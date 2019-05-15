15 мая 2019, 17:23
Нетрезвые водители в России стали попадаться реже
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Судебный департамент при Верховном суде России опубликовал статистику за 2018 год по лишению прав за вождение в нетрезвом виде. Число водителей, лишенных прав за «пьянку», сократилось. Снизилось и количество алкоголиков-рецидивистов.
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За повторное пьяное вождение в 2018 году перед судом предстали 66,3 тыс. человек. Из них реальные сроки получили 7 тыс. человек, еще столько же было приговорено к условному наказанию. Обязательные работы были присуждены свыше 48 тыс. водителей. В 2017 году повторно на вождении в нетрезвом виде попались 72 тыс. человек, реальные сроки получили 5,4 тысячи, а условные – 7 тысяч водителей. К обязательным работам приговорили 55,5 тыс. человек.
С другой стороны, количество ДТП с участием пьяных водителей продолжает расти. В 2018 году аварий, спровоцированных нетрезвыми водителями, было зафиксировано на 1,2% больше, чем в 2017-м, сообщает издание Daily-Motor.Ru. Можно предположить, что пьяные водители просто стали реже попадаться. Ведь нарушения на дороге по большей части контролируют камеры, а число инспекторов ДПС постепенно уменьшается. В прошлом году в системе ГИБДД было сокращено около 10 тысяч рабочих мест. В одних регионах закрыли вакантные должности, в других – сократили «кабинетных» сотрудников, а кое-где уволили и тех, кто патрулирует дороги.
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