооценить свое состояние. Громкая музыка или кофе помогают лишь ненадолго. Если появились зевота или тяжесть в глазах, необходимо остановиться и отдохнуть, а не пытаться любой ценой доехать до пункта назначения.

В дальней дороге рекомендуется останавливаться каждые два-три часа. Даже 15 минут отдыха помогают снизить усталость. Можно прогуляться на свежем воздухе или сделать легкую зарядку. Ночные поездки особенно опасны из-за естественных биоритмов, поэтому маршрут стоит планировать с учетом отдыха. При сбое навигации важно следить за дорогой и ориентирами. Об этом напоминает разбор поездок без GPS.

Водителям пассажирского и грузового транспорта необходимо соблюдать режим труда и отдыха, проходить предрейсовые и послерейсовые медосмотры и контролировать тахографы. Госавтоинспекция связывает снижение аварийности с участием нетрезвых водителей за девять месяцев 2026 года с совместной работой государства и общества.